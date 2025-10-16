LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-United Airlines, Fossil Group, T-Mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse jeudi, stimulés par une solide mise à jour trimestrielle de TSMC qui a renforcé l'optimisme des investisseurs à l'égard de l'intelligence artificielle et a prolongé le rallye des titres de puces. .N

** Nio Inc NIO.N :

BUZZ - Les actions de HK ont atteint leur plus bas niveau en 5 semaines suite à un procès intenté par le GIC de Singapour

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - Les actions augmentent grâce à un objectif de 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un rachat de 7 milliards de dollars nL3N3VX0HV

** Hewlett Packard Enterprise Inc HPE.N :

BUZZ - Les actions chutent en raison de la faiblesse du chiffre d'affaires et des prévisions de bénéfices pour 2026

** Travelers Companies Inc TRV.N :

BUZZ - Chute; résultats attendus avant la cloche jeudi

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint un nouveau record nL3N3VX0M8

** Fossil Group Inc FOSL.O :

BUZZ - Les actions chutent alors que l'offre d'échange pour les obligations de premier rang est de nouveau prolongée

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Les actions montent après que le fabricant de puces a revu à la hausse ses prévisions de revenus nL3N3VX0P5

** MIRA Pharmaceuticals Inc MIRA.O :

BUZZ - Les actions bondissent alors que le médicament antidouleur oral surpasse la morphine lors d'une étude animale

** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O :

BUZZ - Les courtiers augmentent le PT de J.B. Hunt après la hausse des bénéfices du 3ème trimestre nL3N3VX0PZ

** Dragonfly Energy Holdings Corp DFLI.O :

BUZZ - La deuxième offre d'actions ce mois-ci fait chuter les actions nL6N3VX0R8

** Jack in the Box Inc JACK.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce de la vente de Del Taco pour 115 millions de dollars nL6N3VX0P1

** Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

BUZZ - Les actions bondissent alors que le médicament contre les troubles du mouvement a atteint les objectifs de l'essai

** T-Mobile US Inc TMUS.O :

BUZZ - En hausse après que Wells Fargo ait relevé le titre à "surpondérer" nL3N3VX0RU

** Commercial Metals Co CMC.N :

BUZZ - En hausse après le rachat de Foley Products pour 1,84 milliard de dollars nL3N3VX0SY

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Les actions chutent après des résultats mitigés

** Charles Schwab Corp SCHW.N :

BUZZ - Les actions montent après que les résultats du troisième trimestre ont dépassé les estimations nL3N3VX0V5

** Satellogic Inc SATL.O :

BUZZ - Chute suite à la vente d'actions pour un montant de 90 millions de dollars à forte décote nL6N3VX0QO

** Critical Metals Corp CRML.O :

BUZZ - Gains sur un financement PIPE de 50 millions de dollars nL3N3VX0WP

** Snap-On Inc SNA.N :

BUZZ - Les actions remontent après que les bénéfices du 3ème trimestre ont battu les estimations nL3N3VX0XO

** KeyCorp KEY.N :

BUZZ - En hausse après une augmentation des bénéfices au T3 grâce à des revenus d'intérêts plus élevés nL6N3VX0QR

** American Electric Power Company Inc AEP.O :

BUZZ - Gains grâce à une garantie de prêt du Département américain de l'énergie nL3N3VX0O7

** Hyperfine Inc HYPR.O :

BUZZ - Les actions chutent lourdement en raison d'une forte décote sur le prix de l'offre d'actions nL6N3VX0RY

** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :

BUZZ - Les actions grimpent grâce au partenariat avec OpenAI

** Grail Inc GRAL.O :

BUZZ - Les actions bondissent après que Samsung a soutenu le déploiement d'un test de dépistage du cancer en Asie

nL3N3VX0Y2