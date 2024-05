LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Powell Industries, Bio-Techne, ADP

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 1er mai - Le Nasdaq, à forte composante technologique, et le S&P 500, l'indice de référence, ont reculé mercredi, les actions du secteur des puces électroniques ayant entraîné des pertes à la suite de résultats décevants, et les marchés ayant pris en compte les nouvelles données économiques avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. .N A 11:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,28% à 37 923. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,27% à 5 022,16 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,33% à 15 605,803. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Bio-Techne Corp TECH.OQ , en hausse de 17,3% ** Garmin Ltd GRMN.N , en hausse de 12,6% ** Amcor PLC AMCR.N , en hausse de 10,2% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** CVS Health Corp CVS.N , en baisse de 17,5% ** Super Micro Computer Inc SMCI.OQ , en baisse de 17,5% ** Starbucks Corp SBUX.OQ , en baisse de 16,8% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** New York Community Bancorp NYCB.N , en hausse de 29,2% ** Pinterest Inc PINS.N , en hausse de 20,8% ** A10 Networks Inc ATEN.N , en hausse de 19,3% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Leggett & Platt Inc LEG.N , en baisse de 28,8% ** AdvisorShares MSOS 2x Daily ETF MSOX.N , en baisse de 18,2% ** Ryerson Holding Corp RYI.N , en baisse de 18,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** SYLA Technologies Co Ltd SYT.O , plus 202,4% ** CytomX Therapeutics Inc CTMX.O , plus 174,5% ** Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc CSSEP.O , plus 100% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Mobile-Health Network Solutions MNDR.O , en baisse de 48,7% ** CVRx Inc CVRX.O , en baisse de 42,2% ** Canopy Growth Corp CGC.O , en baisse de 27,8% ** Skyworks Solutions Inc SWKS.O : baisse de 15,2% BUZZ - Baisse des prévisions de revenus pour le troisième trimestre en raison du ralentissement du segment mobile nL4N3H418A ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : + 29,2 % BUZZ - Les actions bondissent car les prévisions de bénéfices pour les deux prochaines années sont supérieures aux estimations nL4N3H41XI ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : baisse de 9,0 ** Super Micro Computer Inc SMCI.O : baisse de 17,6% ** Marvell Technology Inc MRVL.O : baisse de 3,4 ** iShares Semiconductor ETF SOXX.O : moins 3,3% BUZZ - Les valeurs des puces électroniques baissent après les résultats décevants d'AMD, Skyworks, SMCI nL4N3H419A ** Starbucks Corp SBUX.O : baisse de 16,8% BUZZ - Le titre connaît sa pire journée depuis plus de quatre ans suite à l'abaissement des prévisions de ventes annuelles nL4N3H42OS ** TransMedics Group Inc TMDX.O : + 25,4 % BUZZ - Hausse des prévisions pour l'année 24, bons résultats au 1er trimestre nL4N3H41CV ** Coinbase Global Inc COIN.O : baisse de 1,8% ** Bitfarms Ltd BITF.O : baisse de 3,6% *riot Platforms Inc RIOT.O : baisse de 4,2% * Marathon Digital Holdings Inc ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : moins 1,8% BUZZ - Les valeurs liées aux crypto-monnaies s'effondrent alors que le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis plus de 2 mois nL1N3H40JC ** CVS Health Corp CVS.N : -17,5% BUZZ - Le titre atteint son plus bas niveau depuis 4 ans après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3H42KR ** Root Inc ROOT.O : + 21,3 % BUZZ - La société monte en flèche après une perte moins importante que prévu au premier trimestre nL4N3H41I0 ** Pfizer Inc PFE.N : +3,5% BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3H41PS ** Yum Brands Inc YUM.N : down 4.0% BUZZ - Baisse après une chute surprise des ventes mondiales à magasins comparables nL4N3H42C5 ** DuPont de Nemours Inc DD.N : +7,8% BUZZ - En hausse après avoir affiché un bénéfice positif au premier trimestre et relevé ses prévisions pour l'année fiscale nL4N3H42L5 ** Pinterest Inc PINS.N : +20,8% BUZZ - Hausse après des prévisions optimistes pour le T2; les courtiers relèvent les prévisions nL4N3H41V1 ** Estee Lauder Companies Inc EL.N : en baisse de 11,4% BUZZ - Baisse après une réduction des prévisions de ventes organiques annuelles nL4N3H42C3 ** Kraft Heinz Co KHC.O : -6,4% BUZZ - Baisse des ventes trimestrielles nL4N3H42C0 ** Johnson & Johnson JNJ.N : +4,4% BUZZ - Remontée après l'annonce d'un règlement de 6,48 milliards de dollars dans le cadre des poursuites pour cancer du talc nL4N3H4214 ** Generac Holdings Inc GNRC.N : hausse de 3,7 % avant la mise sur le marché BUZZ - Hausse après la publication de résultats trimestriels supérieurs à ceux de l'année précédente nL4N3H427G ** Energy Fuels Inc UUUU.N : + 6,8 % ** Uranium Energy Corp UEC.N : + 2,4 % ** Uranium Royalty Corp UROY.O : + 3,3% BUZZ - Les mineurs d'uranium augmentent alors que le Sénat américain approuve le projet de loi sur l'interdiction des importations russes nL4N3H431D ** Powell Industries Inc POWL.O : + 22,4 % BUZZ - Les résultats trimestriels sont en hausse nL1N3H40ZU ** Bio-Techne Corp TECH.O : +17,3% BUZZ - Hausse des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N3H41XA ** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O : -3,9% BUZZ - Atteint son plus bas niveau depuis 5 mois après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2024 nL4N3H42PS ** Johnson Controls International PLC JCI.N : -7,7% BUZZ - Chute suite à des prévisions de bénéfices décevantes pour le troisième trimestre nL4N3H42PX ** Leggett & Platt Inc LEG.N : -28,8% BUZZ - L'action est sur le point de connaître sa pire journée après la réduction du dividende nL4N3H42TP ** Qualcomm Inc QCOM.O : -0,5% BUZZ - Baisse de l'action avant la publication du rapport nL1N3H41BG ** BioNTech SE BNTX.O : baisse de 1,4% BUZZ - baisse après que les ventes du vaccin COVID-19 au 1er trimestre aient manqué les estimations nL4N3H4306 ** Automatic Data Processing Inc ADP.O : en hausse de 4,3% BUZZ - Hausse des résultats du 3ème trimestre nL4N3H4312 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,11 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,28 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,49 Energie .SPNY en baisse de 1,63 Finance .SPSY en hausse de 0,29 Santé .SPXHC en hausse de 0,07% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,16 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,06 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,39 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,35 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,72