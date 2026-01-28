 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Texas Instruments, Seagate, Nextpower
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mercredi, aidés par des gains dans les actions de puces, tandis que les investisseurs se préparent aux résultats trimestriels de certaines des sociétés dites "Magnificent Seven" et à une décision sur les taux de la Réserve fédérale. .N

** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les semi-conducteurs de Wall Street bondissent car les commandes d'ASML suscitent un nouvel optimisme sur le supercycle de l'IA nL4N3YT0W7

** Texas Instruments Inc TXN.O :

BUZZ - Texas Instruments progresse grâce à la demande de puces qui stimule les prévisions pour le premier trimestre

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que les prix de l'or dépassent les 5 300 $/oz nL4N3YT0YA

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Les actions bondissent suite à de fortes prévisions pour le troisième trimestre nL4N3YT0YD

** C3 AI Inc AI.N :

BUZZ - Gains après un rapport indiquant que des discussions de fusion sont en cours avec Automation Anywhere nL4N3YT0Z0

** Wix.com Ltd WIX.O :

BUZZ - Les actions grimpent après avoir dévoilé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars nL6N3YT0OC

** Nextpower Inc NXT.O :

BUZZ - Hausse après une amélioration au troisième trimestre et une augmentation des prévisions de chiffre d'affaires

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent progressent grâce à la baisse du dollar nL6N3YS0O6

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Les perspectives de revenus pour l'année entière sont plus élevées nL4N3YT14G

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Baisse en raison de prévisions de bénéfices inférieures aux attentes pour 2026 nL6N3YT0Q2

** Abbvie Inc ABBV.N :

** Gilead Sciences Inc GILD.O :

** Merck & Co Inc MRK.N :

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - Les fabricants de médicaments américains reculent alors que la liste des prix Medicare de 2028 ajoute 15 médicaments nL4N3YT12A

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - En hausse après un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu nL4N3YT155

** AT&T Inc T.N :

BUZZ - En hausse après une prévision de bénéfice annuel supérieure aux attentes nL4N3YT18K

** F5 Inc FFIV.O :

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

Valeurs associées

ABBVIE
223,910 USD NYSE +1,48%
ANGLOGOLD ASH
109,430 USD NYSE +1,25%
ASML HOLD NY SP ADR
1 454,5900 USD NASDAQ +2,92%
AT&T
22,965 USD NYSE -2,11%
BRISTOL-MYERSSQU
55,540 USD NYSE +1,72%
C3.AI RG-A
12,600 USD NYSE -2,51%
COEUR MINING
25,700 USD NYSE +0,98%
ELEVANCE HEALTH
323,200 USD NYSE -14,25%
ENDEAVOUR SILVER
13,805 USD NYSE -1,04%
F5
270,4300 USD NASDAQ +1,11%
GE VERNOVA
693,410 USD NYSE +4,10%
GILEAD SCIENCES
140,9700 USD NASDAQ +2,32%
GOLD FIELDS SP ADR
56,455 USD NYSE +3,27%
HARMONY GOLD SP ADR
24,180 USD NYSE +2,59%
HECLA MINING
28,320 USD NYSE -5,43%
MERCK
107,910 USD NYSE +0,50%
NEWMONT
127,070 USD NYSE +0,94%
NEXTPOWER RG-A
105,8550 USD NASDAQ -1,33%
SEAGATE HLDGS
371,7600 USD NASDAQ +3,76%
TEXAS INSTRUMENT
196,6300 USD NASDAQ +0,02%
VF
20,290 USD NYSE +1,37%
WIX.COM
87,9600 USD NASDAQ -1,97%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
