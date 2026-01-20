LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-RAPT Therapeutics, mineurs d'or, Critical Metals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 janvier - Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont chuté à leur plus bas niveau en un mois mardi, les traders américains revenant d'un long week-end pour assister à la déroute des marchés mondiaux après que le président Donald Trump a renouvelé ses menaces de tarifs douaniers contre l'Europe à propos du contrôle du Groenland. .N
** Abivax SA ABVX.O :
BUZZ - En hausse alors qu'un autre rapport médiatique alimente les discussions sur les fusions et acquisitions
** RAPT Therapeutics Inc RAPT.O :
BUZZ - Les actions bondissent de 65% avant la mise sur le marché suite au rachat de 2,2 milliards de dollars par GSK
** Newmont Corp NEM.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :
BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un nouveau sommet nL6N3YL0IM
**Intel Corp INTC.O :
BUZZ - HSBC relève la note d'Intel à "conserver" en raison des perspectives de la demande de processeurs de serveurs
** 3M Co MMM.N :
BUZZ - Prévoit un bénéfice annuel légèrement inférieur aux estimations; les actions chutent nL4N3YL0YK
** ImmunityBio Inc IBRX.O :
BUZZ - Chute alors que la FDA demande plus d'informations sur la demande d'une utilisation plus large pour le cancer de la vessie nL4N3YL0R3
** NetApp Inc NTAP.O :
** Logitech International SA LOGI.O : ** CDW Corp CDW.O :
BUZZ - Le matériel informatique glisse après que Morgan Stanley ait signalé un ralentissement de la demande des entreprises nL4N3YL0RR
** Critical Metals Corp CRML.O :
BUZZ - Bondit alors que Trump intensifie ses pressions pour le rachat du Groenland nL6N3YL0L4
** Constellation Energy Corp CEG.O :
** Vistra Corp VST.N :
** Talen Energy Corp TLN.O : ** NRG Energy Inc NRG.N :
BUZZ - Les producteurs d'électricité américains chutent alors que PJM dévoile un plan pour freiner l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données nL6N3YL0MB
** Amazon.com Inc AMZN.O :
BUZZ - La Banque Scotia relève l'objectif de cours d'Amazon en raison de son optimisme à l'égard d'AWS nL6N3YE109
