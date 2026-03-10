LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Valeurs cryptographiques, MiNK Therapeutics, AtaiBeckley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mardi, les investisseurs espérant une résolution plus rapide du conflit au Moyen-Orient qui a entraîné une hausse des prix de l'énergie et alimenté les craintes d'inflation, à la suite des commentaires du président Donald Trump sur la guerre. .N

** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à de fortes prévisions de revenus trimestriels

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent alors que les prix du bitcoin augmentent de plus de 3%

** MiNK Therapeutics Inc INKT.O :

BUZZ - Hausse après avoir obtenu un financement pour une thérapie cellulaire contre le cancer chez l'enfant

nL4N3ZY0S4

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les mineurs d'or augmentent grâce à la faiblesse du dollar et à la baisse des rendements des bons du Trésor

nL6N3ZY0N4

** AtaiBeckley Inc ATAI.O :

BUZZ - Hausse alors que le médicament contre la dépression progresse vers les essais de phase avancée

** Eledon Pharmaceuticals Inc ELDN.O :

BUZZ - Hausse après que la FDA a accordé le statut de médicament orphelin à un médicament contre le rejet des greffes de foie

** BioNTech SE BNTX.O :

BUZZ - chute de 13% après que les fondateurs ont annoncé qu'ils quitteraient la société pour se lancer dans une nouvelle entreprise

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Lancement des activités américaines en 2026 dans le cadre du programme de taxis aériens de la Maison Blanche; hausse des actions

** Werner Enterprises Inc WERN.O : ** Schneider National Inc SNDR.N :

BUZZ - Citi fait passer Werner et Schneider à 'neutre' car les valorisations s'améliorent

** HeartBeam Inc BEAT.O :

BUZZ - Hausse après avoir dévoilé un partenariat pour la surveillance du cœur par l'IA

** CRISPR Therapeutics AG CRSP.O :

BUZZ - baisse après avoir dévoilé un accord de dette convertible de 350 millions de dollars