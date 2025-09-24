 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 821,64
-0,64%
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron, Roblox, Quanta Services
24/09/2025

*

*

*

24 septembre - Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs évaluant les commentaires mesurés de la présidente de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell et se tournant vers les données économiques clés prévues plus tard dans la semaine. .N

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >:

BUZZ - En tête du rallye des actions chinoises cotées aux Etats-Unis après avoir dévoilé un modèle d'intelligence artificielle nL3N3VB0H7

** Micron Technology Inc < MU.O >:

BUZZ - Augmentation des perspectives de chiffre d'affaires grâce à la demande d'intelligence artificielle nL3N3VB0FO

** Adobe Inc < ADBE.O >:

BUZZ - Baisse après la rétrogradation de la note de Morgan Stanley à "poids égal" nL6N3VB0EY

** Roblox Corp < RBLX.N >:

BUZZ - Remonte après que Piper Sandler ait relevé le prix cible à un niveau élevé nL3N3VB0I0

** Quanta Services Inc < PWR.N >:

BUZZ - Gains grâce à la révision à la hausse de la note de Jefferies et à un objectif de cours élevé nL6N3VB0GA

** Lithium Americas Corp < LAC.N >:

BUZZ - L'action monte en flèche après que l'administration Trump envisage une prise de participation nL3N3VB0JH

** Bloom Energy Corp < BE.N >:

BUZZ - Chute après que Jefferies ait rétrogradé l'action à "sous-performance" nL3N3VB0J2

** SHF Holdings Inc < SHFS.O >:

BUZZ - L'action triple presque suite à une vente d'actions de 150 millions de dollars nL3N3VB0K5

** Cyclerion Therapeutics Inc < CYCN.O >:

BUZZ - L'accord avec le MIT pour le développement d'un médicament contre la dépression fait un bond nL3N3VB0LT

** Valley National Bankcorp < VLY.O >:

BUZZ - Les actions augmentent alors que Jefferies les classe à "acheter" nL3N3VB0J1

** UnitedHealth Group Inc < UNH.N >:

BUZZ - Augmentation du prix cible sur UnitedHealth suite à l'amélioration de l'unité Optum nL3N3VB0LW

** LTC Properties Inc < LTC.N >:

BUZZ - Hausse après que BMO ait relevé sa note à "performances de marché" nL3N3VB0L7

** Vor Biopharma Inc < VOR.O >:

BUZZ - Hausse après que Stifel ait relevé sa note sur le potentiel des médicaments auto-immuns nL3N3VB0N5

Valeurs associées

ADOBE
361,7800 USD NASDAQ -0,63%
ALIBABA GRP SP ADR
163,075 USD NYSE -0,73%
BLOOM ENERGY-A
77,365 USD NYSE -10,30%
CYCLERION THERP
3,0200 USD NASDAQ +3,42%
LITHIUM
3,070 USD NYSE -6,83%
LTC PROP REIT
35,450 USD NYSE +0,82%
MCKESSON
741,420 USD NYSE +6,30%
MICRON TECHNOLOGY
166,4100 USD NASDAQ +1,09%
NASDAQ Composite
22 573,47 Pts Index Ex -0,95%
QUANTA SERVICES
389,710 USD NYSE -1,60%
ROBLOX RG-A
132,290 USD NYSE -3,35%
S&P 500 INDEX
6 656,92 Pts CBOE -0,55%
UNITEDHEALTH GRO
347,840 USD NYSE +1,93%
VALLEY NATL BANC
10,8100 USD NASDAQ +0,75%
VOR BIOPHARMA
31,2800 USD NASDAQ +11,97%
L'offre BoursoBank