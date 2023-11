LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Kinnate, Walt Disney, VF Corp

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 15 novembre - Les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi, après des gains importants lors de la session précédente, alors que le refroidissement des prix à la production a soutenu l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale a fini de relever les taux d'intérêt, tandis que les actions de Target ont bondi suite à des prévisions optimistes pour le trimestre des fêtes de fin d'année. .N À 10:43 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,36% à 34 954,52. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,46% à 4 516,36 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,53% à 14 168,684. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Target Corp TGT.N , en hausse de 17,1% ** VF Corp VFC.N , en hausse de 14% ** Catalent CTLT.N , en hausse de 12,8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** TJX Co TJX.N , en baisse de 3,2% ** Vertex Pharmaceuticals VRTX.O , en baisse de 3,1% ** Mckesson Corp MCK.N , en baisse de 2,7% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Cheetah Mobile CMCM.N , en hausse de 19,1% ** MYT Netherlands Parent MYTE.N , en hausse de 17,6% ** Target Corp TGT.N , en hausse de 17,1% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** HNR Acquisition Corp HNRA.N , en baisse de 34,3% ** Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares HIBS.N , en baisse de 18% ** CPI Aerostructures CVU.N , en baisse de 10,7% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Kinnte Biopharma KNTE.O , + 54,3 % ** Taysha Gene Therapies TSHA.O , + 54,1 % ** Scisparc SPRC.O , + 51 % Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Jaguar Global Growth Corporation I JGGC.O , en baisse de 29,8% ** Global-E Online GLBE.O , en baisse de 24,6% * Sirius XM Holdings Inc ** Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : en hausse de 9,1% BUZZ - Berkshire Hathaway prend une participation dans la société nL4N3CG2NK ** Spirit Airlines Inc SAVE.N : +12,8% BUZZ - En hausse après l'extension de la facilité de crédit renouvelable nL4N3CG2ST ** Canoo Inc GOEV.O : +2,3% BUZZ - Hausse suite à une réduction des prévisions de pertes et des dépenses nL4N3CG39J ** Chemomab Therapeutics Ltd CMMB.O : + 63,8% BUZZ - Hausse suite à l'obtention par la FDA d'une autorisation de mise sur le marché accélérée pour un traitement des troubles hépatiques nL4N3CG32Z ** Livent Corp LTHM.N : +7,9% BUZZ - La fusion d'Allkem est approuvée par les autorités de tutelle, l'action monte nL4N3CG31T ** Arcellx Inc ACLX.O : +6,8% BUZZ - Gains sur le pacte de traitement du cancer avec l'unité de Gilead nL4N3CG2VW ** Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : hausse de 10,2% BUZZ - TD Cowen dit que Madrigal apaise les craintes de concurrence des médicaments GLP-1 nL4N3CG2ZO ** Catalent Inc CTLT.N : +12,8% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 1er trimestre, le boom des médicaments pour la perte de poids devrait générer des réservations jusqu'à l'année fiscale 26 nL4N3CG3NO ** Dynatrace Inc DT.N : baisse de 2,0% BUZZ - Baisse de la participation de Thoma Bravo nL1N3CG17U ** Generac Holdings Inc GNRC.N : +5,2% BUZZ - Hausse de BofA qui passe à "neutre" nL4N3CG35D ** Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : +2,1% BUZZ - Gains sur des plans de réduction des coûts nL4N3CG36D ** Vertiv Holding Co VRT.N : +1,1% BUZZ - La Bofa relève le PT nL4N3CG38V ** SciSparc Ltd SPRC.O : plus 51.0% BUZZ - Hausse suite au succès d'un essai de phase intermédiaire pour une thérapie contre la maladie d'Alzheimer nL4N3CG3A3 ** Chegg Inc CHGG.N : + 14,5 % BUZZ - Gains sur un rachat d'actions accéléré de 150 millions de dollars nL1N3CG1H9 ** TJX Companies Inc TJX.N : baisse de 3,2% BUZZ - baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour le trimestre des fêtes nL4N3CG3AT ** Tivic Health Systems Inc TIVC.O : baisse de 19,2% BUZZ - Baisse des ventes trimestrielles inférieures aux estimations nL4N3CG38L ** JD.com Inc JD.O : hausse de 7,3 ** Alibaba.com Ltd BABA.N : hausse de 3,7 ** Pinduoduo Inc PDD.O : hausse de 2,9 ** Tencent Music Entertainment Group TME.N : +10,8% BUZZ - Les ADRs chinoises augmentent grâce à des données optimistes et à l'espoir de nouvelles mesures de relance nL4N3CG2RY ** Expedia Group Inc EXPE.O : +7,4% BUZZ - Hausse après une prise de participation de ValueAct nL4N3CG3F0 ** Walt Disney Co DIS.N : +2,8% BUZZ - Hausse suite à la prise de participation de ValueAct nL4N3BF1VE ** Heron Therapeutics Inc HRTX.O : +58,5% BUZZ - Hausse suite à l'augmentation des prévisions de ventes en oncologie pour 2023 nL4N3CG3H9 ** Kinnate Biopharma Inc KNTE.O : + 54,3 % BUZZ - Hausse sur une possible opération de privatisation nL4N3CG3LL ** Fiserv Inc FI.N : +2,0% BUZZ - Hausse après une prévision de bénéfice préliminaire 2024 optimiste nL4N3CG3JM ** VF Corp VFC.N : +14,0% BUZZ - JP Morgan passe à "neutre" et abandonne sa position baissière nL1N3CG1KB Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,32% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,54 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,43 Energie .SPNY en hausse de 0,88 Finance .SPSY en hausse de 0,68 Santé .SPXHC en hausse de 0,35 % Industrie .SPLRCI en hausse de 0,76 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,21 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,19 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,77 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,49