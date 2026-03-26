 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Olaplex, Jefferies, Qualcomm
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains ont reculé jeudi après avoir progressé lors de la séance précédente, les investisseurs restant prudents face à l'évolution de la situation au Moyen-Orient tout en évaluant les perspectives de désescalade du conflit. .N

** Olaplex Holdings Inc OLPX.O :

BUZZ - Saut de 50,2% suite au rachat par Henkel pour 1,4 milliard de dollars nL6N40E0I7

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or suivent la baisse du lingot en raison de l'incertitude au Moyen-Orient nL4N40E0JN

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Baisse après que le bénéfice trimestriel ait manqué les estimations nL6N40E08G

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Jefferies initie avec la note 'achat', voit un effet de levier dans la diversification des revenus nL4N40E0QF

** Navan Inc NAVN.O :

BUZZ - Augmentation après des prévisions de revenus optimistes pour 2027 nL4N40E0QS

** Corebridge Financial Inc CRBG.N :

BUZZ - Gains après l'annonce de la fusion avec Equitable pour un montant de 22 milliards de dollars nL4N40E0RI

** Designer Brands Inc DBI.N :

BUZZ - baisse après avoir annoncé une perte au 4ème trimestre nL4N40E0SS

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - baisse; Bernstein passe à "market perform"

nL6N40E0OI

Valeurs associées

COREBRIDGE FINL
24,170 USD NYSE 0,00%
DESIGNER BRNDS RG-A
5,440 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
42,320 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
14,560 USD NYSE 0,00%
JEFFERIES FINL
39,655 USD NYSE 0,00%
NAVAN RG-A
9,1500 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
101,540 USD NYSE 0,00%
OLAPLEX HLDG
1,3300 USD NASDAQ 0,00%
QUALCOMM
130,3500 USD NASDAQ 0,00%
ROBINHOOD MARKETS
72,5400 USD NASDAQ 0,00%
SIBANYE SP ADR
11,765 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank