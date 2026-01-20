 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-RAPT Therapeutics, mineurs d'or, Critical Metals
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont chuté à leur plus bas niveau en un mois mardi, les traders américains revenant d'un long week-end pour assister à la déroute des marchés mondiaux après que le président Donald Trump a renouvelé ses menaces de tarifs douaniers contre l'Europe à propos du contrôle du Groenland. .N

** Abivax SA ABVX.O :

BUZZ - En hausse alors qu'un autre rapport médiatique alimente les discussions sur les fusions et acquisitions

** RAPT Therapeutics Inc RAPT.O :

BUZZ - Les actions bondissent de 65% avant la mise sur le marché suite au rachat de 2,2 milliards de dollars par GSK

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un nouveau sommet nL6N3YL0IM

**Intel Corp INTC.O :

BUZZ - HSBC relève la note d'Intel à "conserver" en raison des perspectives de la demande de processeurs de serveurs

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Prévoit un bénéfice annuel légèrement inférieur aux estimations; les actions chutent nL4N3YL0YK

** ImmunityBio Inc IBRX.O :

BUZZ - Chute alors que la FDA demande plus d'informations sur la demande d'une utilisation plus large pour le cancer de la vessie nL4N3YL0R3

** NetApp Inc NTAP.O :

** Logitech International SA LOGI.O : ** CDW Corp CDW.O :

BUZZ - Le matériel informatique glisse après que Morgan Stanley ait signalé un ralentissement de la demande des entreprises nL4N3YL0RR

** Critical Metals Corp CRML.O :

BUZZ - Bondit alors que Trump intensifie ses pressions pour le rachat du Groenland nL6N3YL0L4

** Constellation Energy Corp CEG.O :

** Vistra Corp VST.N :

** Talen Energy Corp TLN.O : ** NRG Energy Inc NRG.N :

BUZZ - Les producteurs d'électricité américains chutent alors que PJM dévoile un plan pour freiner l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données nL6N3YL0MB

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - La Banque Scotia relève l'objectif de cours d'Amazon en raison de son optimisme à l'égard d'AWS nL6N3YE109

3M
167,725 USD NYSE -1,96%
ABIVAX SP ADS
117,1000 USD NASDAQ +0,26%
AMAZON.COM
239,1200 USD NASDAQ +0,39%
CDW
131,7000 USD NASDAQ -0,45%
CNSTLLTN ENER CO
307,8500 USD NASDAQ -9,77%
CRML
17,6500 USD NASDAQ +2,32%
GOLD FIELDS SP ADR
49,410 USD NYSE -0,88%
HARMONY GOLD SP ADR
21,800 USD NYSE -0,73%
IMMUNITYBIO
5,5200 USD NASDAQ +39,75%
INTEL
47,0173 USD NASDAQ -2,70%
NETAPP
103,8400 USD NASDAQ -4,21%
NEWMONT
114,120 USD NYSE -0,07%
NRG ENERGY
152,030 USD NYSE -4,07%
RAPT THERAP
35,1000 USD NASDAQ +9,04%
SIBANYE SP ADR
16,760 USD NYSE -2,78%
TALEN ENERGY
371,6300 USD NASDAQ -11,32%
VISTRA
166,720 USD NYSE -7,52%
