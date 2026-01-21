 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Teledyne, Arm Holdings, Nathan's Famous
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

21 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se sont stabilisés mercredi après la plus forte chute de Wall Street en trois mois, l'attention se tournant vers les remarques du président Donald Trump à Davos après que ses commentaires sur l'acquisition du Groenland aient déstabilisé les marchés plus tôt dans la semaine. .N

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - Les inquiétudes concernant l'accord avec Warner l'emportent sur les résultats du 4ème trimestre nL4N3YM0QU

** Kraft Heinz Co KHC.O :

BUZZ - chute après que Berkshire se soit désengagé de la société nL6N3YM0N0

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Chute après que le litige sur le talc ait assombri les prévisions de bénéfices pour 2026 nL6N3YM0PL

** Travelers Companies Inc TRV.N :

BUZZ - Hausse avant les résultats trimestriels nL6N3YL16S

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot dépasse les 4 800 $ en raison des tensions avec le Groenland

nL4N3YM0UU

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent progressent grâce au métal blanc

nL6N3YM0PR

** United Airlines Holdings Inc UAL.O :

BUZZ - Hausse des perspectives optimistes pour le premier trimestre et l'année entière nL6N3YM0PP

** TE Connectivity PLC TEL.N :

BUZZ - Hausse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre nL4N3YM0XB

** Teck Resources Ltd TECK.N :

BUZZ - Progresse grâce à une forte production de cuivre; réaffirme les perspectives pour 2026 nL6N3YM0QX

** Crescent Biopharma Inc CBIO.O :

BUZZ - Guggenheim initie la couverture de Crescent Biopharma avec 'achat' nL4N3YM0ZU

** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Gains grâce à un bénéfice meilleur que prévu au 4e trimestre nL4N3YM11R

** Anteris Technologies Global Corp AVR.O :

BUZZ - L'investissement de Medtronic et l'offre d'actions de 200 millions de dollars ont fait grimper le cours de l'action

nL6N3YM0RW

** LightPath Technologies Inc LPTH.O :

BUZZ - rachète Amorphous Materials pour un montant maximum de 10 millions de dollars; les actions grimpent nL6N3YM0RG

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre en hausse grâce au rebond des prix du métal rouge nL4N3YM14U

** Teledyne Technologies Inc <>:

BUZZ - Hausse après que les résultats du quatrième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3YM14Z

** Truist Financial Corp TFC.N :

BUZZ - baisse après que les résultats du 4ème trimestre aient été inférieurs aux estimations nL6N3YM0T4

** Arm Holdings PLC ARM.O :

BUZZ - Gagne du terrain après que Susquehanna ait relevé son estimation à "positive" nL4N3YM15R

** Nathan's Famous Inc NATH.O :

BUZZ - Hausse après l'accord de 450 millions de dollars de Smithfield pour l'achat de la société nL6N3YM0TP

** Centerra Gold Inc CGAU.N :

BUZZ - BMO reclasse Centerra Gold à "surperformance"

nL6N3YM0UH

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Progresse après que Truist Securities ait relevé la valeur à 'achat' et augmenté l'objectif de cours nL6N3YM0TT

** Charles Schwab Corp SCHW.N :

BUZZ - Baisse suite à des revenus trimestriels inférieurs aux prévisions nL6N3YM0UT

** Ocular Therapeutix Inc OCUL.O :

BUZZ - Embauche d'un vétéran pour diriger la commercialisation des médicaments pour les yeux; hausse des actions nL4N3YM19D

** Lucid Diagnostics Inc LUCD.O :

BUZZ - Hausse après avoir obtenu un contrat de la VA pour un test de dépistage du cancer nL4N3YM1AU

** Baker Hughes Co BKR.O :

** Halliburton Co HAL.N :

** Liberty Energy Inc LBRT.N : ** SLB NV SLB.N :

BUZZ - Hausse des objectifs de cours pour les sociétés de services pétroliers grâce à l'opportunité au Venezuela

nL4N3YM1B2

** BioAge Labs Inc BIOA.O :

BUZZ - baisse après avoir dévoilé un projet de vente d'actions de 75 millions de dollars nL6N3YM0WJ

** Lexicon Pharmaceuticals Inc LXRX.O :

BUZZ - Hausse après que la FDA ait approuvé un test de stade avancé pour un médicament contre les douleurs nerveuses liées au diabète nL4N3YM1BJ

** Gibraltar Industries Inc ROCK.O :

BUZZ - Chute après des estimations préliminaires décevantes

nL4N3YM1A8

** Prologis Inc PLD.N :

BUZZ - Hausse après que les revenus du 4ème trimestre aient dépassé les estimations nL4N3YM1C0

