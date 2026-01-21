information fournie par Reuters • 21/01/2026 à 13:10

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-United Airlines, TE Connectivity, Halliburton

21 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se sont stabilisés mercredi après la plus forte liquidation de Wall Street en trois mois, les investisseurs se concentrant sur le discours du président Donald Trump à Davos, après que son projet d'acquisition du Groenland a secoué les investisseurs en début de semaine. .N

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - Les inquiétudes concernant l'accord avec Warner l'emportent sur les résultats du quatrième trimestre

nL4N3YM0QU

** Kraft Heinz Co KHC.O :

BUZZ - Chute après un dépôt de dossier montrant que Berkshire pourrait se défaire de sa participation nL6N3YM0N0

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Baisse avant la publication des résultats trimestriels nL6N3YL18Y

** Travelers Companies Inc TRV.N :

BUZZ - Hausse avant les résultats trimestriels nL6N3YL16S

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot dépasse les 4 800 $ en raison des tensions avec le Groenland

nL4N3YM0UU

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent progressent grâce au métal blanc

nL6N3YM0PR

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Hausse grâce à des perspectives optimistes pour le premier trimestre et l'année entière nL6N3YM0PP

** TE Connectivity PLC TEL.N :

BUZZ - Hausse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre nL4N3YM0XB

** Teck Resources Ltd TECK.N :

BUZZ - Gains sur une forte production de cuivre; réaffirme les perspectives pour 2026 nL6N3YM0QX

** Crescent Biopharma Inc CBIO.O :

BUZZ - Guggenheim initie la couverture de Crescent Biopharma avec 'achat' nL4N3YM0ZU

** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Gains sur le bénéfice du 4ème trimestre nL4N3YM11R

** Anteris Technologies Global Corp AVR.O :

BUZZ - L'investissement de Medtronic et l'offre d'actions de 200 millions de dollars ont fait grimper le cours de l'action

nL6N3YM0RW

** LightPath Technologies Inc LPTH.O :

BUZZ - Achat d'Amorphous Materials pour un montant maximum de 10 millions de dollars; les actions grimpent nL6N3YM0RG