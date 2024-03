LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Reddit, Alphabet, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 22 mars - Le Dow Jones et le S&P 500 se sont repliés vendredi, mais ils sont restés sur la voie de gains hebdomadaires importants, les investisseurs ayant salué la position de la Réserve fédérale en matière d'assouplissement des taux d'intérêt. .N A 13:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,46% à 39,598.27. Le S&P 500 .SPX était inchangé à 5 241,53 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,30% à 16 451,154. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Fedex Corp FDX.N , en hausse de 7,1% ** Nvidia Corp NVDA.OQ , en hausse de 3,3% ** The AES Corp AES.N , en hausse de 3% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Lululemon Athletica LULU.OQ , en baisse de 14,9% ** Nike Inc NKE.N , en baisse de 6,3% ** Epam Systems Inc EPAM.N , en baisse de 4,6% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Worthington Steel Ord WS.N , plus 20,4% ** 1847 Holdings Llc Ord EFSH.N , plus 17,9% ** Maia Biotechnology Ord MAIA.N , plus 12,4% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Flyexclusive FLYX.N , en baisse de 26,2% ** Auna SAA AUNA.N , en baisse de 17,8% ** China Green Agriculture CGA.N , en baisse de 17,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Murano Global Hospitality MRNO.O , plus 136,3% ** IMAC Holding Ord BACK.O , plus 90,7% ** Intellicheck Ord IDN.O , plus 63,4% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** BYND Cannasoft BCAN.O , en baisse de 32,3 % ** Brand Engagement Network BNAI.O , en baisse de 29,3 % ** Nkarta Inc NKTX.O , en baisse de 29,2 % ** Lululemon Athletica Inc LULU.O : baisse de 14,9% BUZZ - Atteint son plus bas niveau depuis cinq mois suite à des prévisions de revenus pour l'année fiscale inférieures aux estimations nL3N3G038K ** Reddit Inc RDDT.N : - 4,3 % BUZZ - Recul au lendemain de ses débuts à Wall Street nL3N3G0215 ** KKR & Co Inc KKR.N : -0,7% BUZZ - L'entreprise britannique Darktrace est au plus bas sur le FTSE midcaps suite à la sortie du fonds conseillé par KKR nL3N3G0210 ** Dutch Bros Inc BROS.N : baisse de 7,1% BUZZ - Baisse après le dévoilement du prix de l'offre secondaire nL3N3G022O ** Nike Inc NKE.N : baisse de 6,3% BUZZ - Les techniques se sont emballées, un signal baissier important est sur le point de se déclencher nL2N3FX265 ** Tesla Inc TSLA.O : -1,3% BUZZ - Baisse après un rapport indiquant que le constructeur automobile réduit sa production en Chine nL3N3G02ZU ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 1,9% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 1,1% ** Gold Fields Ltd GFI.N : en baisse de 0,4% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que la fermeté du dollar pèse sur les prix du lingot nL3N3G02K5 ** Foot Locker Inc FL.N : + 3,7 % BUZZ - Hausse après que Citigroup ait relevé le titre à "neutre" et augmenté les prévisions nL3N3G02ZB ** Baidu Inc BIDU.O : hausse de 0,9% BUZZ - Gains après l'annonce de discussions avec Apple sur l'utilisation de son intelligence artificielle dans l'iPhone nL3N3G02SR ** Best Buy Co Inc BBY.N : +1,2% BUZZ - Hausse après que JP Morgan ait relevé le titre à "surpondérer" et augmenté le PT nL3N3G030V ** Summit Midstream Partners LP SMLP.N : +36,6% BUZZ - En hausse après la vente des actifs d'Utica pour 625 millions de dollars nL3N3G030A ** Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : + 31,1 % BUZZ - En hausse après que l'autorité européenne de régulation des médicaments ait approuvé son médicament contre les maladies oculaires nL3N3G0336 ** Cutera Inc CUTR.O : baisse de 24,3% BUZZ - L'action chute à cause d'une baisse des revenus au 4ème trimestre et d'une augmentation de la perte nL3N3G0339 ** Rio Tinto PLC RIO.N : baisse de 1,2% ** BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 0,9% ** Hudbay Minerals Inc HBM.N : -0,9% BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent à cause de la hausse du dollar nL3N3G034K *canopy Growth Corp CGC.O : + 45,9% * Aurora Cannabis Inc *aurora Cannabis Inc ACB.O : +19,8% * Cronos Group Inc *cronos Group Inc CRON.O : hausse de 8,6% * Tilray Brands Inc ** Tilray Brands Inc TLRY.O : +13,3% BUZZ - Les entreprises du secteur du pot bondissent alors que l'Allemagne légalise le cannabis nL3N3G03A0 ** Digital World Acquisition Corp DWAC.O : en baisse de 6,1% BUZZ - Les entreprises de l'industrie des médias sociaux chutent après l'approbation de l'accord de Trump sur les médias sociaux nL2N3G01KD ** Nkarta Inc NKTX.O : baisse de 29,2% BUZZ - Chute après la privatisation du développement de son traitement contre le cancer du sang nL3N3G03C4 ** Alphabet Inc GOOGL.O : +2,1% BUZZ - Gains avec Wall Street qui parle des perspectives de l'IA nL2N3G01MT ** Marathon Petroleum Corp MPC.N : + 0,1 % ** Phillips 66 PSX.N : + 0,2% *valero Energy Corp VLO.N : baisse de 0,2% * PBF Energy Inc ** PBF Energy Inc PBF.N : baisse de 1,6% BUZZ - Mizuho Securities relève ses objectifs de prix pour les raffineurs américains en raison de l'optimisme de la demande nL3N3G03EO Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,72% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,56 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,40 Energie .SPNY en baisse de 0,34 Finance .SPSY en baisse de 0,83 Santé .SPXHC en baisse de 0,14% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,25 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,72 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,50 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,22 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,16