LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Paramount Global, Bumble, Booking Holdings

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 6 novembre - Les principaux indices de Wall Street ont légèrement augmenté lundi, les investisseurs se préparant aux commentaires d'une série de décideurs politiques plus tard dans la semaine, qui devraient fournir des éclaircissements sur la possibilité que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt l'année prochaine. .N A 14:48 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,01% à 34 066,14. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,02% à 4 359,13 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,08% à 13 488,751. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Constellation Energy CEG.O , en hausse de 6,2% ** Eli Lilly LLY.N , en hausse de 4,7% ** Dominion Energy D.N , en hausse de 4,7% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Paramount Global PARA.O , en baisse de 8,5% ** Moderna MRNA.O , en baisse de 7,1% ** Albemarle ALB.N , en baisse de 6,8% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Bluegreen Vacations BVH.N , en hausse de 106,1% ** Fathom Digital Manufacturing FATH.N , en hausse de 23,6% ** Northann NCL.N , en hausse de 18,6% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** V2X VVX.N , en baisse de 18% ** Sunlands Technology Group STG.N , en baisse de 15,8% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** MSP Recovery LIFW.O , + 280,3 % ** Twin Ridge Capital Acquisition CREV.O , + 158,4 % ** Prelude Therapeutics PRLD.O , + 40,1 % Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** DISH Network DISH.O , en baisse de 33,9% ** EchoStar SATS.O , en baisse de 30,8% ** KKR & Co Inc KKR.N : en baisse de 3,2% BUZZ - Telecom en baisse de 3,7% après que le conseil d'administration ait approuvé la vente du réseau de lignes terrestres à KKR nL8N3C71ES ** POSCO Holdings Inc PKX.N : + 16,2 % ** KB Financial Group Inc KB.N : +2% ** LG Display Co Ltd LPL.N : hausse de 4,3% ** iShares MSCI South Korea ETF EWY.N : +5,2% BUZZ - Les ADRs de Corée du Sud bondissent après l'interdiction des ventes à découvert sur les actions nL4N3C73WN ** Dish Network Corp DISH.O : baisse de 33,9% BUZZ - Baisse sur la perte du 3ème trimestre et le manque à gagner nL4N3C73N7 ** Starbucks Corp SBUX.O : +1,1% BUZZ - Hausse après l'augmentation des PT; annonce de nouveaux avantages pour les employés nL4N3C72MS ** Sensei Biotherapeutics Inc SNSE.O : +10,1% BUZZ - En hausse après avoir reçu et refusé la proposition de rachat de Newtyn nL4N3C72SQ ** Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : +11,9% BUZZ - Hausse suite au succès d'un médicament contre les maladies de la peau lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL4N3C72UF ** NRx Pharmaceuticals Inc NRXP.O : +3,7% BUZZ - Hausse suite à un contrat de développement d'un traitement contre la dépression suicidaire nL4N3C732I ** Air Lease Corp AL.N : +1,5% BUZZ - Hausse après un bénéfice supérieur à celui du 3ème trimestre nL4N3C732X ** Albemarle Corp ALB.N : baisse de 6,8% BUZZ - Chute après que les courtiers aient réduit le PT nL4N3C72YF ** Bumble Inc BMBL.O : -4,9% BUZZ - Whitney Wolfe Herd abandonne son rôle de directeur général nL1N3C71EZ ** Bluegreen Vacations Holdings Corp BVH.N : + 106,1 % BUZZ - Plus du double grâce à un accord de rachat de 1,5 milliard de dollars nL4N3C736M ** Corebridge Financial Inc CRBG.N : -3,2% BUZZ - La vente de 50 millions d'actions d'AIG fait chuter les cours nL1N3C71AN ** Overstock.com Inc BYON.N : baisse de 6% BUZZ - baisse suite au départ du directeur général nL4N3C735U ** Bloomin' Brands Inc BLMN.O : baisse de 2% BUZZ - Baisse suite à la dégradation de la notation des courtiers nL4N3C73HF ** Constellation Energy Corp CEG.O : hausse de 6,3% BUZZ - Gains sur le bénéfice du troisième trimestre nL4N3C73PR ** Goldman Sachs Group Inc GS.N : baisse de 1,2 ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : hausse de 0,6% *morgan Stanley MS.N : en baisse de 0,9% * Citigroup Inc ** Citigroup Inc C.N : en baisse de 0,7% BUZZ - Les valeurs bancaires américaines en baisse alors que les rendements du Trésor augmentent nL4N3C73PT ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 2,2 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 0,5% ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : en baisse de 0,1% ** Gold Fields Ltd GFI.N : baisse de 1,0% BUZZ - Les mineurs d'or suivent la baisse des prix des métaux nL4N3C73QX ** Freshpet Inc FRPT.O : en hausse de 19,3% BUZZ - Gains suite à l'augmentation des perspectives pour l'année fiscale nL4N3C73FL ** Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : baisse de 3,3% BUZZ - baisse suite à la mise en garde de Citron contre une probable lettre d'avertissement de la FDA nL4N3C73PX ** Eversource Energy ES.N : +1,9% BUZZ - Gains sur les perspectives de bénéfices du 4ème trimestre nL4N3C73T4 ** AAON Inc AAON.O : baisse de 1% BUZZ - Nomination d'un nouveau COO; baisse des actions nL4N3C73TM ** NRG Energy Inc NRG.N : +2,3% BUZZ - Augmentation grâce à un plan de rachat d'actions accéléré de 950 millions de dollars nL4N3C73S1 ** MoonLake Immunotherapeutics MLTX.O : baisse de 26,3% BUZZ - Baisse après les résultats d'un essai sur l'arthrite psoriasique nL4N3BP47T ** Paramount Global PARA.O : -8,5% BUZZ - chute suite à une double dégradation de la note de BofA sur l'absence de ventes d'actifs nL4N3C73VP ** Solaredge Technologies Inc SEDG.O : -6,7% BUZZ - Les valeurs solaires sont à la traîne après la dégradation de la note de Wells Fargo nL4N3C73WH ** Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : +2,5% BUZZ - Prolonge son rebond à l'approche de ses résultats trimestriels nL1N3C71TI ** Immix Biopharma Inc IMMX.O : hausse de 18,1% BUZZ - Hausse des résultats positifs d'un essai clinique pour un traitement des troubles protéiques nL4N3C73ZA ** Phinia Inc PHIN.N : baisse de 1,1% BUZZ - Baisse des prévisions annuelles, baisse du bénéfice du 3ème trimestre nL4N3C7402 ** Moleculin Biotech Inc MBRX.O : +13,9% BUZZ - Hausse suite à des résultats d'essais positifs pour un type de traitement contre le cancer nL4N3C741E ** Booking Holdings Inc BKNG.O : +4% BUZZ - Hausse après le passage d'un analyste de "neutre" à "achat" nL1N3C7206 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,01% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,08 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,40 Energie .SPNY en baisse de 1,07 Finance .SPSY en baisse de 0,61 Santé .SPXHC en hausse de 0,63 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,45 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,45 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,44 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,68 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,29