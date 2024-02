LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nvidia, KKR Real Estate Finance Trust, Amgen

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 7 février - Wall Street a progressé mercredi, avec l'indice de référence S&P 500 qui a atteint un nouveau record, alors que les investisseurs ont fait le point sur les bénéfices des grandes entreprises et ont évalué les remarques des décideurs politiques pour obtenir plus d'indices sur les perspectives de réduction des taux d'intérêt. .N A 13:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,55% à 38 734,92. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,85% à 4 996,58 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,94% à 15 755,198. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Enphase Energy ENPH.O , en hausse de 19,6% ** Emerson Electric EMR.N , en hausse de 11,4% ** Chipotle Mexican Grill CMG.N , en hausse de 8,9% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** V.F. Corp VFC.N , en baisse de 11,9% ** Dayforce DAY.N , en baisse de 6,8% ** Paramount Global PARA.O , en baisse de 6,8% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Glatfelter Corp GLT.N , +72,7% ** XPO XPO.N , +18% ** Sunnova Energy International NOVA.N , +15,3% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Snap SNAP.N , en baisse de 35,9% ** Soho House SHCO.N , en baisse de 23,9% ** Triumph Group TGI.N , en baisse de 18,2% Les deux plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** MicroCloud Hologram HOLO.O , + 618,5% ** Sealsq Corp LAES.O , + 28,2% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** CytoMed Therapeutics GDTC.O , en baisse de 34,7% ** Phoenix Biotech Acquisition PBAX.O , en baisse de 28,6% ** Chenghe Acquisition CHEA.O , en baisse de 22,9% * Snap Inc SNAP.O , en hausse de 618,5% ** Sealsq Corp LAES.O , en hausse de 28,2% ** Snap Inc SNAP.N : baisse de 35,9% BUZZ - Baisse après un chiffre d'affaires raté au 4ème trimestre nL4N3ES2I6 ** WestRock Co WRK.N : en hausse de 4,1% BUZZ - Hausse après que les résultats de son rival Smurfit Kappa aient signalé une reprise de la demande nL4N3ES2IA ** Lumen Technologies Inc LUMN.N : +8,5% BUZZ - En hausse après la publication d'un bénéfice trimestriel surprise nL4N3ES2JT ** Ford Motor Co F.N : +4,8% BUZZ - En hausse après l'annonce d'un dividende supplémentaire nL4N3ES2LC ** FuboTV Inc FUBO.N : baisse de 24,1% BUZZ - Baisse de régime après l'annonce d'une nouvelle application de streaming sportif qui alimente les craintes de la concurrence nL4N3ES2QV ** VF Corp VFC.N : baisse de 11,9% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis trois mois après une baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice au troisième trimestre nL4N3ES4C3 ** Target Corp TGT.N : +2,2% BUZZ - Plus de 8 mois de hausse après l'annonce d'un nouveau programme d'adhésion payante nL4N3ES45W ** Bunge Global Sa BG.N : -1,8% BUZZ - Baisse après des prévisions de bénéfices pour 2024 inférieures aux estimations nL4N3ES452 ** Triumph Group Inc TGI.N : baisse de 18,2% BUZZ - baisse après une réduction des prévisions pour l'année fiscale et une perte trimestrielle surprise nL4N3ES35L ** XPO Inc XPO.N : +18,0% BUZZ - Progression après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3ES39T ** MeridianLink Inc MLNK.N : baisse de 14.4% BUZZ - baisse après que Thoma Bravo ait réduit sa participation dans l'offre secondaire nL1N3ES1GO ** CVS Health Corp CVS.N : +2,4% BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3ES388 ** Regenxbio Inc RGNX.O : +8,7% BUZZ - Remontée des résultats après une première étude prometteuse sur les troubles musculaires nL4N3ES3F0 *first Solar Inc FSLR.O : hausse de 4,7% * Array Technologies Inc ARRY.O : hausse de 4,7% ** Array Technologies Inc ARRY.O : hausse de 7,2 ** Maxeon Solar Technologies Ltd MAXN.O : hausse de 7,6 ** Canadian Solar Inc CSIQ.O : plus 4,7% BUZZ - Les actions solaires augmentent après les perspectives de forte demande d'Enphase Energy nL4N3ES3GY ** Emerson Electric Co EMR.N : + 11,4 % BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3ES3JN ** Amgen Inc AMGN.O : baisse de 4,4% BUZZ - Baisse après que Leerink Partners ait dégradé l'action en raison des inquiétudes concernant les médicaments pour la perte de poids nL4N3ES3LC ** New York Times Co NYT.N : baisse de 8,2% BUZZ - Baisse suite à un manque de revenus au 4ème trimestre nL4N3ES3L6 ** Yum China Holdings Inc YUMC.N : en hausse de 8,7% BUZZ - Les actions américaines augmentent suite à des résultats meilleurs que prévu au 4ème trimestre nL4N3ES3NF ** Phunware Inc PHUN.O : baisse de 16,0% BUZZ - Baisse de l'offre d'actions de 10 millions de dollars nL1N3ES1V5 ** Tiptree Inc TIPT.O : baisse de 14,0% BUZZ - baisse après que Fortegra ait retiré son projet de cotation aux Etats-Unis nL4N3ES47P ** Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR.O : baisse de 5,4% BUZZ - Baisse suite à une perte plus importante que prévu au premier trimestre nL4N3ES3SB ** Edwards Lifesciences Corp EW.N : baisse de 1,1% BUZZ - baisse après avoir projeté un bénéfice trimestriel largement inférieur aux estimations nL4N3ES3UO ** Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : +8,9% BUZZ - Atteint un niveau record grâce à un T4 solide; PT augmente nL4N3ES45S ** Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : +3,3% BUZZ - En hausse après des prévisions de bénéfices supérieures aux attentes pour l'année fiscale nL4N3ES4A9 ** Carlyle Group Inc CG.O : +9,1% BUZZ - En hausse après une prévision de bénéfice supérieure à la moyenne pour le 4ème trimestre nL4N3EQ31I ** Alector Inc ALEC.O : +5,8% BUZZ - Hausse suite à l'obtention par la FDA de l'étiquette "breakthrough therapy" pour un médicament contre la démence nL4N3ES3XQ ** Sonos Inc SONO.O : hausse de 17,0% BUZZ - Hausse sur les résultats du 1er trimestre nL4N3ES44L ** Roblox Corp RBLX.N : +10,3% BUZZ - Hausse des perspectives de réservations pour 2024 nL1N3ES243 ** Green Plains Inc GPRE.O : +15,9% BUZZ - Augmentation du bénéfice au 4ème trimestre par rapport à la perte de l'année précédente; exploration d'options stratégiques nL4N3ES3RS ** Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : -3,5% BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre, augmentation des coûts en 2024 nL4N3ES46Q ** Nvidia Corp NVDA.O : +1,8% BUZZ - Morgan Stanley estime que la croissance à court terme de Nvidia reste forte, augmente le PT nL4N3ES4AB ** California Resources Corp CRC.N : +9,4% BUZZ - Gains après un accord de 2,1 milliards de dollars pour Aera nL4N3ES4D8 ** KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : baisse de 14,2% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis 4 ans après la réduction du dividende nL1N3ES2NX ** Silicon Laboratories Inc SLAB.O : en hausse de 13,8% BUZZ - Le chiffre d'affaires du premier trimestre est en hausse nL4N3ES4OH ** Vestis Corp VSTS.N : en baisse de 10,9% BUZZ - chute après un chiffre d'affaires raté au premier trimestre nL4N3ES4SU Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,00% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 1,28 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,26 Energie .SPNY en hausse de 0,06 Finance .SPSY en hausse de 0,75 Santé .SPXHC en hausse de 0,53 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,86 Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,21 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,81 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,34 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,05%