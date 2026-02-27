LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Netflix, Dell, Autodesk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 février - Les principaux indices de Wall Street étaient en voie d'ouvrir en baisse vendredi, l'anxiété liée à l'intelligence artificielle pesant sur les valeurs technologiques, le Nasdaq s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, tandis que les données sur l'inflation, plus élevées que prévu, ont également atténué le sentiment. .N
** Zscaler Inc ZS.O :
BUZZ - Le titre recule après une perte trimestrielle plus importante nL6N3ZN0IN
** Dell Technologies Inc DELL.N :
BUZZ - Le titre bondit grâce aux prévisions de croissance des serveurs d'IA nL6N3ZN0JJ
** Netflix Inc NFLX.O :
BUZZ - Le titre grimpe alors qu'il se retire de la guerre d'enchères pour Warner Bros nL4N3ZN0X7
** Venture Global Inc VG.N :
BUZZ - Gagne du terrain après avoir signé un accord de 20 ans avec le coréen Hanwha Aerospace pour l'approvisionnement en GNL nL4N3ZN0WM
** NuScale Power Corp SMR.N :
BUZZ - baisse après une perte annuelle plus importante
nL4N3ZN0YH
** MP Materials Corp MP.N :
BUZZ - Gagne du terrain après être redevenue bénéficiaire au 4e trimestre nL6N3ZN0PD
** Targa Resources Corp TRGP.N :
BUZZ - RBC augmente le PT sur l'opérateur de pipeline
nL4N3ZN12Z
** Neurogene Inc NGNE.O :
BUZZ - Le titre bondit après la désignation de thérapie innovante de la FDA pour un traitement des troubles neurologiques nL4N3ZN0SM
** Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O :
BUZZ - Chute après l'augmentation de la vente d'actions de 1,2 milliard de dollars nL6N3ZN0RH
** Southwest Airlines Co LUV.N :
BUZZ - Le titre monte après que TD Cowen l'ait relevé à "acheter" nL6N3ZN0RD
** Generate Biomedicines Inc GENB.O :
BUZZ - S'apprête à faire ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse de 400 millions de dollars nL4N3ZN0Z9
** Dollar Tree Inc DLTR.O :
BUZZ - baisse; Citigroup rétrograde à 'neutre' nL6N3ZN0SW
** NextEra Energy Inc NEE.N :
BUZZ - Le titre progresse légèrement après la vente d'obligations convertibles obligatoires de 2 milliards de dollars nL6N3ZN0TH
** Autodesk Inc ADSK.O :
BUZZ - Le titre monte après des prévisions de revenus annuels plus élevés que prévu nL6N3ZN0T2
** HF Sinclair Corp DINO.N :
BUZZ - Baisse après que le directeur financier ait pris un congé volontaire nL4N3ZN17R
** ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O :
BUZZ - Le titre monte après que les résultats trimestriels aient dépassé les estimations nL4N3ZN195
** TopBuild Corp BLD.N :
BUZZ - Truist augmente le PT en raison d'un carnet de commandes solide nL4N3ZN18R
