CAC 40
8 080,75
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Janux Therapeutics, Bunge Global, Shopify
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

2 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mardi, se stabilisant après le premier recul de Wall Street en plus d'une semaine, alors que les investisseurs se préparent à une nouvelle lecture de l'inflation qui pourrait donner des indices sur les prochaines décisions de politique de la Réserve Fédérale. .N

** NIO Inc NIO.N :

BUZZ - Les actions de Hong Kong ont atteint leur plus bas niveau depuis 3 mois et demi, les livraisons ayant diminué

nL1N3X803X

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - Les actions de Warner Bros Discovery Inc sont en hausse après l'annonce d'une offre de Netflix principalement en numéraire nL6N3X80J0

** Newmont Corp NEM.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent en raison de la prise de bénéfices et de la hausse des rendements des bons du Trésor

nL4N3X80LW

** Janux Therapeutics Inc JANX.O :

BUZZ - La société chute après avoir reçu des données préliminaires sur un médicament contre le cancer de la prostate

nL4N3X80LO

** Credo Technology Group Holding Ltd CRDO.O :

BUZZ - Le titre progresse après que les bénéfices et les revenus du deuxième trimestre ont dépassé les estimations

nL4N3X80IF

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs enregistrent des profits et que les rendements des bons du Trésor augmentent nL6N3X80LG

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

BUZZ - Le titre chute après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 300 millions de dollars

nL6N3X80LM

** CF Industries Holdings Inc CF.N :

BUZZ - CIBC initie une couverture pour CF Industries sur la base d'un flux de trésorerie important nL6N3X80LU

** Bunge Global SA BG.N :

BUZZ - BofA augmente le prix cible de Bunge nL6N3X80NS

** Teradyne Inc TER.O :

BUZZ - Le titre progresse, Stifel le relève à 'achat' et augmente le prix cible nL6N3X80O5

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - L'unité obtient l'approbation du Royaume-Uni pour un projet de stockage solaire, les actions augmentent nL6N3X80OL

** Signet Jewelers Ltd SIG.N :

BUZZ - Le titre baisse après des ventes de magasins comparables inférieures aux estimations pour le 4ème trimestre

nL6N3X80OZ

** CBRE Group Inc CBRE.N :

BUZZ - Barclays initie la couverture de CBRE avec 'surpondération', citant la force de la plateforme

nL4N3X80US

** Ero Copper Inc ERO.N :

BUZZ - Raymond James augmente le prix cible d'Ero Copper, estime que le quatrième trimestre est fort et que la croissance est à venir nL6N3X80OD

** Atmos Energy Corp ATO.N :

BUZZ - Mizuho relève le prix cible d'Atmos Energy sur la base d'un nouveau plan prévisionnel nL4N3X80UY

** Shopify Inc SHOP.O :

BUZZ - Le titre est en hausse, car les ventes du Black Friday et du Cyber Lundi ont atteint 14,6 milliards de dollars

nL4N3X80WD

** Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après l'approbation par la FDA américaine d'un inhalateur générique pour l'asthme

nL4N3X80WV

** Equinox Gold Corp EQX.N :

BUZZ - Stifel initie la couverture d'Equinox Gold avec la note 'achat' nL4N3X80WL

** Workday Inc WDAY.O :

BUZZ - Rosenblatt initie une couverture sur Workday avec une note 'neutre' nL6N3X80MC

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
167,840 USD NYSE -2,44%
AMNEAL PHRMCTL RG-A
12,2350 USD NASDAQ -0,61%
ATMOS ENERGY COR
171,190 USD NYSE -0,36%
BUNGE GLOBAL
96,518 USD NYSE +0,10%
CANADIAN SOLAR
24,8138 USD NASDAQ -9,93%
CBRE GROUP RG-A
158,675 USD NYSE -0,48%
CF INDUSTRIES HL
78,320 USD NYSE -1,93%
COEUR MINING
16,345 USD NYSE -3,65%
CRDO
201,5800 USD NASDAQ +17,79%
ENDEAVOUR SILVER
8,771 USD NYSE -6,69%
ERO COPPER
24,677 USD NYSE -3,74%
HARMONY GOLD SP ADR
19,030 USD NYSE -1,60%
HECLA MINING
16,755 USD NYSE -2,07%
JANUX THERAPEUTS
17,7050 USD NASDAQ -47,91%
KINROSS GOLD
27,545 USD NYSE -2,82%
NEWMONT
89,684 USD NYSE -2,38%
NIO SP ADS-A
5,075 USD NYSE -2,12%
SIGNET JEWELERS
91,420 USD NYSE -4,57%
TERADYNE
188,6500 USD NASDAQ +5,02%
WARNER BROS RG-A
24,0750 USD NASDAQ +0,86%
WORKDAY-A
210,8800 USD NASDAQ -1,16%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

L'offre BoursoBank