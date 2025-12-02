LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Janux Therapeutics, Bunge Global, Shopify

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mardi, se stabilisant après le premier recul de Wall Street en plus d'une semaine, alors que les investisseurs se préparent à une nouvelle lecture de l'inflation qui pourrait donner des indices sur les prochaines décisions de politique de la Réserve Fédérale. .N

** NIO Inc NIO.N :

BUZZ - Les actions de Hong Kong ont atteint leur plus bas niveau depuis 3 mois et demi, les livraisons ayant diminué

nL1N3X803X

** Warner Bros Discovery Inc WBD.O :

BUZZ - Les actions de Warner Bros Discovery Inc sont en hausse après l'annonce d'une offre de Netflix principalement en numéraire nL6N3X80J0

** Newmont Corp NEM.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent en raison de la prise de bénéfices et de la hausse des rendements des bons du Trésor

nL4N3X80LW

** Janux Therapeutics Inc JANX.O :

BUZZ - La société chute après avoir reçu des données préliminaires sur un médicament contre le cancer de la prostate

nL4N3X80LO

** Credo Technology Group Holding Ltd CRDO.O :

BUZZ - Le titre progresse après que les bénéfices et les revenus du deuxième trimestre ont dépassé les estimations

nL4N3X80IF

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs enregistrent des profits et que les rendements des bons du Trésor augmentent nL6N3X80LG

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

BUZZ - Le titre chute après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 300 millions de dollars

nL6N3X80LM

** CF Industries Holdings Inc CF.N :

BUZZ - CIBC initie une couverture pour CF Industries sur la base d'un flux de trésorerie important nL6N3X80LU

** Bunge Global SA BG.N :

BUZZ - BofA augmente le prix cible de Bunge nL6N3X80NS

** Teradyne Inc TER.O :

BUZZ - Le titre progresse, Stifel le relève à 'achat' et augmente le prix cible nL6N3X80O5

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - L'unité obtient l'approbation du Royaume-Uni pour un projet de stockage solaire, les actions augmentent nL6N3X80OL

** Signet Jewelers Ltd SIG.N :

BUZZ - Le titre baisse après des ventes de magasins comparables inférieures aux estimations pour le 4ème trimestre

nL6N3X80OZ

** CBRE Group Inc CBRE.N :

BUZZ - Barclays initie la couverture de CBRE avec 'surpondération', citant la force de la plateforme

nL4N3X80US

** Ero Copper Inc ERO.N :

BUZZ - Raymond James augmente le prix cible d'Ero Copper, estime que le quatrième trimestre est fort et que la croissance est à venir nL6N3X80OD

** Atmos Energy Corp ATO.N :

BUZZ - Mizuho relève le prix cible d'Atmos Energy sur la base d'un nouveau plan prévisionnel nL4N3X80UY

** Shopify Inc SHOP.O :

BUZZ - Le titre est en hausse, car les ventes du Black Friday et du Cyber Lundi ont atteint 14,6 milliards de dollars

nL4N3X80WD

** Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après l'approbation par la FDA américaine d'un inhalateur générique pour l'asthme

nL4N3X80WV

** Equinox Gold Corp EQX.N :

BUZZ - Stifel initie la couverture d'Equinox Gold avec la note 'achat' nL4N3X80WL

** Workday Inc WDAY.O :

BUZZ - Rosenblatt initie une couverture sur Workday avec une note 'neutre' nL6N3X80MC