LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Vanda, Archer Aviation, Axalta

18 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mardi, les inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions et la diminution des perspectives de réduction des taux d'intérêt ayant pesé sur le sentiment, bien que l'attention soit restée sur les bénéfices de Nvidia et les données clés du gouvernement attendues plus tard cette semaine. .N

** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O :

BUZZ - Le titre progresse car le médicament contre les nausées s'avère prometteur pour les effets secondaires du GLP-1

** Home Depot Inc HD.N :

BUZZ - Baisse après la réduction de l'objectif de profit annuel nL6N3WU0OA

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Hausse suite à l'annonce de l'augmentation de la participation d'Elliott dans la société nL4N3WU0M3

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Strategy Inc MSTR.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis près de 7 mois

** Archer Aviation Inc ACHR.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un accord de fourniture de groupes motopropulseurs électriques nL4N3WU0M5

** Axalta Coating Systems Inc AXTA.N :

BUZZ - Hausse des cours suite au projet de fusion avec Akzo Nobel pour créer un géant de la peinture de 25 milliards de dollars nL4N3WU0N1

** PDD Holdings Inc PDD.O :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux États-Unis chutent après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre a manqué les estimations nL6N3WU0MJ

** DuPont DE Neumors Inc DD.N :

BUZZ - RBC réduit les prévisions de DuPont pour tenir compte de la scission de Qnity; maintient la note 'surperformance'

** D Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS HEPS.O :

BUZZ - J.P. Morgan abaisse la note de Hepsiburada, déclare que la hausse des coûts va peser sur les bénéfices

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Baisse; MoffettNathanson réduit les prévisions sur la pression probable sur les marges due aux coûts de l'IA

nL4N3WU0QX