LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Netflix, ServiceNow, D.R. Horton

20 janvier - Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en forte baisse mardi, les investisseurs étant effrayés par les nouvelles menaces de tarifs douaniers du président Donald Trump à l'encontre de l'Europe pour le contrôle du Groenland. .N
** Abivax SA ABVX.O :
BUZZ - En hausse alors qu'un autre rapport médiatique alimente les discussions sur les fusions et acquisitions
** RAPT Therapeutics Inc RAPT.O :
BUZZ - Les actions bondissent de ~65% avant la mise sur le marché suite au rachat de 2,2 milliards de dollars par GSK
** Newmont Corp NEM.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :
BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un nouveau sommet nL6N3YL0IM
**Intel Corp INTC.O :
BUZZ - HSBC relève le niveau d'Intel à "hold" en raison des perspectives de la demande de processeurs de serveurs
** 3M Co MMM.N :
BUZZ - Prévoit un bénéfice pour l'exercice fiscal légèrement inférieur aux estimations, les actions chutent nL4N3YL0YK
** ImmunityBio Inc IBRX.O :
BUZZ - Chute alors que la FDA demande plus d'informations sur la demande d'une utilisation plus large pour le cancer de la vessie nL4N3YL0R3
** NetApp Inc NTAP.O :
** Logitech International SA LOGI.O : ** CDW Corp CDW.O :
BUZZ - Le matériel informatique glisse après que Morgan Stanley ait signalé un ralentissement de la demande des entreprises nL4N3YL0RR
** Critical Metals Corp CRML.O :
BUZZ - Hausse alors que le rachat du Groenland par Trump s'intensifie nL6N3YL0V4
** Constellation Energy Corp CEG.O :
** Vistra Corp VST.N :
** Talen Energy Corp TLN.O : ** NRG Energy Inc NRG.N :
BUZZ - Les producteurs d'électricité américains chutent alors que PJM dévoile un plan pour freiner l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données nL6N3YL0MB
** Amazon.com Inc AMZN.O :
BUZZ - La Banque Scotia relève l'objectif de cours (PT) d'Amazon en raison de l'optimisme à l'égard d'AWS nL6N3YE109
** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O :
BUZZ - Demande l'approbation de la FDA pour un traitement de l'agitation à domicile; les actions chutent nL4N3YL11K
** Netflix Inc NFLX.O :
BUZZ - En hausse; soumet une offre modifiée en espèces pour Warner Bros nL4N3YL0TJ
** StandardAero Inc SARO.N :
BUZZ - En hausse avant l'inclusion dans le S&P MidCap
** Novavax Inc NVAX.O :
BUZZ - En hausse après la signature d'un accord de licence avec Pfizer pour le développement de vaccins nL4N3YL13N
** Invivyd Inc IVVD.O :
BUZZ - Va lancer un essai d'anticorps pour le COVID long et les affections liées aux vaccins; les actions chutent
** ServiceNow Inc NOW.N :
BUZZ - Hausse suite à un rapport selon lequel la société de logiciels a signé un accord avec OpenAI nL4N3YL16C
** Fastenal Co FAST.O :
BUZZ - Chute après que les revenus du 4ème trimestre aient manqué les estimations nL4N3YL139
** D.R.Horton Inc DHI.N :
BUZZ - Hausse après que les résultats du 1er trimestre aient dépassé les estimations nL4N3YL0ZP
** Toast Inc TOST.N :
BUZZ - Evercore ISI relève la note de Toast à "surperformer"
** Rein Therapeutics Inc RNTX.O :
BUZZ - Hausse après que le médicament contre la maladie pulmonaire ait obtenu le statut d'orphelin dans l'UE
nL4N3YL17R
** Ondas Inc ONDS.O :
BUZZ - H.C. Wainwright, Needham augmentent l'objectif de cours (PT) pour Ondas Holdings nL4N3YL12I
** Philip Morris International Inc PM.N :
BUZZ - Chute après que Jefferies ait rétrogradé l'action à 'hold' nL6N3YL0SE
** FuelCell Energy Inc FCEL.O :
BUZZ - Gains sur l'accord de déploiement d'énergie pour les centres de données mondiaux nL6N3YL0TC
** Alignment Healthcare Inc ALHC.O :
BUZZ - Hausse suite à la nomination d'un nouveau directeur des services numériques nL4N3YL1B7
