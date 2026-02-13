LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Opus Genetics, MetaVia, Enbridge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - Les contrats à terme sur les actions américaines ont légèrement baissé vendredi, les trois principaux indices étant en voie de connaître leur pire semaine depuis novembre, alors que les investisseurs attendent des données clés sur l'inflation pour obtenir plus de clarté sur les perspectives de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. .N

** Pinterest Inc PINS.N :

BUZZ - Chute sur des prévisions de revenus plus faibles que prévu nL6N3Z90E9

** Tri Pointe Homes Inc TPH.N :

BUZZ - L'action grimpe après l'accord de rachat de Sumitomo Forestry nL6N3Z90K7

** Roku Inc ROKU.O :

BUZZ - Les actions grimpent car les prévisions de revenus sont supérieures aux estimations nL6N3Z90KS

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - L'action grimpe après des perspectives de livraison optimistes pour les SUV R2 moins chers nL6N3Z90JF

** Prudential PLC PUK.N :

BUZZ - Les actions chutent pour la deuxième journée suite à la lecture de Manulife nL8N3Z90RP

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Les actions grimpent car la demande pour les séjours premium persiste nL6N3Z90GZ

** Coherus Oncology Inc CHRS.O :

BUZZ - Les actions chutent suite à une vente d'actions de 50 millions de dollars nL6N3Z90MG

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent grâce à l'achat d'actions; les marchés attendent les données sur l'inflation américaine nL6N3Z90MJ

** Amkor Technology Inc AMKR.O :

BUZZ - Chute sur l'offre secondaire de 488 millions de dollars de Kim Family nL6N3Z90MY

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent après que le lingot ait augmenté grâce aux achats à la baisse; les marchés attendent les données sur l'inflation américaine nL4N3Z90X1

** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Chute après avoir prévu un ralentissement de la croissance de la marge bénéficiaire ajustée en 2026 nL4N3Z90V0

** Cameco Corp CCJ.N :

BUZZ - Gains après un bénéfice meilleur que prévu au quatrième trimestre nL4N3Z910G

** Immunic Inc IMUX.O :

BUZZ - L'action bondit alors que la société de biotechnologie lève jusqu'à 400 millions de dollars pour des essais de médicaments contre la sclérose en plaques nL4N3Z90ZB

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Les courtiers augmentent l'objectif de cours de FedEx après que les prévisions de bénéfices du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3Z912F

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux attentes nL6N3Z90QL

** Advance Auto Parts Inc AAP.N :

BUZZ - Gains après que le bénéfice du 4ème trimestre ait dépassé les estimations nL4N3Z913Z

** Toast Inc TOST.N :

BUZZ - Chute après que les courtiers aient annoncé des prévisions de paiements plus faibles pour l'ARR et l'Ebitda

nL4N3Z9141

** Watts Water Technologies Inc WTS.N :

BUZZ - Stifel relève l'objectif de cours de Watts Water en raison de la forte demande des centres de données nL4N3Z911S

** Instacart Inc CART.O :

BUZZ - L'action bondit après des prévisions optimistes pour le premier trimestre et les résultats du quatrième trimestre

nL6N3Z90RQ

** Opus Genetics Inc IRD.O :

BUZZ - Gains après avoir levé 25 millions de dollars pour des programmes de thérapie de la vision nL4N3Z9175

** DraftKings Inc DKNG.O :

BUZZ - L'action baisse après des prévisions de revenus pour 2026 inférieures aux estimations nL6N3Z90RL

** Howmet Aerospace Inc HWM.N :

BUZZ - Les courtiers augmentent l'objectif de cours de Howmet alors que les prévisions de bénéfices du premier trimestre dépassent les estimations nL4N3Z917T

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - Chute après que BMO ait rétrogradé la société à "sous-performance" nL6N3Z90SG

** Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N :

BUZZ - L'action baisse après que les résultats du 4ème trimestre aient été inférieurs aux estimations nL4N3Z90ZC

** Bio-Rad Laboratories Inc BIO.N :

BUZZ - Chute après une baisse des résultats au 4ème trimestre nL4N3Z9184

** MetaVia Inc MTVA.O :

BUZZ - Remonte après avoir obtenu la protection mondiale d'un brevet pour un médicament contre l'obésité nL4N3Z919F

** Enbridge Inc ENB.N :

BUZZ - Les actions augmentent après que le bénéfice trimestriel ait dépassé les estimations nL4N3Z919G