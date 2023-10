LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-SeaStar, SJW Group, Pinterest

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 30 octobre - Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, stimulés par les valeurs de croissance des mégacapitalisations avant une semaine chargée en bénéfices et en décisions sur les taux d'intérêt des principales banques centrales, y compris la Réserve fédérale. .N A 13:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 1,50% à 32 902,6. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 1,06% à 4 160,93 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,02% à 12 772,166. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Western Digital Corp WDC.OQ , en hausse de 7,3 % ** Charter Communications Inc CHTR.OQ , en hausse de 4,1 % ** Mohawk Industries Inc MHK.N , en hausse de 3,9 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** On Semiconductor ON.OQ , en baisse de 19,5 % ** Revvity Inc RVTY.N , en baisse de 14,5 % ** Realty Incm Corp O.N , en baisse de 5,6 % Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** MAIA Biotechnology Inc MAIA.N , + 25,2 % ** JinkoSolar Holding Co Ltd JKS.N , + 19,8 % ** Xpo Inc XPO.N , + 13,9 % Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Simplify Tail Risk Strategy ETF CYA.N , en baisse de 21,3 % ** Revvity Inc RVTY.N , en baisse de 14,5 % ** 2X Long Vix Etf UVIX.N , en baisse de 12,9 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Miromatrix Medical Inc MIRO.O , + 215,4 % ** Eargo Inc EAR.O , + 52,4 % ** Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc RVPH.O , + 43,7 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** SYLA Technologies Co Ltd SYT.O , en baisse de 31 % ** Forbion European Acquisition Corp FRBN.O , en baisse de 25,8 % ** Aehr Test Systems AEHR.O , en baisse de 23,1 % ** McDonald's Corp MCD.N : en hausse de 2,2% BUZZ - Hausse après que les résultats du 3ème trimestre aient dépassé les attentes nL4N3C02G5 ** Coherus BioSciences Inc CHRS.O : hausse de 14,2% BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'une thérapie contre le cancer nL4N3C02LH ** Miromatrix Medical Inc MIRO.O : + 215,4 % BUZZ - Augmentation suite au rachat par United Therapeutics nL4N3C02NX ** Vyne Therapeutics Inc VYNE.O : hausse de 24,7% BUZZ - Hausse suite à des résultats d'essais cliniques positifs et à un plan de financement nL4N3C035R ** JinkoSolar Holding Co JKS.N : + 19,8 % BUZZ - Hausse des résultats du troisième trimestre nL4N3C032J ** Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc RVPH.O : + 43,7 % BUZZ - Augmentation suite au succès d'un médicament contre la schizophrénie lors d'un essai clinique de phase avancée nL4N3C037H ** MeiraGTx Holdings PLC MGTX.O : + 17,3 % BUZZ - Sanofi investit 30 millions de dollars nL4N3C03AS ** Revvity Inc RVTY.N : baisse de 14,5% BUZZ - Baisse des prévisions annuelles, les résultats du 3ème trimestre ne sont pas à la hauteur nL4N3C04CI ** Western Digital Corp WDC.O : +7,3% BUZZ - Gains sur le projet de séparation en deux sociétés publiques nL4N3C02PP ** Eargo Inc EAR.O : + 52,4 % BUZZ - Hausse suite à un accord de fusion de 53 millions de dollars avec Patient Square Capital nL4N3C03KI ** Deciphera Pharmaceuticals Inc DCPH.O : +21,0% BUZZ - Hausse des revenus au 3ème trimestre nL4N3C03HS ** On Semiconductor Corp ON.O : baisse de 19,5% BUZZ - baisse suite à des prévisions du 4ème trimestre inférieures aux estimations nL4N3C04CX ** Krispy Kreme Inc DNUT.O : +0,3% BUZZ - Chute après la baisse de la note de Truist sur la surabondance de