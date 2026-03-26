LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Olaplex, Jefferies, Qualcomm

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices boursiers américains ont reculé jeudi après avoir progressé lors de la séance précédente, les investisseurs restant prudents face à l'évolution de la situation au Moyen-Orient tout en évaluant les perspectives de désescalade du conflit. .N

** Olaplex Holdings Inc OLPX.O :

BUZZ - Saut de 50,2% suite au rachat par Henkel pour 1,4 milliard de dollars nL6N40E0I7

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or suivent la baisse du lingot en raison de l'incertitude au Moyen-Orient nL4N40E0JN

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Baisse après que le bénéfice trimestriel ait manqué les estimations nL6N40E08G

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - Jefferies initie avec la note 'achat', voit un effet de levier dans la diversification des revenus nL4N40E0QF

** Navan Inc NAVN.O :

BUZZ - Augmentation après des prévisions de revenus optimistes pour 2027 nL4N40E0QS

** Corebridge Financial Inc CRBG.N :

BUZZ - Gains après l'annonce de la fusion avec Equitable pour un montant de 22 milliards de dollars nL4N40E0RI

** Designer Brands Inc DBI.N :

BUZZ - baisse après avoir annoncé une perte au 4ème trimestre nL4N40E0SS

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - baisse; Bernstein passe à "market perform"

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