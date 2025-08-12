information fournie par Reuters • 12/08/2025 à 15:14

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-USA Rare Earth, Mer, eToro

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead:

Bulletin d'information The Morning News Call:

12 août - Les principaux indices de Wall Street se préparaient à une ouverture en hausse mardi, après que les données aient montré que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, mettant la Réserve fédérale sur la voie d'une baisse des taux d'intérêt en septembre. .N

** HanesBrands Inc < HBI.N >:

BUZZ - Saut après l'annonce de l'acquisition par le canadien Gildan Activewear de co nL4N3U40KP

** BigBear.ai Holdings Inc < BBAI.N >:

BUZZ - Le chiffre d'affaires trimestriel n'est pas au rendez-vous nL4N3U40M4

** Palo Alto Networks Inc < PANW.O >:

BUZZ - Hausse de l'objectif de cours de Piper Sandler, relevé à "surpondérer" nL4N3U40M5

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse des prix du lingot nL4N3U40PL

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Le directeur général de la société rencontre Trump

nL6N3U40EQ

** On Holding AG < ONON.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions de ventes annuelles

nL6N3U40EP

** Venture Global Inc < VG.N >:

BUZZ - Hausse après que le chiffre d'affaires du T2 ait dépassé les attentes nL4N3U40QH

** Circle Internet Group Inc < CRCL.N >:

BUZZ - Hausse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du deuxième trimestre nL6N3U40FJ

** Chipotle Mexican Grill Inc < CMG.N >:

BUZZ - Piper Sandler relève la note de Chipotle Mexican Grill à "surpondérer" nL4N3U40TO

** Cardinal Health Inc < CAH.N >:

BUZZ - Chute après le rachat de Solaris Health pour 1,9 milliards de dollars nL4N3U40UR

** Green Dot Corp < GDOT.N >:

BUZZ - Gains après avoir augmenté les prévisions de bénéfices annuels nL6N3U40FZ

** USA Rare Earth Inc < USAR.O >:

BUZZ - Gains après un accord avec Enduro pour la livraison de néo-aimants nL4N3U40VQ

** WisdomTree Inc < WT.N >:

BUZZ - baisse après la vente d'obligations convertibles d'une valeur de 475 millions de dollars en vue d'une acquisition

nL6N3U40GF

** Open Text Corp < OTEX.O >:

BUZZ - Jefferies abaisse la note d'Open Text à 'hold' en raison d'incertitudes nL4N3U40XC

** Toll Brothers Inc < TOL.N >:

BUZZ - Wedbush réduit le PT de Toll Brothers en raison d'un ralentissement des perspectives de croissance des commandes

nL4N3U40XK

** eToro Group Ltd < ETOR.O >:

BUZZ - Hausse après que les bénéfices du T2 aient dépassé les estimations nL4N3U40X1

** Oklo Inc < OKLO.N >:

BUZZ - Wedbush relève les prévisions d'Oklo en raison du soutien fédéral et de la demande d'énergie en Asie

nL4N3U40XA

** Sea Ltd < SE.N >:

BUZZ - Hausse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel positif nL4N3U40ZP

** Upstart Holdings Inc < UPST.O >:

BUZZ - Chute après l'augmentation de l'offre d'obligations convertibles de 600 millions de dollars nL6N3U40I0