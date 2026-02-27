 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Netflix, Dell, Autodesk
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

27 février - Les principaux indices de Wall Street étaient en voie d'ouvrir en baisse vendredi, l'anxiété liée à l'intelligence artificielle pesant sur les valeurs technologiques, le Nasdaq s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, tandis que les données sur l'inflation, plus élevées que prévu, ont également atténué le sentiment. .N

** Zscaler Inc ZS.O :

BUZZ - Le titre recule après une perte trimestrielle plus importante nL6N3ZN0IN

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - Le titre bondit grâce aux prévisions de croissance des serveurs d'IA nL6N3ZN0JJ

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - Le titre grimpe alors qu'il se retire de la guerre d'enchères pour Warner Bros nL4N3ZN0X7

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir signé un accord de 20 ans avec le coréen Hanwha Aerospace pour l'approvisionnement en GNL nL4N3ZN0WM

** NuScale Power Corp SMR.N :

BUZZ - baisse après une perte annuelle plus importante

nL4N3ZN0YH

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - Gagne du terrain après être redevenue bénéficiaire au 4e trimestre nL6N3ZN0PD

** Targa Resources Corp TRGP.N :

BUZZ - RBC augmente le PT sur l'opérateur de pipeline

nL4N3ZN12Z

** Neurogene Inc NGNE.O :

BUZZ - Le titre bondit après la désignation de thérapie innovante de la FDA pour un traitement des troubles neurologiques nL4N3ZN0SM

** Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O :

BUZZ - Chute après l'augmentation de la vente d'actions de 1,2 milliard de dollars nL6N3ZN0RH

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Le titre monte après que TD Cowen l'ait relevé à "acheter" nL6N3ZN0RD

** Generate Biomedicines Inc GENB.O :

BUZZ - S'apprête à faire ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse de 400 millions de dollars nL4N3ZN0Z9

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - baisse; Citigroup rétrograde à 'neutre' nL6N3ZN0SW

** NextEra Energy Inc NEE.N :

BUZZ - Le titre progresse légèrement après la vente d'obligations convertibles obligatoires de 2 milliards de dollars nL6N3ZN0TH

** Autodesk Inc ADSK.O :

BUZZ - Le titre monte après des prévisions de revenus annuels plus élevés que prévu nL6N3ZN0T2

** HF Sinclair Corp DINO.N :

BUZZ - Baisse après que le directeur financier ait pris un congé volontaire nL4N3ZN17R

** ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O :

BUZZ - Le titre monte après que les résultats trimestriels aient dépassé les estimations nL4N3ZN195

** TopBuild Corp BLD.N :

BUZZ - Truist augmente le PT en raison d'un carnet de commandes solide nL4N3ZN18R

Valeurs associées

ANI PHARMACEUTIC
73,7500 USD NASDAQ -4,41%
AUTODESK INC
245,8150 USD NASDAQ +5,30%
DELL TECH RG-C
145,090 USD NYSE +19,44%
DOLLAR TREE
124,7000 USD NASDAQ -1,77%
Gaz naturel
2,83 USD NYMEX 0,00%
HF SINCLAIR
48,035 USD NYSE -5,33%
KRATOS DEF&SEC
85,8300 USD NASDAQ -6,85%
MP MATERIALS RG-A
58,110 USD NYSE -3,26%
NETFLIX
91,6900 USD NASDAQ +8,39%
NEUROGENE
24,9150 USD NASDAQ +26,60%
NEXTERA ENERGY
91,885 USD NYSE -0,11%
NUSCALE POWER
12,980 USD NYSE -2,62%
Pétrole Brent
72,69 USD Ice Europ +2,51%
Pétrole WTI
66,94 USD Ice Europ +2,28%
SOUTHWEST AIRLIN
49,745 USD NYSE -2,33%
TARGA RESOURCES
231,960 USD NYSE +0,35%
TOPBUILD
453,300 USD NYSE -3,10%
WARNER BROS RG-A
28,3650 USD NASDAQ -1,51%
ZSCALER
143,2600 USD NASDAQ -14,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

