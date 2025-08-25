information fournie par Reuters • 25/08/2025 à 14:13

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Verint Systems, Intel, ADR chinois



25 août - Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé entendre qu'une réduction des taux d'intérêt pourrait être envisagée lors de la réunion de la banque centrale le mois prochain. .N

** Verint Systems Inc < VRNT.O >:

BUZZ - Saut après l'annonce de l'acquisition de la société par Thoma Bravo

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Augmentation après que les États-Unis aient décidé d'acquérir une participation de 10 % dans le capital de la société

** Keurig Dr Pepper Inc < KDP.O >:

BUZZ - Baisse car la société rachète la société de café néerlandaise JDE Peet's

** Figma Inc < FIG.N >:

BUZZ - Les analystes mettent en balance les promesses de l'IA et la valeur de l'entreprise

** PDD Holdings Inc < PDD.O >:

BUZZ - Les actions se redressent alors que le chiffre d'affaires trimestriel dépasse les estimations

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >: ** JD.com Inc < JD.O >: ** NetEase Inc < NTES.O >: ** Baidu Inc < BIDU. O>: BUZZ - Les actions chinoises cotées aux États-Unis augmentent, reflétant la hausse des marchés continentaux et de Hong Kong



** Axogen Inc < AXGN.O >:

BUZZ - La FDA retarde la demande de greffe de nerf

