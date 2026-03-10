 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Valeurs cryptographiques, MiNK Therapeutics, AtaiBeckley
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mardi, les investisseurs espérant une résolution plus rapide du conflit au Moyen-Orient qui a entraîné une hausse des prix de l'énergie et alimenté les craintes d'inflation, à la suite des commentaires du président Donald Trump sur la guerre. .N

** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à de fortes prévisions de revenus trimestriels nL6N3ZY0JP

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques progressent alors que les prix du bitcoin augmentent de plus de 3% nL4N3ZY0RH

** MiNK Therapeutics Inc INKT.O :

BUZZ - Hausse après avoir obtenu un financement pour une thérapie cellulaire contre le cancer chez l'enfant

nL4N3ZY0S4

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les mineurs d'or augmentent grâce à la faiblesse du dollar et à la baisse des rendements des bons du Trésor

nL6N3ZY0N4

** AtaiBeckley Inc ATAI.O :

BUZZ - Hausse alors que le médicament contre la dépression progresse vers les essais de phase avancée nL4N3ZY0U2

** Eledon Pharmaceuticals Inc ELDN.O :

BUZZ - Hausse après que la FDA a accordé le statut de médicament orphelin à un médicament contre le rejet des greffes de foie nL4N3ZY0XM

** BioNTech SE BNTX.O :

BUZZ - chute de 13% après que les fondateurs ont annoncé qu'ils quitteraient la société pour se lancer dans une nouvelle entreprise nL6N3ZY0QF

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Lancement des activités américaines en 2026 dans le cadre du programme de taxis aériens de la Maison Blanche; hausse des actions nL6N3ZY0QB

** Werner Enterprises Inc WERN.O : ** Schneider National Inc SNDR.N :

BUZZ - Citi fait passer Werner et Schneider à 'neutre' car les valorisations s'améliorent nL4N3ZY0XO

** HeartBeam Inc BEAT.O :

BUZZ - Hausse après avoir dévoilé un partenariat pour la surveillance du cœur par l'IA nL4N3ZY0YW

** CRISPR Therapeutics AG CRSP.O :

BUZZ - baisse après avoir dévoilé un accord de dette convertible de 350 millions de dollars nL6N3ZY0RA

Valeurs associées

ATAI BECKLEY
3,8900 USD NASDAQ +14,75%
BIONTECH SP ADR
102,1600 USD NASDAQ +0,65%
BITFARMS
2,1100 USD NASDAQ +3,43%
BTC/USD
70 414,2315 USD CryptoCompare +2,55%
COINBASE GLB RG-A
199,7900 USD NASDAQ +1,30%
CRISPR THERAP
58,7800 USD NASDAQ +4,04%
ELEDON PHARMA
2,9000 USD NASDAQ +4,32%
GOLD FIELDS SP ADR
52,140 USD NYSE +3,37%
HARMONY GOLD SP ADR
18,995 USD NYSE -3,06%
HEARTBEAM
1,4800 USD NASDAQ +5,71%
HP ENTERPRISE
21,820 USD NYSE +3,31%
JAI
10,040 USD NYSE +5,08%
MARA HLDGS
8,6600 USD NASDAQ +8,11%
MINK THERAP
10,3300 USD NASDAQ -0,48%
NEWMONT
116,960 USD NYSE +0,57%
RIOT PLATFORMS
14,7000 USD NASDAQ +3,78%
SCHNDR NATINAL-B
25,785 USD NYSE +0,60%
SIBANYE SP ADR
14,385 USD NYSE +1,99%
WERNER ENTERPRIS
31,2200 USD NASDAQ +1,36%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée sur le site d'une frappe israélienne sur le village de Taybeh, dans le sud du Liban, le 10 mars 2026 ( AFP / Rabih DAHER )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 10.03.2026 13:07 

    Voici les derniers événements mardi au onzième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Israël annonce avoir lancé une "nouvelle vague" de frappes sur Téhéran L'armée israélienne a annoncé mardi avoir lancé une nouvelle série de frappes sur Téhéran, après avoir visé ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.03.2026 13:07 

    (Actualisé avec secteur des satellites, Kohl's, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard ... Lire la suite

  • Des fruits importés d'Iran en vente sur un marché d'Ackhabad, au Turkménistan, le 9 mars 2026 ( AFP / )
    Au Turkménistan, des produits iraniens prisés devenus inabordables
    information fournie par AFP 10.03.2026 13:00 

    "J'ai toujours acheté des fruits et des jus iraniens. J'appréciais leurs prix bas, mais tout a doublé", constate Chemchat Kourbanova sur un marché au Turkménistan. Dans ce pays d'Asie centrale bordant l'Iran, les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient ... Lire la suite

  • Le DG de Renault François Provost au Salon automobile de Munich le 8 septembre 2025, posant à côté de la nouvelle Clio "full hybrid e-tech" ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Renault mise sur l'électrique et l'hybride pour 2030 et accélère à l'international
    information fournie par AFP 10.03.2026 12:55 

    Le groupe Renault parie sur une montée en puissance de ses modèles électriques et hybrides d'ici 2030, avec l'arrêt des ventes en Europe de voitures sous marque Renault uniquement à essence, et affiche de grandes ambitions à l'international et dans l'innovation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank