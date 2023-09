LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Starbucks, Williams-Sonoma, FedEx

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 25 septembre - Les investisseurs attendent avec impatience les données économiques et les remarques des décideurs de la Réserve fédérale tout au long de la semaine pour clarifier la trajectoire des taux d'intérêt. .N A 13:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,17% à 33 905,37. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,10% à 4 324,22 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,17% à 13 233,875. Les trois premières valeurs du S&P 500 .PG.INX ont progressé en pourcentage: ** Steel Dynamics STLD.O , en hausse de 3,5% ** Sealed Air Corp SEE.N , en hausse de 3,2% ** GE Healthcare Technologies GEHC.O , en hausse de 3% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Warner Bros Discovery WBD.O , en baisse de 2,9% ** Moderna Inc MRNA.O , en baisse de 2,6% ** 3M Company MMM.N , en baisse de 2,5% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** KraneShares Global Carbon Offset Strategy KSET.N , en hausse de 15,9% ** Sea Limited SE.N , en hausse de 13,8% ** Local Bounti LOCL.N , en hausse de 13,3% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Calidi Biotherapeutics CLDI.N , en baisse de 18,8% ** Optica Rare Earths & Critical Materials CRIT.N , en baisse de 10,7% ** Birks Group Inc BGI.N , en baisse de 10,7% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Transcode Therapeutics RNAZ.O , + 219,3 % ** Vaccitech Plc VACC.O , + 83,3 % ** Beam Global BEEMW.O , + 30,7 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Conduit Pharmaceuticals CDT.O , en baisse de 40,1% ** MicroAlgo MLGO.O , en baisse de 36,2% ** Morphic Holding MORF.O , en baisse de 32,3% ** HP Inc HPQ.N : baisse de 1,5% BUZZ - baisse de la participation de Berkshire Hathaway nL4N3B11YD ** Nike Inc NKE.N : baisse de 0,5% BUZZ - baisse suite à la dégradation de la note de Jefferies en raison de l'incertitude de la demande nL4N3B1259 ** Alibaba.com Ltd BABA.N : baisse de 1,6 ** JD.com Inc JD.O : baisse de 2,3 ** Bilibili Inc BILI.O : en baisse de 2,5% BUZZ - China ADRs fall ahead of week-long Chinese holiday nL4N3B1237 ** Sealed Air Corp SEE.N : +3,2% BUZZ - Citigroup relève sa note à "buy" nL4N3B1249 ** Dow Inc DOW.N : +1,9% BUZZ - Hausse de la note de JP Morgan qui passe à 'surpondérer' nL4N3B1284 ** RTX Corp RTX.N : -0,3% BUZZ - Baisse de Morgan Stanley qui réduit les prévisions nL4N3B12AM ** Foot Locker Inc FL.N : baisse de 0,8% BUZZ - Baisse avec Jefferies qui rétrograde l'action à 'hold' nL4N3B125T ** Nio Inc NIO.N : baisse de 1,9% BUZZ - L'entreprise réfute l'annonce d'une augmentation de capital, les actions chutent nL4N3B12ZX ** Amazon.com Inc AMZN.O : +1,6% BUZZ - Hausse de l'investissement dans la société d'intelligence artificielle Anthropic nL4N3B12H6 ** Urban Outfitters Inc URBN.O : baisse de 0,6% BUZZ - baisse suite à la révision à la baisse de Jefferies nL4N3B12DL ** Rite Aid Corp RAD.N : -22,5% BUZZ - chute après un rapport annonçant la fermeture de centaines de magasins nL4N3B12IQ ** Carmax Inc KMX.N : +1,7% BUZZ - Hausse après que Wedbush ait relevé son estimation de cours et augmenté sa notation nL4N3B12KA ** Alcoa Corp AA.N : baisse de 5,5% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis un an après le changement de directeur général nL4N3B12IR ** Brainstorm Cell Therapeutics Inc BCLI.O : baisse de 37,7% BUZZ - chute suite aux inquiétudes de la FDA sur le traitement de la SLA nL4N3AX32U ** PBF Energy Inc PBF.N : hausse de 1,4% ** HF Sinclair Corp DINO.N : + 0,7 % *marathon Petroleum Corp MPC.N : hausse de 0,4% * Par Pacific Holdings Inc ** Par Pacific Holdings Inc PARR.N : +1,9% BUZZ - TD Cowen voit de fortes marges pour les raffineurs sur les faibles stocks de diesel nL4N3B12VU ** Soligenix Inc SNGX.O : +0,9% BUZZ - Hausse des données sur les vaccins candidats contre Ebola et Marburg nL4N3B12X7 ** BridgeBio Pharma Inc BBIO.O : +0,7% BUZZ - En hausse suite à l'annonce d'un financement PIPE de 250 millions de dollars nL4N3B12PK ** Scynexis Inc SCYX.O : baisse de 32,2% BUZZ - Les actions chutent suite au rappel d'un médicament antifongique nL4N3B12XE ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : baisse de 0,2% ** Morgan Stanley MS.N : baisse de 0,5% ** Citigroup Inc C.N : -0,2% BUZZ - Les banques américaines chutent sur fond de craintes persistantes de taux élevés nL4N3B12YO ** Starbucks Corp SBUX.O : -0,93% BUZZ - Citigroup réduit ses prévisions de croissance en raison de l'affaiblissement des tendances en Chine nL4N3B1313 ** Coherus BioSciences Inc CHRS.O : baisse de 6,4% BUZZ - chute après le refus de la FDA d'approuver le dispositif de traitement des infections de la société nL4N3B131M ** Corteva Inc CTVA.N : baisse de 0,3% BUZZ - baisse après que Berenberg ait abaissé le PT sur le déstockage nL4N3B1338 ** Lifeway Foods Inc LWAY.O : baisse de 18,6% BUZZ - Baisse après l'abaissement de la note de Noble Capital nL4N3B133Z ** Invesco Solar ETF TAN.N : baisse de 0,6% BUZZ - La hausse des taux d'intérêt fait chuter les cours à leur plus bas niveau depuis 3 ans nL4N3B134R ** Enovis Corp ENOV.N : + 3,5 % BUZZ - Hausse après l'acquisition de LimaCorporate pour 850 millions de dollars nL4N3B135L ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 1,1 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 1,2 ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : en baisse de 0,3% ** Gold Fields Ltd GFI.N : en baisse de 2,4% BUZZ - Gold miners fall as dollar firms nL4N3B136A ** iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT.O : baisse de 2,0 ** iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF.O : moins 0,6% BUZZ - Les ETFs obligataires prolongent leurs pertes alors que les rendements augmentent et que les investisseurs particuliers se joignent au mouvement de vente nL4N3B136D ** Peloton Interactive Inc PTON.O : -2,1% BUZZ - UBS abaisse les prévisions de cours en raison de l'incertitude liée à la croissance des abonnements nL1N3B11GG ** TransCode Therapeutics Inc RNAZ.O : + 219,3 % BUZZ - La société monte en flèche suite aux résultats positifs d'une thérapie candidate pour les tumeurs cérébrales nL4N3B1374 ** Williams-Sonoma Inc WSM.N : hausse de 10,0% BUZZ - Hausse après l'annonce par Leonard Green d'une prise de participation dans la société nL4N3B13B2 ** Vapotherm Inc VAPO.N : +6,9% BUZZ - Hausse après une étude pilote sur une technologie de traitement de l'asthme nL4N3B13E4 ** Pharvaris NV PHVS.O : hausse de 3,3% BUZZ - Hausse après que Wedbush ait initié la couverture de l'action avec la note 'outperform' [] ** Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : hausse de 1,5% BUZZ - Hausse après qu'UBS ait initié la couverture de l'action avec la note 'buy' [] nL4N3B135B ** Instacart Inc CART.O : baisse de 2,1% BUZZ - Baisse après un autre rapport d'analyste tiède nL1N3B11Q2 ** FedEx Corp FDX.N : +2,5% BUZZ - Gains après que les analystes aient augmenté le PT nL4N3B131L ** AcelRx Pharmaceuticals Inc ACRX.O : baisse de 6,1% BUZZ - baisse après que la FDA ait refusé l'étiquette 'EUA' à un dispositif d'anticoagulation nL4N3B13FI Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,10 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,53 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,74 Energie .SPNY en hausse de 1,19% Finance .SPSY en baisse de 0,24 Santé .SPXHC en hausse de 0,10 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,31 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,20 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,54 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,41 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,88%