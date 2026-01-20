information fournie par Reuters • 20/01/2026 à 15:12

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Netflix, ServiceNow, D.R. Horton

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en forte baisse mardi, les investisseurs étant effrayés par les nouvelles menaces de tarifs douaniers du président Donald Trump à l'encontre de l'Europe pour le contrôle du Groenland. .N

** Abivax SA ABVX.O :

BUZZ - En hausse alors qu'un autre rapport médiatique alimente les discussions sur les fusions et acquisitions

** RAPT Therapeutics Inc RAPT.O :

BUZZ - Les actions bondissent de ~65% avant la mise sur le marché suite au rachat de 2,2 milliards de dollars par GSK

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un nouveau sommet

**Intel Corp INTC.O :

BUZZ - HSBC relève le niveau d'Intel à "hold" en raison des perspectives de la demande de processeurs de serveurs

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Prévoit un bénéfice pour l'exercice fiscal légèrement inférieur aux estimations, les actions chutent

** ImmunityBio Inc IBRX.O :

BUZZ - Chute alors que la FDA demande plus d'informations sur la demande d'une utilisation plus large pour le cancer de la vessie

** NetApp Inc NTAP.O :

** Logitech International SA LOGI.O : ** CDW Corp CDW.O :

BUZZ - Le matériel informatique glisse après que Morgan Stanley ait signalé un ralentissement de la demande des entreprises

** Critical Metals Corp CRML.O :

BUZZ - Hausse alors que le rachat du Groenland par Trump s'intensifie

** Constellation Energy Corp CEG.O :

** Vistra Corp VST.N :

** Talen Energy Corp TLN.O : ** NRG Energy Inc NRG.N :

BUZZ - Les producteurs d'électricité américains chutent alors que PJM dévoile un plan pour freiner l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - La Banque Scotia relève l'objectif de cours (PT) d'Amazon en raison de l'optimisme à l'égard d'AWS

** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O :

BUZZ - Demande l'approbation de la FDA pour un traitement de l'agitation à domicile; les actions chutent

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - En hausse; soumet une offre modifiée en espèces pour Warner Bros

** StandardAero Inc SARO.N :

BUZZ - En hausse avant l'inclusion dans le S&P MidCap

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - En hausse après la signature d'un accord de licence avec Pfizer pour le développement de vaccins

** Invivyd Inc IVVD.O :

BUZZ - Va lancer un essai d'anticorps pour le COVID long et les affections liées aux vaccins; les actions chutent

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Hausse suite à un rapport selon lequel la société de logiciels a signé un accord avec OpenAI

** Fastenal Co FAST.O :

BUZZ - Chute après que les revenus du 4ème trimestre aient manqué les estimations

** D.R.Horton Inc DHI.N :

BUZZ - Hausse après que les résultats du 1er trimestre aient dépassé les estimations

** Toast Inc TOST.N :

BUZZ - Evercore ISI relève la note de Toast à "surperformer"

** Rein Therapeutics Inc RNTX.O :

BUZZ - Hausse après que le médicament contre la maladie pulmonaire ait obtenu le statut d'orphelin dans l'UE

nL4N3YL17R

** Ondas Inc ONDS.O :

BUZZ - H.C. Wainwright, Needham augmentent l'objectif de cours (PT) pour Ondas Holdings

** Philip Morris International Inc PM.N :

BUZZ - Chute après que Jefferies ait rétrogradé l'action à 'hold'

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - Gains sur l'accord de déploiement d'énergie pour les centres de données mondiaux

** Alignment Healthcare Inc ALHC.O :

BUZZ - Hausse suite à la nomination d'un nouveau directeur des services numériques