LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-United Airlines, TE Connectivity, Halliburton
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se sont stabilisés mercredi après la plus forte liquidation de Wall Street en trois mois, les investisseurs se concentrant sur le discours du président Donald Trump à Davos, après que son projet d'acquisition du Groenland a secoué les investisseurs en début de semaine. .N

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - Les inquiétudes concernant l'accord avec Warner l'emportent sur les résultats du quatrième trimestre

** Kraft Heinz Co KHC.O :

BUZZ - Chute après un dépôt de dossier montrant que Berkshire pourrait se défaire de sa participation nL6N3YM0N0

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Baisse avant la publication des résultats trimestriels nL6N3YL18Y

** Travelers Companies Inc TRV.N :

BUZZ - Hausse avant les résultats trimestriels nL6N3YL16S

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot dépasse les 4 800 $ en raison des tensions avec le Groenland

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent progressent grâce au métal blanc

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Hausse grâce à des perspectives optimistes pour le premier trimestre et l'année entière nL6N3YM0PP

** TE Connectivity PLC TEL.N :

BUZZ - Hausse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre nL4N3YM0XB

** Teck Resources Ltd TECK.N :

BUZZ - Gains sur une forte production de cuivre; réaffirme les perspectives pour 2026 nL6N3YM0QX

** Crescent Biopharma Inc CBIO.O :

BUZZ - Guggenheim initie la couverture de Crescent Biopharma avec 'achat' nL4N3YM0ZU

** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Gains sur le bénéfice du 4ème trimestre nL4N3YM11R

** Anteris Technologies Global Corp AVR.O :

BUZZ - L'investissement de Medtronic et l'offre d'actions de 200 millions de dollars ont fait grimper le cours de l'action

** LightPath Technologies Inc LPTH.O :

BUZZ - Achat d'Amorphous Materials pour un montant maximum de 10 millions de dollars; les actions grimpent nL6N3YM0RG

Valeurs associées

ANTERIS TECH
5,7500 USD NASDAQ +12,52%
COEUR MINING
22,860 USD NYSE +1,42%
CRESCENT BIOPHAR
13,9800 USD NASDAQ +3,48%
ENDEAVOUR SILVER
12,330 USD NYSE +5,29%
GOLD FIELDS SP ADR
52,895 USD NYSE +7,05%
HALLIBURTON
32,055 USD NYSE -1,58%
HARMONY GOLD SP ADR
22,995 USD NYSE +5,48%
HECLA MINING
28,245 USD NYSE +6,42%
JOHNSON&JOHNSON
218,380 USD NYSE -0,13%
LIGHTPATH TECH-A
14,0000 USD NASDAQ +11,38%
NETFLIX
87,1850 USD NASDAQ -0,93%
NEWMONT
118,960 USD NYSE +4,24%
SIBANYE SP ADR
17,280 USD NYSE +3,10%
TE
233,290 USD NYSE -3,23%
TECK RESOURCES RG-B
50,210 USD NYSE -0,64%
THE KRAFT HEINZ
23,7600 USD NASDAQ +0,98%
TRAVELERS COS
269,765 USD NYSE +0,13%
UNITED AIRLINES
108,5700 USD NASDAQ -4,34%
