LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-New York Community Bancorp, Ralph Lauren, Newell Brands

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 9 février - Des gains importants dans les grandes capitalisations comme Nvidia ont poussé l'indice de référence S&P 500 au-dessus de la barre des 5 000 pour la deuxième journée vendredi, après que des révisions modestes des chiffres de l'inflation pour 2023 aient soutenu les hypothèses selon lesquelles la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt cette année. .N À 13:40 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,18% à 38 656,04. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,47% à 5 021,24 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,22% à 15 985,685. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Applied Materials AMAT.O , en hausse de 6,5% ** First Solar FSLR.O , en hausse de 6% ** Enphase Energy ENPH.O , en hausse de 5,9% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Expedia Group EXPE.O , en baisse de 18,9% ** Take-Two Interactive Software TTWO.O , en baisse de 7,4% ** Moderna MRNA.O , en baisse de 6,3% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** Masonite International Corp DOOR.N , +34,8% ** Zedge ZDGE.N , +29,6% ** Spire Global SPIR.N , +22,7% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N : ** CEL-SCI Corp CVM.N , en baisse de 14,3% ** BILL Holdings BILL.N , en baisse de 12,7% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Intelligent Bio Solutions INBS.O , plus 240,3% ** TOP Financial Group TOP.O , plus 82,9% ** CleanSpark CLSK.O , plus 35,2% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** BioXcel Therapeutics BTAI.O , en baisse de 40,5 % ** The Children's Place PLCE.O , en baisse de 39,5 % ** Jin Medical International ZJYL.O , en baisse de 38,3 % ** Cloudflare Inc NET.N : en hausse de 20,8% BUZZ - La société brille après des prévisions de chiffre d'affaires et des résultats trimestriels optimistes pour le premier trimestre nL4N3EU1Q8 ** Pinterest Inc PINS.N : en baisse de 11,6% BUZZ - Chute après des prévisions de revenus décevantes pour le 1er trimestre nL4N3EU1UK ** Affirm Holdings Inc AFRM.O : baisse de 13,0% BUZZ - Chute après des résultats trimestriels décevants nL4N3EU1UZ ** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : baisse de 7,4% BUZZ - Chute suite à une prévision de chiffre d'affaires en baisse nL4N3EU2LJ ** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O : baisse de 40,5% BUZZ - chute suite à une offre d'actions nL1N3EU0O4 ** PepsiCo Inc PEP.O : baisse de 2,9% BUZZ - Baisse des ventes et de la croissance organique du chiffre d'affaires suite à des hausses de prix nL4N3EU2EF ** Coinbase Global Inc COIN.O : hausse de 6,5 ** Bitfarms Ltd BITF.O : hausse de 7,3% *riot Platforms Inc RIOT.O : hausse de 11,5% * Marathon Digital Holdings Inc ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : +10,5% BUZZ - Les valeurs cryptographiques s'envolent alors que le bitcoin est au plus haut depuis le lancement de l'ETF spot nL4N3EU227 ** Synlogic Inc SYBX.O : baisse de 49,0% BUZZ - Les valeurs cryptographiques s'effondrent après l'abandon d'une étude sur un médicament phare nL4N3EQ4EP ** Children's Place Inc PLCE.O : baisse de 39,5% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis 21 ans suite à la prévision d'une perte d'exploitation; envisage un nouveau financement nL4N3EU2LS ** Illumina Inc ILMN.O : -3,0% BUZZ - Chute suite à des prévisions de ventes stables en 2024 nL4N3EU29U ** Blue Owl Capital Inc OWL.N : en hausse de 7,0% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL4N3EU30V ** Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : plus 11.0% BUZZ - En hausse après que la FDA ait accordé l'étiquette de médicament orphelin à une thérapie contre le cancer du sang nL4N3EU2BO ** Nvidia Corp NVDA.O : + 3,3 % BUZZ - Hausse après que Reuters ait rapporté la construction d'une nouvelle unité par la société nL4N3EU2NC ** Magna International Inc MGA.N : baisse de 4,6% en pré-marché BUZZ - baisse après avoir prévu un bénéfice 2024 inférieur aux estimations nL4N3EU2DM ** Plains All American Pipeline LP PAA.O : en hausse de 1,6 % avant la mise sur le marché BUZZ - En hausse suite à la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3EU2D7 ** Newell Brands Inc NWL.O : baisse de 17,7% BUZZ - Chute du fabricant de Sharpie qui prévoit des ventes inférieures à ses estimations pour 2024 nL4N3EU2OI ** Humacyte Inc HUMA.O : plus 15,5% BUZZ - Gains après que la FDA américaine ait accordé une revue prioritaire pour un implant de remplacement de vaisseaux sanguins nL4N3EU2GV ** Joby Aviation Inc JOBY.N : +2,1% BUZZ - Hausse après l'acceptation par la FAA de son plan de certification de la propulsion nL4N3EU2IR ** NanoString Technologies Inc NSTG.O : + 130,2 % BUZZ - Remontée après l'obtention d'un financement supplémentaire pour la restructuration nL4N3EU2LU ** Moderna Inc MRNA.O : baisse de 6,3 % BUZZ - Chute après que la société de courtage ait fait part de ses inquiétudes concernant les données d'un essai de vaccin contre le VRS nL4N3EU2PX ** Ralph Lauren Corp RL.N : +1,0% BUZZ - Les courtiers augmentent les prévisions pour Ralph Lauren suite à un fort troisième trimestre et à une augmentation des prévisions nL4N3EU2QM ** New York Community Bancorp NYCB.N : + 15,5 % BUZZ - Les dirigeants achètent des parts, les actions augmentent nL4N3ET4LT ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 1,7% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 0,8% ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : baisse de 0,9% ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : en baisse de 2,2% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les rendements obligataires se renforcent nL4N3EU2YS ** Mettler-Toledo International Inc MTD.N : baisse de 3,2% BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre en raison de retards d'expédition nL4N3EU2ZH Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,86% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,87 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,94 Energie .SPNY en baisse de 1,36 Finance .SPSY en hausse de 0,18% Santé .SPXHC en baisse de 0,25% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,14 Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,43 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,03 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,09 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,02%