OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 122,70
-0,81%
Indices
Chiffres-clés

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-United Airlines, Fossil Group, T-Mobile
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

16 octobre - Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse jeudi, stimulés par une solide mise à jour trimestrielle de TSMC qui a renforcé l'optimisme des investisseurs à l'égard de l'intelligence artificielle et a prolongé le rallye des titres de puces. .N

** Nio Inc NIO.N :

BUZZ - Les actions de HK ont atteint leur plus bas niveau en 5 semaines suite à un procès intenté par le GIC de Singapour

nL2N3VX072

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - Les actions augmentent grâce à un objectif de 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un rachat de 7 milliards de dollars nL3N3VX0HV

** Hewlett Packard Enterprise Inc HPE.N :

BUZZ - Les actions chutent en raison de la faiblesse du chiffre d'affaires et des prévisions de bénéfices pour 2026

nL6N3VX0JR

** Travelers Companies Inc TRV.N :

BUZZ - Chute; résultats attendus avant la cloche jeudi

nL6N3VW11U

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint un nouveau record nL3N3VX0M8

** Fossil Group Inc FOSL.O :

BUZZ - Les actions chutent alors que l'offre d'échange pour les obligations de premier rang est de nouveau prolongée

nL6N3VX0ND

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Les actions montent après que le fabricant de puces a revu à la hausse ses prévisions de revenus nL3N3VX0P5

** MIRA Pharmaceuticals Inc MIRA.O :

BUZZ - Les actions bondissent alors que le médicament antidouleur oral surpasse la morphine lors d'une étude animale

nL3N3VX0PR

** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O :

BUZZ - Les courtiers augmentent le PT de J.B. Hunt après la hausse des bénéfices du 3ème trimestre nL3N3VX0PZ

** Dragonfly Energy Holdings Corp DFLI.O :

BUZZ - La deuxième offre d'actions ce mois-ci fait chuter les actions nL6N3VX0R8

** Jack in the Box Inc JACK.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce de la vente de Del Taco pour 115 millions de dollars nL6N3VX0P1

** Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

BUZZ - Les actions bondissent alors que le médicament contre les troubles du mouvement a atteint les objectifs de l'essai

nL3N3VX0SG

** T-Mobile US Inc TMUS.O :

BUZZ - En hausse après que Wells Fargo ait relevé le titre à "surpondérer" nL3N3VX0RU

** Commercial Metals Co CMC.N :

BUZZ - En hausse après le rachat de Foley Products pour 1,84 milliard de dollars nL3N3VX0SY

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Les actions chutent après des résultats mitigés

nL3N3VX0RD

** Charles Schwab Corp SCHW.N :

BUZZ - Les actions montent après que les résultats du troisième trimestre ont dépassé les estimations nL3N3VX0V5

** Satellogic Inc SATL.O :

BUZZ - Chute suite à la vente d'actions pour un montant de 90 millions de dollars à forte décote nL6N3VX0QO

** Critical Metals Corp CRML.O :

BUZZ - Gains sur un financement PIPE de 50 millions de dollars nL3N3VX0WP

** Snap-On Inc SNA.N :

BUZZ - Les actions remontent après que les bénéfices du 3ème trimestre ont battu les estimations nL3N3VX0XO

** KeyCorp KEY.N :

BUZZ - En hausse après une augmentation des bénéfices au T3 grâce à des revenus d'intérêts plus élevés nL6N3VX0QR

** American Electric Power Company Inc AEP.O :

BUZZ - Gains grâce à une garantie de prêt du Département américain de l'énergie nL3N3VX0O7

** Hyperfine Inc HYPR.O :

BUZZ - Les actions chutent lourdement en raison d'une forte décote sur le prix de l'offre d'actions nL6N3VX0RY

** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :

BUZZ - Les actions grimpent grâce au partenariat avec OpenAI

nL3N3VX0YJ

** Grail Inc GRAL.O :

BUZZ - Les actions bondissent après que Samsung a soutenu le déploiement d'un test de dépistage du cancer en Asie

nL3N3VX0Y2

Valeurs associées

AM ELECTRIC
117,5300 USD NASDAQ -0,84%
ANGLOGOLD ASH
78,570 USD NYSE +4,44%
CHARLES SCHWAB
93,410 USD NYSE -1,03%
COMMERCIAL METAL
55,340 USD NYSE -7,32%
CRML
19,4200 USD NASDAQ -14,52%
DRAGON ENER HLDG
1,3300 USD NASDAQ -32,49%
FOSSIL GROUP
2,6400 USD NASDAQ -29,60%
GOLD FIELDS SP ADR
46,620 USD NYSE +6,44%
GRAIL
86,4100 USD NASDAQ +14,42%
HARMONY GOLD SP ADR
21,905 USD NYSE +3,50%
HP ENTERPRISE
22,520 USD NYSE -9,96%
HYPERFINE RG-A
1,4200 USD NASDAQ -35,45%
J.B.HUNT TRANSP
169,5700 USD NASDAQ +22,14%
JACK IN THE BOX
17,6100 USD NASDAQ -8,66%
KEYCORP
16,780 USD NYSE -5,52%
MIRA PHAR
1,8000 USD NASDAQ +36,36%
NEWMONT
98,250 USD NYSE +4,99%
NIO SP ADS-A
6,855 USD NYSE +0,44%
PRAXIS PRECIS
162,7100 USD NASDAQ +183,71%
SALESFORCE
245,890 USD NYSE +3,89%
SATELLOGIC RG-A
2,9100 USD NASDAQ -29,71%
T-MOBILE US
226,4500 USD NASDAQ -0,09%
THERMO FISHER SC
536,790 USD NYSE +1,69%
TRAVELERS COS
261,730 USD NYSE -2,81%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
299,970 USD NYSE -1,60%
UNITED AIRLINES
98,1900 USD NASDAQ -5,63%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

