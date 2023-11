LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Thermo Fisher, Palo Alto, American Eagle Outfitters

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 15 novembre - Les actions américaines ont continué à gagner du terrain mercredi, alors que de nouvelles données sur l'inflation ont soutenu l'idée que la Réserve fédérale pourrait avoir fini de relever ses taux d'intérêt, tandis que Target a bondi grâce à des prévisions optimistes pour le trimestre des fêtes de fin d'année. .N A 13:39 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,45% à 34 985,74. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,25% à 4 507,03 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,16% à 14 116,934. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Target Corp TGT.N , en hausse de 17% ** VF Corp VFC.N , en hausse de 13,3% ** Catalent CTLT.N , en hausse de 11,5% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Vertex Pharmaceuticals VRTX.O , en baisse de 4,1 % ** Eli Lilly LLY.N , en baisse de 3,8 % ** Constellation Energy Corp CEG.O , en baisse de 3,4 % Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Chegg Inc CHGG.N , +18,8% ** Peakstone Realty Trust PKST.N , +18,6% Les deux principaux perdants du NYSE .PL.N : ** HNR Acquisition Corp HNRA.N , en baisse de 34,3% ** KPOP and Korean Entertainment ETF KPOP.N , en baisse de 17,7% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Ebix Inc EBIX.O , en hausse de 79,7% ** Kinnate Biopharma KNTE.O , en hausse de 50,9% ** MIRA Pharmaceuticals MIRA.O , en hausse de 51,5% Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Jaguar Global Growth Corporation I JGGC.O , en baisse de 27,1 % ** Global-E Online GLBE.O , en baisse de 27,2 % * Yatra Online Inc YATRA.O , en hausse de 27,9 % ** Yatra Online Inc YTRA.O : moins 1,1% BUZZ - Une perte plus importante au deuxième trimestre laisse présager la pire journée depuis l'introduction en bourse en Inde nL4N3CG2IF ** Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : +6,0% BUZZ - Berkshire Hathaway prend une participation dans l'entreprise nL4N3CG2NK ** Spirit Airlines Inc SAVE.N : +9,8% BUZZ - En hausse après l'extension de la facilité de crédit renouvelable nL4N3CG2ST ** Canoo Inc GOEV.O : +0,7% BUZZ - Hausse suite à une réduction des prévisions de pertes et des perspectives de dépenses nL4N3CG39J ** Chemomab Therapeutics Ltd CMMB.O : +28,5% BUZZ - Hausse suite à l'obtention par la FDA d'une autorisation de mise sur le marché accélérée pour un traitement des troubles hépatiques nL4N3CG32Z ** Livent Corp LTHM.N : +4,1% BUZZ - La fusion d'Allkem est approuvée par les autorités réglementaires, les actions augmentent nL4N3CG31T ** Arcellx Inc ACLX.O : +6,7% BUZZ - Gains sur le pacte de traitement du cancer avec l'unité de Gilead nL4N3CG2VW ** Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : hausse de 6,1% BUZZ - TD Cowen dit que Madrigal apaise les craintes de concurrence des médicaments GLP-1 nL4N3CG2ZO ** Catalent Inc CTLT.N : +11,5% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 1er trimestre, le boom des médicaments pour la perte de poids devrait générer des réservations jusqu'à l'année fiscale 26 nL4N3CG3NO ** Dynatrace Inc DT.N : -3,2% BUZZ - Baisse de la participation de Thoma Bravo nL1N3CG17U ** Generac Holdings Inc GNRC.N : +2,3% BUZZ - BofA reclasse l'action à "neutre" nL4N3CG35D ** Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : +2,3% BUZZ - Gains sur des plans de réduction des coûts nL4N3CG36D ** Target Corp TGT.N : hausse de 