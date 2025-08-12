 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 740,30
+0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-USA Rare Earth, Mer, eToro
12/08/2025 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

12 août - Les principaux indices de Wall Street se préparaient à une ouverture en hausse mardi, après que les données aient montré que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, mettant la Réserve fédérale sur la voie d'une baisse des taux d'intérêt en septembre. .N

** HanesBrands Inc < HBI.N >:

BUZZ - Saut après l'annonce de l'acquisition par le canadien Gildan Activewear de co nL4N3U40KP

** BigBear.ai Holdings Inc < BBAI.N >:

BUZZ - Le chiffre d'affaires trimestriel n'est pas au rendez-vous nL4N3U40M4

** Palo Alto Networks Inc < PANW.O >:

BUZZ - Hausse de l'objectif de cours de Piper Sandler, relevé à "surpondérer" nL4N3U40M5

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse des prix du lingot nL4N3U40PL

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Le directeur général de la société rencontre Trump

nL6N3U40EQ

** On Holding AG < ONON.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions de ventes annuelles

nL6N3U40EP

** Venture Global Inc < VG.N >:

BUZZ - Hausse après que le chiffre d'affaires du T2 ait dépassé les attentes nL4N3U40QH

** Circle Internet Group Inc < CRCL.N >:

BUZZ - Hausse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du deuxième trimestre nL6N3U40FJ

** Chipotle Mexican Grill Inc < CMG.N >:

BUZZ - Piper Sandler relève la note de Chipotle Mexican Grill à "surpondérer" nL4N3U40TO

** Cardinal Health Inc < CAH.N >:

BUZZ - Chute après le rachat de Solaris Health pour 1,9 milliards de dollars nL4N3U40UR

** Green Dot Corp < GDOT.N >:

BUZZ - Gains après avoir augmenté les prévisions de bénéfices annuels nL6N3U40FZ

** USA Rare Earth Inc < USAR.O >:

BUZZ - Gains après un accord avec Enduro pour la livraison de néo-aimants nL4N3U40VQ

** WisdomTree Inc < WT.N >:

BUZZ - baisse après la vente d'obligations convertibles d'une valeur de 475 millions de dollars en vue d'une acquisition

nL6N3U40GF

** Open Text Corp < OTEX.O >:

BUZZ - Jefferies abaisse la note d'Open Text à 'hold' en raison d'incertitudes nL4N3U40XC

** Toll Brothers Inc < TOL.N >:

BUZZ - Wedbush réduit le PT de Toll Brothers en raison d'un ralentissement des perspectives de croissance des commandes

nL4N3U40XK

** eToro Group Ltd < ETOR.O >:

BUZZ - Hausse après que les bénéfices du T2 aient dépassé les estimations nL4N3U40X1

** Oklo Inc < OKLO.N >:

BUZZ - Wedbush relève les prévisions d'Oklo en raison du soutien fédéral et de la demande d'énergie en Asie

nL4N3U40XA

** Sea Ltd < SE.N >:

BUZZ - Hausse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel positif nL4N3U40ZP

** Upstart Holdings Inc < UPST.O >:

BUZZ - Chute après l'augmentation de l'offre d'obligations convertibles de 600 millions de dollars nL6N3U40I0

Valeurs associées

BIGBEAR.AI
5,159 USD NYSE -27,14%
CARDINAL HEALTH
142,830 USD NYSE -9,48%
CHIPOTLE MEXICAN
42,995 USD NYSE +3,25%
GOLD FIELDS SP ADR
31,030 USD NYSE -0,32%
GREEN DOT RG-A
12,870 USD NYSE +29,87%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HANESBRANDS
6,560 USD NYSE +35,96%
HARMONY GOLD SP ADR
15,375 USD NYSE -0,61%
INTEL
21,0922 USD NASDAQ +2,14%
NEWMONT
68,420 USD NYSE -0,65%
OKLO RG-A
72,060 USD NYSE +0,01%
ON HOLDING RG-A
49,900 USD NYSE +9,09%
PALO ALTO NETWORKS
173,3200 USD NASDAQ +3,06%
Pétrole Brent
66,44 USD Ice Europ -0,40%
Pétrole WTI
63,61 USD Ice Europ -0,59%
SEA SP ADR-A
173,510 USD NYSE +18,49%
SIBANYE SP ADR
8,710 USD NYSE +0,64%
TOLL BROTHERS IN
125,765 USD NYSE +1,29%
UPSTART HLDGS
62,1950 USD NASDAQ -1,99%
USA RARE EARTH RG-A
18,8220 USD NASDAQ +21,90%
WISDOMTREE
13,535 USD NYSE +2,42%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2025 à 15:14:11.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell
    Trump menace de poursuivre en justice le patron de la Fed Jerome Powell
    information fournie par Reuters 12.08.2025 16:18 

    Donald Trump a menacé mardi d'une action en justice le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, à qui il reproche de ne pas avoir baissé ces derniers mois les taux d'intérêt. "Jerome 'trop tard' Powell doit baisser MAINTENANT les taux", ...

  • La Bourse de New York
    Wall Street ouvre dans le vert après l'inflation US
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:57 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi après la publication de données aux Etats-Unis indiquant que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de baisser ses taux d'intérêt ...

  • Des colis d'aide sont largués au-dessus de Gaza
    La souffrance à Gaza atteint des niveaux "inimaginables", dénoncent l'UE et ses alliés
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:50 

    La crise humanitaire dans la bande de Gaza soumise depuis 22 mois à une campagne militaire d'Israël a atteint des "niveaux inimaginables", ont dénoncé mardi l'Union européenne (UE), la Grande-Bretagne, le Canada ou encore l'Australie. "Une famine se produit sous ..."

  • Des personnes font leurs courses dans un supermarché à Los Angeles.
    USA: Les prix à la consommation augmentent de 0,2% sur un mois en juillet
    information fournie par Reuters 12.08.2025 15:13 

    Les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis ont augmenté légèrement en juillet mais une mesure sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en six mois, sous l'effet des droits de douane américains. L'indice CPI est ressorti à +0,2% en juillet sur un mois, ...