GLP-1 nL4N3BX3YQ ** Spirit Realty Capital Inc SRC.N : +8,0% BUZZ - Hausse, Realty Income chute suite à l'accord de rachat de 9 milliards de dollars nL1N3C01KJ ** Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : +3,0% BUZZ - La collaboration avec Bristol Myers pour le traitement du cancer du sang nL4N3C03NT ** Entergy Corp ETR.N : +3,3% BUZZ - Hausse sur le projet de vente de l'activité de distribution de gaz nL4N3C03HX ** Invitation Homes Inc INVH.N : +1,0 BUZZ - Gains sur Oppenheimer qui devient haussier nL1N3C018J ** General Motors Co GM.N : + 0,5 BUZZ - La hausse est due au fait que des sources disent que le constructeur automobile a conclu un accord de principe avec l'UAW nL4N3C03UT ** Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : + 20,8% BUZZ - La FDA a donné à Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O l'étiquette "fast track" pour une thérapie contre le cancer nL4N3C0409 ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : hausse de 3,2 ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : +1,6% *morgan Stanley MS.N : hausse de 1,1% * Citigroup Inc ** Citigroup Inc C.N : +1,4% BUZZ - Les banques américaines en hausse avant la réunion de la Fed sur les taux d'intérêt nL4N3C0448 ** Lumentum Holdings Inc LITE.O : + 12,4 BUZZ - Les banques américaines progressent avant la réunion de la Fed nL1N3C01IJ ** Avantor Inc AVTR.N : baisse de 2,6% BUZZ - Baisse après que plusieurs courtiers aient réduit le PT nL4N3C04A6 ** Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : + 21,6 BUZZ - En hausse après que la FDA ait accepté la demande de mise sur le marché d'une thérapie contre les tumeurs cérébrales nL4N3C049W ** East West Bancorp EWBC.O : +1,5% BUZZ - UBS salue la position 'enviable' d'East West Bancorp avec une mise à niveau nL4N3C04C8 ** Bluebird bio Inc BLUE.O : + 3,3 BUZZ - Vente d'un bon de la FDA pour la drépanocytose pour $103 mln, actions en hausse nL4N3C04BH ** Spirit Airlines Inc SAVE.N : baisse de 8,4 BUZZ - Les actions chutent avant le procès sur l'accord avec Jetblue nL4N3C04D4 ** XPO Inc XPO.N : 13,9% de hausse BUZZ - Les actions bondissent de 15% après les résultats positifs du 3ème trimestre nL1N3C01NX ** SeaStar Medical Holding Corp ICU.O : + 4,9 BUZZ - Les actions de SeaStar Medical Holding Corp ICU.O sont en hausse de 4,9% nL4N3C04GB ** Bio-Techne Corp TECH.O : baisse de 5,2 BUZZ - Les actions chutent en séance avant la publication du rapport trimestriel nL1N3C01U6 ** SJW Group SJW.N : plus 5.5% BUZZ - Les actions sont en hausse suite à l'augmentation des prévisions annuelles nL4N3C04KH ** Tesla Inc TSLA.O : baisse de 5,0 BUZZ - Baisse des actions de Panasonic et Onsemi qui mettent en garde contre la baisse de la demande automobile nL4N3C04M0 ** Daqo New Energy Corp DQ.N : + 5,6 BUZZ - Reprise grâce à l'augmentation de la production de polysilicium et à la baisse des coûts nL4N3C04ME ** Pinterest Inc PINS.N : +1,7% BUZZ - La société est en hausse avant la publication de son rapport nL1N3C01XW ** Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : moins 4,5% BUZZ - baisse avant la publication du rapport après la cloche nL1N3C01ZH Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 2,30 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 1,01 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 1,35 Energie .SPNY en baisse de 0,23 Finance .SPSY en hausse de 1,55 Santé .SPXHC en hausse de 0,52% Industrie .SPLRCI en hausse de 1,17 Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,02 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,87 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,14% Services publics .SPLRCU en hausse de 0,43