17,0 ** Walmart Inc WMT.N : hausse de 0,9% *macy's Inc M.N : +7,4% * Kohl's Corp ** Kohl's Corp KSS.N : +8,8% BUZZ - Les valeurs de la distribution progressent grâce aux prévisions optimistes de Target sur le bénéfice du trimestre des fêtes de fin d'année nL4N3CG3U6 ** Vertiv Holding Co VRT.N : + 0,4 % BUZZ - Bofa fait grimper PT nL4N3CG38V ** SciSparc Ltd SPRC.O : +47,6% BUZZ - Le succès d'un essai de phase intermédiaire pour un traitement contre la maladie d'Alzheimer nL4N3CG3A3 ** Chegg Inc CHGG.N : +18,8% BUZZ - Gains sur un rachat d'actions accéléré de 150 millions de dollars nL1N3CG1H9 ** TJX Companies Inc TJX.N : baisse de 3,0% BUZZ - baisse après avoir revu à la baisse les prévisions de bénéfices pour le trimestre des fêtes nL4N3CG3AT ** Tivic Health Systems Inc TIVC.O : baisse de 16,5% BUZZ - Chute après une baisse des ventes trimestrielles par rapport aux estimations nL4N3CG38L ** JD.com Inc JD.O : hausse de 8,1 ** Alibaba.com Ltd BABA.N : + 3,8% ** Pinduoduo Inc PDD.O : hausse de 3,9 ** Tencent Music Entertainment Group TME.N : +8,7% BUZZ - Les ADRs chinoises augmentent grâce à des données optimistes et à l'espoir de nouvelles mesures de relance nL4N3CG2RY ** Expedia Group Inc EXPE.O : +6,6% BUZZ - Hausse après une prise de participation de ValueAct nL4N3CG3F0 ** Walt Disney Co DIS.N : +3,4% BUZZ - Hausse suite à la prise de participation de ValueAct nL4N3BF1VE ** Heron Therapeutics Inc HRTX.O : + 61,5% BUZZ - Hausse suite à l'augmentation des prévisions de ventes en oncologie pour 2023 nL4N3CG3H9 ** Kinnate Biopharma Inc KNTE.O : +50,9% BUZZ - Hausse sur une possible opération de privatisation nL4N3CG3LL ** Fiserv Inc FI.N : +2,3% BUZZ - Hausse après une prévision de bénéfice préliminaire 2024 optimiste nL4N3CG3JM ** VF Corp VFC.N : +13,3% BUZZ - Remontée; J.P.Morgan abandonne sa position baissière nL1N3CG1KB ** Equifax Inc EFX.N : +1,2% BUZZ - Remontée, Jefferies relève le PT nL4N3CG3RR ** CorMedix Inc CRMD.O : +9,9% BUZZ - Hausse grâce à l'approbation de la FDA américaine pour un médicament antimicrobien, baisse de la perte au T3 nL4N3CG3PU ** Intapp Inc INTA.O : baisse de 7,1% BUZZ - Baisse sur fond de réduction des participations des principaux investisseurs nL1N3CG23R ** American Eagle Outfitters Inc AEO.N : +4,8% BUZZ - Hausse suite à une amélioration de la note de crédit nL4N3CG3YE ** Palo Alto Networks Inc PANW.O : baisse de 1,9% BUZZ - Baisse avant les résultats du premier trimestre nL4N3CG40E ** Olink Holding AB OLK.O : +3,8% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 3ème trimestre nL4N3CG418 ** Varex Imaging Corp VREX.O : baisse de 1,2% BUZZ - Baisse suite à une prévision de bénéfice décevante pour le premier trimestre nL4N3CG3P0 ** Assurant Inc AIZ.N : -1,3% BUZZ - Nomination d'un nouveau directeur financier, les actions chutent nL4N3CG42B ** Sigma Lithium Corp SGML.O : +9,4% BUZZ - Gagne du terrain suite à l'annonce d'un bénéfice au T3 nL4N3CG43E ** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : +3,0% BUZZ - Hausse suite à l'accord de licence avec le britannique Verici Dx nL4N3CG45C Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,43% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,04 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,61 Energie .SPNY en hausse de 0,13 Finance .SPSY en hausse de 0,68 Santé .SPXHC en hausse de 0,25 % Industrie .SPLRCI en hausse de 0,51 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,01 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,62 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,19 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,40