LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-New York Community Bancorp, Rallybio, Willis Towers Watson

6 février - Le Dow Jones a progressé mardi, les investisseurs analysant les bénéfices des grandes entreprises et attendant les commentaires des décideurs politiques pour obtenir des indices sur le calendrier de la première réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. .N A 10:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,20% à 38 455,32. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,02% à 4 941,75 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,15% à 15 573,942. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** GE HealthCare Technologies GEHC.O , en hausse de 10,5% ** DuPont de Nemours DD.N , en hausse de 6,4% ** Willis Towers Watson WTW.O , en hausse de 4,8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** FMC Corp FMC.N , en baisse de 9,5% ** Fiserv FI.N , en baisse de 4,7% ** Advanced Micro Devices AMD.O , en baisse de 3% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Palantir Technologies PLTR.N , en hausse de 26,4% ** Sonida Senior Living SNDA.N , en hausse de 19,6% ** Gaotu Techedu GOTU.N , en hausse de 15% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Fabrinet FN.N , en baisse de 23,3% ** Crown Holdings CCK.N , en baisse de 13,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Tenax Therapeutics TENX.O , en hausse de 78,9% ** Solowin Holdings SWIN.O , en hausse de 29,1% ** Jasper Therapeutics JSPR.O , en hausse de 22% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Reborn Coffee REBN.O , en baisse de 28,8% ** Sagimet Biosciences SGMT.O , en baisse de 22,9% ** Symbotic SYM.O , en baisse de 21,8% ** Alibaba.com Ltd BABA.N : hausse de 3,1 ** JD.com Inc JD.O : hausse de 6,1 *pinduoduo Inc PDD.O : hausse de 4,4%* Bilibili Inc ** Bilibili Inc BILI.O : +8,4% BUZZ - Les ADRs chinoises montent en puissance sur fond de nouvelles discussions sur les mesures de relance nL4N3ER2CZ ** Palantir Technologies Inc PLTR.N : +26,4% BUZZ - Les prévisions de bénéfices pour l'année fiscale sont en hausse nL4N3ER2JO ** Coherent Corp COHR.N : hausse de 13,7% BUZZ - Hausse après des prévisions de bénéfices optimistes pour l'année fiscale 24 nL4N3ER2SE ** Spotify Technology SA SPOT.N : plus 7,0% BUZZ - En hausse après que la croissance du nombre d'utilisateurs mensuels et d'abonnés ait dépassé les attentes nL4N3ER2U1 ** FMC Corp FMC.N : baisse de 9,5% BUZZ - Baisse suite à de faibles prévisions pour le premier trimestre nL4N3ER307 ** Linde PLC LIN.O : en hausse de 3,2% BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices du 4ème trimestre nL4N3ER2Z6 ** DuPont de Nemours Inc DD.N : + 6,4 % BUZZ - Hausse suite à un bénéfice supérieur à celui du marché et à un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars nL4N3ER2QS ** Gartner Inc IT.N : baisse de 2,0% BUZZ - Baisse suite à de faibles prévisions pour l'année nL4N3ER3AD ** GE HealthCare Technologies Inc GEHC.O : +10,5% BUZZ - Remontée après des prévisions de bénéfices pour 2024 supérieures aux estimations nL4N3ER38T ** Symbotic Inc SYM.O : baisse de 21,8% BUZZ - Symbotic, soutenu par Walmart, chute après avoir manqué ses prévisions de bénéfices nL1N3ER1AD ** Biomea Fusion Inc BMEA.O : +2,2% BUZZ - Augmentation après que Truist Securities ait initié une couverture avec 'achat' nL4N3ER3IO ** Sunworks Inc SUNW.O : baisse de 66,4% avant bourse BUZZ - Les actions chutent après le dépôt de bilan nL4N3ER3IS ** Hess Midstream LP HESM.N : baisse de 3,4% BUZZ - Baisse de la participation de Global Infrastructure Partners nL1N3ER1I7 ** Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : baisse de 16,9 ** Akero Therapeutics Inc AKRO.O : baisse de 14,3 ** 89bio Inc ETNB.O : baisse de 17,6% BUZZ - Les développeurs de médicaments contre la NASH chutent alors que le médicament de Lilly s'avère prometteur lors d'un essai nL4N3ER3HO ** Arvinas Inc ARVN.O : hausse de 4,8% BUZZ - Hausse grâce à l'étiquette 'fast track' de la FDA pour le traitement du cancer du sein nL4N3ER3AI ** DocuSign Inc DOCU.O : baisse de 4,4% BUZZ - Chute; la société entame une réduction de ses effectifs nL4N3ER3G9 ** Gain Therapeutics Inc GANX.O : +1,5% BUZZ - La thérapie contre la maladie de Parkinson donne des résultats positifs nL4N3ER3OJ ** Willis Towers Watson PLC WTW.O : +4,7% BUZZ - Hausse des résultats après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3EQ4CG ** KKR & Co KKR.N : +2,4% BUZZ - Remontée après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL4N3ER3VZ ** AstraZeneca PLC AZN.O : +1,5% BUZZ - Gains sur les plans d'investissement de 300 millions de dollars dans les installations américaines pour les thérapies cellulaires nL4N3ER410 ** Scansource Inc SCSC.O : baisse de 3,6% BUZZ - chute suite à de faibles résultats trimestriels nL4N3ER411 ** CNA Financial Corp CNA.N : -1,6% BUZZ - Chute après la rétrogradation de BofA à "sous-performance" nL4N3EQ4CE ** Xylem Inc XYL.N : +2,6% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre nL4N3ER45S ** Tenax Therapeutics Inc TENX.O : en hausse de 78,9% BUZZ - Remontée après l'obtention de brevets supplémentaires pour un médicament contre les maladies cardiaques nL4N3ER42U ** Tellurian Inc TELL.N : + 25,3 % BUZZ - La société explore la vente de ses activités en amont nL4N3ER3E0 ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : baisse de 8,9% BUZZ - La baisse se poursuit pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de deux décennies nL4N3ER494 ** Rallybio RLYB.O : +16,9% BUZZ - La société annonce des suppressions d'emplois nL4N3ER47U Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,21 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,04 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,26 Energie .SPNY en hausse de 0,76 Finance .SPSY en hausse de 0,01 Santé .SPXHC en hausse de 0,56 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,46 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,60 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,33 Immobilier .SPLRCR en hausse de 1,18 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,13