CAC 40
7 918,41
-0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Verint Systems, Intel, ADR chinois
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

25 août - Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé entendre qu'une réduction des taux d'intérêt pourrait être envisagée lors de la réunion de la banque centrale le mois prochain. .N

** Verint Systems Inc < VRNT.O >:

BUZZ - Saut après l'annonce de l'acquisition de la société par Thoma Bravo nL4N3UH0GY]

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Augmentation après que les États-Unis aient décidé d'acquérir une participation de 10 % dans le capital de la société nL4N3UH0HW

** Keurig Dr Pepper Inc < KDP.O >:

BUZZ - Baisse car la société rachète la société de café néerlandaise JDE Peet's nL4N3UH0J9

** Figma Inc < FIG.N >:

BUZZ - Les analystes mettent en balance les promesses de l'IA et la valeur de l'entreprise nL4N3UH0K6

** PDD Holdings Inc < PDD.O >:

BUZZ - Les actions se redressent alors que le chiffre d'affaires trimestriel dépasse les estimations nL4N3UH0NK

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >: ** JD.com Inc < JD.O >: ** NetEase Inc < NTES.O >: ** Baidu Inc < BIDU. O>: BUZZ - Les actions chinoises cotées aux États-Unis augmentent, reflétant la hausse des marchés continentaux et de Hong Kong

nL4N3UH0ND

** Axogen Inc < AXGN.O >:

BUZZ - La FDA retarde la demande de greffe de nerf

nL4N3UH0O7

Valeurs associées

ALIBABA GRP SP ADR
122,910 USD NYSE +4,09%
AXOGEN
16,2600 USD NASDAQ +2,65%
INTEL
24,8000 USD NASDAQ +5,53%
JD.COM SP ADR-A
31,8800 USD NASDAQ +2,25%
KEURIG DR PEPPER
35,1350 USD NASDAQ -0,18%
NETEASE SP ADR
131,8900 USD NASDAQ +0,02%
PDD HOLDINGS ADS-A
127,1100 USD NASDAQ +3,38%
VERINT SYSTEMS
20,4700 USD NASDAQ +6,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

