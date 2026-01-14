LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Minières d'or et d'argent, Netflix

14 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mercredi, les investisseurs se préparant aux résultats de Citigroup, Bank of America et Wells Fargo, tandis que les ventes au détail et les données sur les prix à la production devraient offrir de nouvelles perspectives sur la santé de l'économie plus tard dans la journée. .N

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les minières aurifères gagnent du terrain alors que le lingot atteint un niveau record en raison des anticipations de baisse des taux de la Fed nL4N3YF0V5

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : BUZZ - Les minières d'argent gagnent alors que le prix du métal dépasse les 90$ l'once nL4N3YF0V1

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - En hausse après des informations faisant état d'une offre entièrement en numéraire pour Warner Bros nL6N3YF0MV

** Palo Alto Networks Inc PANW.O : ** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - En baisse après des informations selon lesquelles la Chine ordonne l'arrêt des logiciels de cybersécurité américains et israéliens nL6N3YF0N8

** Wells Fargo & Co WFC.N :

BUZZ - Recule après que les revenus du 4ème trimestre ont manqué les estimations nL4N3YF109