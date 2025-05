LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Tesla, Levi Strauss, BioNTech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

*

20 mai - Les principaux indices de Wall Street ont chuté mardi, les valeurs technologiques étant en tête des baisses, les investisseurs attendant les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour évaluer l'impact des tarifs douaniers du président américain Donald Trump sur la trajectoire de la politique de la banque centrale. .N

A 11:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,14% à 42 732,33.Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,27% à 5 947,65, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,39% à 19 140,38.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Moderna Inc MRNA.OQ , en hausse de 9,1% ** Dollar General Corp DG.N , en hausse de 4,0% ** Eversource Energy ES.N , plus 3,9%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Airbnb Inc ABNB.OQ , en baisse de 2,8% ** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N , en baisse de 2,5% ** Texas Pacific Land Corp TPL.N , en baisse de 2,4%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** D-Wave Quantum Inc QBTS.N , +29,7% * Amer Sports Inc AS.N , +2,5% * Texas Pacific Land Corp ** Amer Sports Inc AS.N , en hausse de 16,2 ** Phoenix New Media Ltd FENG.N , plus 13,5%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** IHS Holding Ltd IHS.N , en baisse de 12,3% * Zepp Health Corp ** Zepp Health Corp ZEPP.N , en baisse de 10,2% ** Mogu Inc MOGU.N , en baisse de 9,1%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** BloomZ Inc BLMZ.OQ , en hausse de 91,6 % ** Siyata Mobile Inc SYTA.OQ , en hausse de 76,9% ** Edible Garden AG Inc EDBL.OQ , + 49,2 %

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Mullen Automotive Inc MULN.OQ , en baisse de 25,0 % * Protagenic Therapeutics Inc ** Protagenic Therapeutics Inc PTIX.OQ , en baisse de 20,8% ** Ekso Bionics Holdings Inc EKSO.OQ , en baisse de 20,2

** ResMed Inc < RMD.N >: BUZZ - Chute après le succès d'un médicament rival contre l'apnée du sommeil dans une étude de phase avancée nL4N3RS139

** Home Depot Inc < HD.N >: BUZZ - Hausse après que les ventes trimestrielles aient dépassé les estimations grâce à une demande stable nL4N3RS15Z

** Onto Innovation Inc < ONTO.N >: BUZZ - Jefferies déclasse Onto Innovation et estime que le retour à la croissance sera plus difficile nL4N3RS0S4

** Pegasystems Inc < PEGA.O >: BUZZ - Le titre est inclus dans le S&P MidCap 400 et remplace Nordstrom nL6N3RS0FB

** Air Lease Corp < AL.N >: BUZZ - Hausse après que Citi ait relevé le titre à "acheter" en raison d'opportunités d'allocation de capital nL6N3RS0G5

** Amer Sports Inc < AS.N >: BUZZ - Le chiffre d'affaires et les prévisions de bénéfices pour l'exercice 2025 ont été revus à la hausse et ont atteint leur plus haut niveau historique nL4N3RS14N

** Ryman Hospitality Properties Inc < RHP.N >: BUZZ - baisse après une offre d'actions de 250 millions de dollars pour l'acquisition des actifs de JW Marriott

nL6N3RS0GZ

** Southern Co < SO.N >: BUZZ - Baisse après l'émission d'une obligation convertible de 1,25 milliard de dollars nL6N3RS0HD

** Mirion Technologies Inc < MIR.N >: BUZZ - baisse après le dévoilement d'une vente d'obligations convertibles de 300 millions de dollars nL6N3RS0HM

** Perpetua Resources Corp < PPTA.O >: BUZZ - en hausse après avoir reçu le permis fédéral final pour la mine d'antimoine Stibnite nL4N3RS10X

** Victoria's Secret & Co < VSCO.N >: BUZZ - en hausse après l'adoption d'une pilule empoisonnée

nL6N3RS0JJ

** D-Wave Quantum Inc < QBTS.N >: BUZZ - En hausse après le lancement d'un ordinateur quantique de sixième génération nL4N3RS124

** Archer Aviation Inc < ACHR.N >: BUZZ - Chute après que Culper Research ait annoncé une position courte sur la société nL4N3RS16H

** Tesla Inc < TSLA.O >: BUZZ - Remontée après la promesse de Musk de rester au moins cinq ans à la tête de l'entreprise nL4N3RS16D

** Hewlett Packard Enterprise Co < HPE.N >: BUZZ - Hausse après qu'Evercore soit devenu haussier

nL6N3RS0KV

** Levi Strauss & Co < LEVI.N >: BUZZ - Hausse suite à la vente de Dockers à Authentic Brands pour 311 millions de $ nL6N3RS0K4

** BioNTech SE < BNTX.O >: BUZZ - Hausse après un plan d'expansion des investissements au Royaume-Uni pour un montant de 1,33 milliards de dollars

nL4N3RS176

** Eagle Materials Inc < EXP.N >: BUZZ - Chute après que les bénéfices du 4ème trimestre aient été inférieurs aux estimations nL4N3RS19F

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Barrick Gold Corp < GOLD.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que les prix des lingots sont à la hausse en raison d'un dollar américain plus faible nL4N3RS179

** Ecolab Inc < ECL.N >:

BUZZ- Jefferies considère que les nouveaux produits d'Ecolab soutiendront l'évolution des prix; augmente la PT nL4N3RS19A