27/02/2026 à 15:26

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Netflix, Dell, Autodesk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - Les principaux indices de Wall Street étaient en voie d'ouvrir en baisse vendredi, l'anxiété liée à l'intelligence artificielle pesant sur les valeurs technologiques, le Nasdaq s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, tandis que les données sur l'inflation, plus élevées que prévu, ont également atténué le sentiment. .N

** Zscaler Inc ZS.O :

BUZZ - Le titre recule après une perte trimestrielle plus importante nL6N3ZN0IN

** Dell Technologies Inc DELL.N :

BUZZ - Le titre bondit grâce aux prévisions de croissance des serveurs d'IA nL6N3ZN0JJ

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - Le titre grimpe alors qu'il se retire de la guerre d'enchères pour Warner Bros nL4N3ZN0X7

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Gagne du terrain après avoir signé un accord de 20 ans avec le coréen Hanwha Aerospace pour l'approvisionnement en GNL nL4N3ZN0WM

** NuScale Power Corp SMR.N :

BUZZ - baisse après une perte annuelle plus importante

nL4N3ZN0YH

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - Gagne du terrain après être redevenue bénéficiaire au 4e trimestre nL6N3ZN0PD

** Targa Resources Corp TRGP.N :

BUZZ - RBC augmente le PT sur l'opérateur de pipeline

nL4N3ZN12Z

** Neurogene Inc NGNE.O :

BUZZ - Le titre bondit après la désignation de thérapie innovante de la FDA pour un traitement des troubles neurologiques nL4N3ZN0SM

** Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O :

BUZZ - Chute après l'augmentation de la vente d'actions de 1,2 milliard de dollars nL6N3ZN0RH

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - Le titre monte après que TD Cowen l'ait relevé à "acheter" nL6N3ZN0RD

** Generate Biomedicines Inc GENB.O :

BUZZ - S'apprête à faire ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse de 400 millions de dollars nL4N3ZN0Z9

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - baisse; Citigroup rétrograde à 'neutre' nL6N3ZN0SW

** NextEra Energy Inc NEE.N :

BUZZ - Le titre progresse légèrement après la vente d'obligations convertibles obligatoires de 2 milliards de dollars nL6N3ZN0TH

** Autodesk Inc ADSK.O :

BUZZ - Le titre monte après des prévisions de revenus annuels plus élevés que prévu nL6N3ZN0T2

** HF Sinclair Corp DINO.N :

BUZZ - Baisse après que le directeur financier ait pris un congé volontaire nL4N3ZN17R

** ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O :

BUZZ - Le titre monte après que les résultats trimestriels aient dépassé les estimations nL4N3ZN195

** TopBuild Corp BLD.N :

BUZZ - Truist augmente le PT en raison d'un carnet de commandes solide nL4N3ZN18R