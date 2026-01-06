 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intel, Vistra, Jackson Financial
06/01/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

*

6 janvier - Les indices boursiers américains sont restés modérés mardi, les investisseurs ayant repris leur souffle après que Wall Street ait enregistré ses plus fortes hausses intrajournalières depuis des semaines lors de la séance précédente, tandis que les marchés se préparaient à une semaine riche en rapports sur l'emploi. .N

** International Flavors & Fragrances Inc IFF.N :

BUZZ - MS favorise les 'gagnants structurels' dans les ingrédients, réduit DSM, augmente Givaudan nL6N3Y70FD

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

BUZZ - La société progresse grâce à l'amélioration des perspectives de ventes pour le troisième trimestre

nL6N3Y70CF

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - L'action progresse après le lancement de la puce Panther Lake AI pour les ordinateurs portables nL4N3Y70L9

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que les prix augmentent suite aux paris sur la réduction des taux d'intérêt

nL6N3Y70L9

** Vistra Corp VST.N :

BUZZ - Le titre gagne après l'accord de 4,7 milliards de dollars pour l'achat de Cogentrix Energy nL6N3Y70KU

** OneStream Inc OS.O :

BUZZ - bondit après que Bloomberg News ait rapporté que Hg Capital envisageait une acquisition nL6N3Y70K6

** Aeva Technologies Inc AEVA.O :

BUZZ - L'accord sur les capteurs de Nvidia fait grimper la valeur de l'entreprise nL6N3Y70MG

** Zeta Global Holdings Corp ZETA.N :

BUZZ - S'envole après un partenariat avec OpenAI

nL6N3Y70LT

** Rentokil Initial PLC RTO.N : ** Ferguson Enterprises Inc FERG.N :

BUZZ - MS reste optimiste sur les services aux entreprises en Europe pour 2026 nL8N3Y70BY

** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :

BUZZ - L'action progresse alors que le médicament contre l'asthme se révèle prometteur lors d'un premier essai

nL4N3Y70N9

** Under Armour Inc UAA.N :

BUZZ - L'acquisition par Fairfax Financial d'une participation de 22% fait grimper le cours de l'action

nL6N3Y70NI

** AngioDynamics Inc ANGO.O :

BUZZ - En hausse après une augmentation des prévisions de ventes annuelles nL6N3Y70NP

** Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O :

BUZZ - baisse après l'annonce d'un placement d'actions de 350 millions de dollars nL6N3Y70NV

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Berenberg relève l'objectif de cours sur Albemarle

nL6N3Y70LZ

** Jackson Financial Inc JXN.N :

BUZZ - L'action progresse après un investissement de 500 millions de dollars de TPG nL6N3Y70NS

Valeurs associées

AEVA TECH
13,1000 USD NASDAQ +2,75%
ALBEMARLE
146,120 USD NYSE +1,55%
ANGIODYNAMICS
13,2300 USD NASDAQ +4,34%
APOGEE THERAP
77,4700 USD NASDAQ +2,23%
COEUR MINING
18,620 USD NYSE +6,10%
CRINETICS PHARMA
48,1500 USD NASDAQ +3,04%
ENDEAVOUR SILVER
9,775 USD NYSE +8,25%
FERGUSON ENTER
227,570 USD NYSE +1,14%
HECLA MINING
19,725 USD NYSE +4,50%
INTEL
39,3700 USD NASDAQ -0,03%
INTL FLAVORS&FRA
66,980 USD NYSE -1,54%
JACKSN FINL RG-A
109,800 USD NYSE +2,14%
MICROCHIP TECH
67,0500 USD NASDAQ +3,11%
ONESTREAM RG-A
18,4100 USD NASDAQ +3,89%
UNDER ARMOUR RG-A
5,425 USD NYSE +2,65%
VISTRA
162,965 USD NYSE -1,38%
ZETA GLBL HLDG RG-A
21,675 USD NYSE +8,84%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
