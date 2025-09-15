information fournie par Reuters • 15/09/2025 à 13:50

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Tesla, Ocugen, Union Pacific

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

15 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés lundi, donnant un ton prudent pour une semaine cruciale au cours de laquelle la Réserve fédérale devrait reprendre son cycle de réduction des taux d'intérêt, tandis que Tesla a augmenté après l'achat d'actions par la directrice générale Elon Musk. .N

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >: ** Trip.com Group Ltd < TCOM.O >: BUZZ - Les actions HK à un pic de près de 4 ans sur l'optimisme des perspectives du secteur nL2N3V203L

** Nvidia Corp < NVDA.O >:

BUZZ - Chute après que la Chine ait déclaré qu'elle avait violé la loi anti-monopole nL3N3V20EP

** Timken Co < TKR.N >:

BUZZ - JPM initie Timken à 'neutre', estimant que le risque et la récompense à court terme sont équilibrés nL3N3V20FY

** Phillips 66 < PSX.N >:

BUZZ - Jefferies relève le PT sur Phillips 66 après l'accord avec Cenovus Energy nL3N3V20GQ

** NextDecade Corp < NEXT.O >:

BUZZ - TD Cowen réduit NextDecade à 'hold' sur les risques de financement et de marge nL3N3V20GV

** Avita Medical Inc < RCEL.O >:

BUZZ - La société monte en puissance après l'approbation européenne d'un dispositif de traitement des plaies

nL3N3V20I6

** Hims & Hers Health Inc < HIMS.N >:

BUZZ - Baisse après que le chef de la FDA américaine ait déclaré que la publicité du Super Bowl a violé les règles de promotion des médicaments nL3N3V20I5

** Tesla Inc < TSLA.O >:

BUZZ - L'achat de 2,57 millions d'actions par Musk fait grimper le cours nL3N3V20IJ

** Eversource Energy < ES.N >:

BUZZ - Jefferies relève le prix de vente d'Eversource Energy et maintient la note 'sous-performante' nL3N3V20HM

** Ocugen Inc < OCGN.O >:

BUZZ - En hausse après un accord de licence pour une thérapie génique ophtalmique en Corée du Sud nL3N3V20J5

** Permian Resources Corp < PR.N >:

BUZZ - baisse après le lancement d'une offre secondaire

nL6N3V20CG

** VF Corp < VFC.N >:

BUZZ - Vente de Dickies pour 600 millions de dollars, hausse des actions nL6N3V20CX

** Union Pacific Corp < UNP.N >:

BUZZ - Les actions augmentent après que Citigroup ait relevé sa note à "acheter" nL3N3V20K6

** Monte Rosa Therapeutics Inc < GLUE.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après un accord de 5,7 milliards de dollars avec Novartis pour le développement de médicaments nL3N3V20KM