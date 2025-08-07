 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 713,50
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Papa John, Elanco, Paycom,
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

7 août - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont réduit leurs gains en début de journée, jeudi, sur fond d'inquiétudes quant à l'indépendance de la Réserve fédérale, à la suite d'un rapport selon lequel le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, était le principal candidat du président Donald Trump pour le poste de président de la banque centrale.

.N

À 11h30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,68% à 43 893,23. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,10% à 6 338,57, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,42% à 21 257,69.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500

.PG.INX :

** Paycom Software Inc PAYC.N , en hausse de 10,3%

** Becton Dickinson and Co BDX.N , en hausse de 7,3%

** Advanced Micro Devices Inc AMD.OQ , +6,7%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage:

** Fortinet Inc FTNT.OQ , en baisse de 24,9%

** Eli Lilly and Co LLY.N , en baisse de 14,5%

** Ralph Lauren Corp RL.N , en baisse de 7,6%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N :

** Jumia Technologies AG JMIA.N , en hausse de 32,4 % * Mativ Holdings Inc MATV.N , en hausse de 31,5%

** Energy Vault Holdings Inc NRGV.N , en hausse de 22,2%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage:

** Redwire Corp RDW.N , en baisse de 29,7%

** Haemonetics Corp HAE.N , en baisse de 23,8%

** Cars.com Inc CARS.N , en baisse de 20,5%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O :

** CIMG Inc IMG.OQ , en hausse de 111,0%

** Kaival Brands Innovations Group Inc KAVL.OQ , en hausse de 65,3%

** Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.OQ , +51,9%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage:

** Sabre Corp SABR.OQ , en baisse de 39,5 % * MaxCyte Inc

** MaxCyte Inc MXCT.OQ , en baisse de 31,1%

** Sana Biotechnology Inc SANA.OQ , en baisse de 30,7%

** Fortinet Inc < FTNT.O >:

BUZZ - Les actions plongent suite à des prévisions de revenus décevantes nL6N3TZ0E0

** Airbnb Inc < ABNB.O >:

BUZZ - Les actions chutent suite à un ralentissement des perspectives de croissance nL6N3TZ0CH

** Duolingo Inc < DUOL.O >:

BUZZ - Les perspectives et la confiance des investisseurs s'améliorent grâce au niveau Max alimenté par l'IA nL4N3TZ0RT

** Elf Beauty Inc < ELF.N >:

BUZZ - Les actions chutent car les coûts des tarifs douaniers affectent les perspectives de bénéfices nL6N3TZ0CW

** Apple Inc < AAPL.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche alors que l'engagement de 100 milliards de dollars pour la fabrication américaine atténue les craintes liées aux tarifs douaniers nL4N3TZ0T3

** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >: ** Super Micro Computer Inc < SMCI.O >:

BUZZ - Les fabricants de puces américains grimpent, l'impact des tarifs douaniers étant considéré comme contenu nL4N3TZ0VQ

** Bumble Inc < BMBL.O >:

BUZZ - Baisse du nombre d'utilisateurs payants nL6N3TZ10U

** DoorDash Inc < DASH.O >:

BUZZ - La société monte en flèche grâce à des perspectives solides; Piper Sandler augmente le prix cible nL6N3TZ0GJ

** Realty Income Corp < O.N >:

BUZZ - Remontée après avoir revu à la hausse les prévisions annuelles d'AFFO nL4N3TZ0Z5

** Corebridge Financial Inc < CRBG.N >:

BUZZ - baisse après la vente de la participation d'AIG pour 1 milliard de dollars nL6N3TZ0HA

** Dutch Bros Inc < BROS.N >:

BUZZ - Saut après la hausse des prévisions de revenus annuels nL6N3TZ10Z

** Celsius Holdings Inc < CELH.O >:

BUZZ - S'envole après des résultats trimestriels optimistes

nL6N3TZ0HN

** Sana Biotechnology Inc < SANA.O >:

BUZZ - Glisse après une offre d'actions de 75 millions de dollars nL6N3TZ0HP

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Chute après que les données d'un médicament oral pour la perte de poids n'aient pas impressionné nL4N3TZ1L3

** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:

BUZZ - Hausse des bénéfices au deuxième trimestre

nL4N3TZ123

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot augmentent en raison de l'agitation sur les tarifs douaniers nL4N3TZ0Y3

** Novo Nordisk A/S < NVO.N >:

BUZZ - Les données sur l'amaigrissement d'Eli Lilly font grimper les cours nL8N3TZ15U

** Peloton Interactive Inc < PTON.O >:

BUZZ - Hausse après la publication de résultats trimestriels optimistes nL4N3TZ193

** Becton Dickinson and Co < BDX.N >:

BUZZ - Remontée après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3TZ1N3

** Crocs Inc < CROX.O >:

BUZZ - Chute après que le fabricant de chaussures décontractées ait annoncé une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre nL4N3TZ19K

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - baisse après que Trump ait demandé la démission de son directeur général nL4N3TZ1A6

** Krispy Kreme Inc DNUT.O : BUZZ - chute après une perte trimestrielle plus importante que prévu nL6N3TZ112

** Viatris Inc <VTRS.O >:

BUZZ - Remonte après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3TZ1PH

** Vistra Corp < VST.N >:

BUZZ - baisse après une chute des bénéfices au deuxième trimestre nL4N3TZ1B7

** Ralph Lauren Corp < RL.N >:

BUZZ - baisse après que le directeur général ait évoqué les incertitudes économiques nL6N3TZ0YP

** Kontoor Brands Inc < KTB.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions de revenus annuels nL6N3TZ0OD

** Riot Platforms Inc < RIOT.O >: ** Marathon Digital Holdings Inc < MARA.O >: ** Bitfarms Ltd < BITF.O >: ** Microstrategy Inc < MSTR.O >:

BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent alors que Trump va signer un décret ouvrant la voie aux actifs alternatifs dans les 401(k)s nL6N3TX0U8

** Tandem Diabetes Care Inc < TNDM.O >:

BUZZ - La société atteint son plus bas niveau depuis 7 ans suite à l'émission d'une correction volontaire pour certaines pompes à insuline nL4N3TZ1NK

** Bowhead Specialty Holdings Inc < BOW.N >:

BUZZ - L'actionnaire principal réduit sa participation dans le cadre d'une offre secondaire nL6N3TZ0RC

** Exact Sciences Corp < EXAS.O >:

BUZZ - Chute après les résultats décevants d'un test sur le cancer colorectal nL4N3TZ1LJ

** First Watch Restaurant Group Inc < FWRG.O >:

BUZZ - Chute après que le sponsor PE Advent ait réduit ses participations nL6N3TZ0IQ

** Papa John International Inc < PZZA.O >:

BUZZ - bondit après des prévisions optimistes sur les ventes comparables internationales annuelles nL4N3TZ1LZ

** Arhaus Inc < ARHS.O >:

BUZZ - Hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du deuxième trimestre nL4N3TZ1KN

** Elanco Animal Health Inc < ELAN.N >:

BUZZ - Gains après une augmentation du chiffre d'affaires et des prévisions de bénéfices nL4N3TZ1O8

** Restaurant Brands International Inc < QSR.N >:

BUZZ - Chute après un bénéfice trimestriel manqué

nL6N3TZ0I5

** Paycom Software Inc < PAYC.N >:

BUZZ - Les actions bondissent après un relèvement des prévisions annuelles nL4N3TZ1N9

** Nebius Group NV < NBIS.O >:

BUZZ - bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles d'ARR nL4N3TZ1QW

** Genmab A/S < GMAB.O >:

BUZZ - Augmentation après qu'un médicament contre le cancer du sang ait atteint l'objectif principal d'une étude en phase finale nL4N3TZ1R9

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
118,0795 USD NASDAQ -9,52%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
171,9100 USD NASDAQ +5,39%
APPLE
219,2700 USD NASDAQ +2,82%
ARHAUS RG-A
11,6500 USD NASDAQ +18,03%
BECTON DICKINSON
185,560 USD NYSE +7,70%
BITFARMS
1,2850 USD NASDAQ +1,18%
BUMBLE RG-A
6,5850 USD NASDAQ -13,92%
CARS.COM
11,133 USD NYSE -15,34%
CELSIUS HLDGS
50,1900 USD NASDAQ +17,43%
CHENIERE ENERGY
235,630 USD NYSE -0,06%
COREBRIDGE FINL
33,085 USD NYSE -3,36%
CROCS
76,8850 USD NASDAQ -26,87%
DOORDASH RG-A
269,2350 USD NASDAQ +4,32%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
43 855,06 Pts Index Ex -0,76%
DUOLINGO RG-A
409,2000 USD NASDAQ +19,09%
DUTCH BROS RG-A
68,910 USD NYSE +19,32%
ELANC ANIML HLTH
16,065 USD NYSE +14,96%
ELF BEAUTY
96,290 USD NYSE -12,86%
ELI LILLY & CO
638,690 USD NYSE -14,46%
ENER VAULT HLDG
1,599 USD NYSE +37,24%
EXACT SCIENCES
41,1950 USD NASDAQ -12,18%
FIRST WATCH REST
17,5250 USD NASDAQ -6,93%
FORTINET
72,0850 USD NASDAQ -25,36%
GENMAB SP ADR
22,5950 USD NASDAQ +5,04%
GOLD FIELDS SP ADR
31,290 USD NYSE +1,62%
HAEMONETICS
58,360 USD NYSE -22,99%
HARMONY GOLD SP ADR
15,845 USD NYSE -1,22%
INTEL
19,7750 USD NASDAQ -3,11%
KONTOOR BRAND
65,003 USD NYSE +14,64%
KRISPY KREME
3,1001 USD NASDAQ -9,35%
MARA HLDGS
15,7050 USD NASDAQ -1,16%
MICROSTRATEGY-A
401,4800 USD NASDAQ +4,71%
NASDAQ Composite
21 195,50 Pts Index Ex +0,12%
NEBIUS GROUP RG-A
67,2550 USD NASDAQ +22,08%
NEBIUS GROUP RG-A
18,9400 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
69,065 USD NYSE +1,66%
NORDISK SP ADR-B
48,620 USD NYSE +7,14%
NVIDIA
180,6000 USD NASDAQ +0,66%
PAPA JOHNS INTL
44,2700 USD NASDAQ +9,25%
PAYCOM SOFTWARE
236,040 USD NYSE +5,86%
PELOTON INTERACTIVE RG-A
7,1350 USD NASDAQ +0,92%
RALPH LAUREN RG-A
280,840 USD NYSE -7,33%
REALTY INCOME REIT
56,854 USD NYSE -0,24%
REDWIRE
9,550 USD NYSE -30,22%
RESTAURANT BRAND
65,850 USD NYSE -3,99%
RIOT PLATFORMS
11,5001 USD NASDAQ -1,37%
S&P 500 INDEX
6 327,91 Pts CBOE -0,27%
SANA BIOTECH
2,9350 USD NASDAQ -30,94%
SIBANYE SP ADR
8,720 USD NYSE -0,29%
SUPER MICRO
47,0350 USD NASDAQ +0,52%
TANDEM DIABETES
11,5300 USD NASDAQ -19,87%
VIATRIS
9,2050 USD NASDAQ +5,20%
VISTRA
205,100 USD NYSE +2,13%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2025 à 18:00:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

