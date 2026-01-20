 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Netflix, ServiceNow, D.R. Horton
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

20 janvier - Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en forte baisse mardi, les investisseurs étant effrayés par les nouvelles menaces de tarifs douaniers du président Donald Trump à l'encontre de l'Europe pour le contrôle du Groenland. .N

** Abivax SA ABVX.O :

BUZZ - En hausse alors qu'un autre rapport médiatique alimente les discussions sur les fusions et acquisitions

nL8N3YL0DZ

** RAPT Therapeutics Inc RAPT.O :

BUZZ - Les actions bondissent de ~65% avant la mise sur le marché suite au rachat de 2,2 milliards de dollars par GSK

nL4N3YL0LD

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un nouveau sommet nL6N3YL0IM

**Intel Corp INTC.O :

BUZZ - HSBC relève le niveau d'Intel à "hold" en raison des perspectives de la demande de processeurs de serveurs

nL6N3YL0IB

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Prévoit un bénéfice pour l'exercice fiscal légèrement inférieur aux estimations, les actions chutent nL4N3YL0YK

** ImmunityBio Inc IBRX.O :

BUZZ - Chute alors que la FDA demande plus d'informations sur la demande d'une utilisation plus large pour le cancer de la vessie nL4N3YL0R3

** NetApp Inc NTAP.O :

** Logitech International SA LOGI.O : ** CDW Corp CDW.O :

BUZZ - Le matériel informatique glisse après que Morgan Stanley ait signalé un ralentissement de la demande des entreprises nL4N3YL0RR

** Critical Metals Corp CRML.O :

BUZZ - Hausse alors que le rachat du Groenland par Trump s'intensifie nL6N3YL0V4

** Constellation Energy Corp CEG.O :

** Vistra Corp VST.N :

** Talen Energy Corp TLN.O : ** NRG Energy Inc NRG.N :

BUZZ - Les producteurs d'électricité américains chutent alors que PJM dévoile un plan pour freiner l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données nL6N3YL0MB

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - La Banque Scotia relève l'objectif de cours (PT) d'Amazon en raison de l'optimisme à l'égard d'AWS nL6N3YE109

** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O :

BUZZ - Demande l'approbation de la FDA pour un traitement de l'agitation à domicile; les actions chutent nL4N3YL11K

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - En hausse; soumet une offre modifiée en espèces pour Warner Bros nL4N3YL0TJ

** StandardAero Inc SARO.N :

BUZZ - En hausse avant l'inclusion dans le S&P MidCap

nL6N3YL0M1

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - En hausse après la signature d'un accord de licence avec Pfizer pour le développement de vaccins nL4N3YL13N

** Invivyd Inc IVVD.O :

BUZZ - Va lancer un essai d'anticorps pour le COVID long et les affections liées aux vaccins; les actions chutent

nL4N3YL14D

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Hausse suite à un rapport selon lequel la société de logiciels a signé un accord avec OpenAI nL4N3YL16C

** Fastenal Co FAST.O :

BUZZ - Chute après que les revenus du 4ème trimestre aient manqué les estimations nL4N3YL139

** D.R.Horton Inc DHI.N :

BUZZ - Hausse après que les résultats du 1er trimestre aient dépassé les estimations nL4N3YL0ZP

** Toast Inc TOST.N :

BUZZ - Evercore ISI relève la note de Toast à "surperformer"

nL6N3YL0LD

** Rein Therapeutics Inc RNTX.O :

BUZZ - Hausse après que le médicament contre la maladie pulmonaire ait obtenu le statut d'orphelin dans l'UE

nL4N3YL17R

** Ondas Inc ONDS.O :

BUZZ - H.C. Wainwright, Needham augmentent l'objectif de cours (PT) pour Ondas Holdings nL4N3YL12I

** Philip Morris International Inc PM.N :

BUZZ - Chute après que Jefferies ait rétrogradé l'action à 'hold' nL6N3YL0SE

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - Gains sur l'accord de déploiement d'énergie pour les centres de données mondiaux nL6N3YL0TC

** Alignment Healthcare Inc ALHC.O :

BUZZ - Hausse suite à la nomination d'un nouveau directeur des services numériques nL4N3YL1B7

Valeurs associées

3M
167,725 USD NYSE 0,00%
ABIVAX SP ADS
117,1000 USD NASDAQ 0,00%
ADAGIO THERAPEUT
2,7500 USD NASDAQ -40,73%
ALIGNMENT HLTHC
22,5000 USD NASDAQ 0,00%
AMAZON.COM
239,1200 USD NASDAQ 0,00%
BIOXCEL THERPTC
1,8400 USD NASDAQ 0,00%
CDW
131,7000 USD NASDAQ -0,04%
CNSTLLTN ENER CO
307,8200 USD NASDAQ +0,04%
CRML
17,6400 USD NASDAQ -0,06%
D R HORTON
155,845 USD NYSE 0,00%
FASTENAL
43,7400 USD NASDAQ 0,00%
FUELCELL ENERGY
8,0300 USD NASDAQ -0,12%
GOLD FIELDS SP ADR
49,410 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
21,800 USD NYSE 0,00%
IMMUNITYBIO
5,5200 USD NASDAQ 0,00%
INTEL
47,0500 USD NASDAQ +0,19%
INVIVYD
2,4500 USD NASDAQ 0,00%
NETAPP
103,8400 USD NASDAQ 0,00%
NETFLIX
88,0000 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
114,120 USD NYSE 0,00%
NOVAVAX
8,0100 USD NASDAQ 0,00%
NRG ENERGY
152,030 USD NYSE 0,00%
ONDAS
12,1600 USD NASDAQ 0,00%
PHILIP MRRS INT
173,560 USD NYSE 0,00%
RAPT THERAP
35,1000 USD NASDAQ 0,00%
SERVICENOW
127,280 USD NYSE 0,00%
SIBANYE SP ADR
16,760 USD NYSE 0,00%
STANDARDAERO
32,480 USD NYSE 0,00%
TALEN ENERGY
371,6600 USD NASDAQ 0,00%
TOAST RG-A
33,520 USD NYSE 0,00%
VISTRA
166,720 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank