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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Honeywell, Netflix, CSX
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont glissé tôt ce jeudi, les investisseurs hésitant à prolonger le récent rallye des actions en l'absence de signaux clairs sur la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, tandis qu'une série de résultats mitigés a encore affaibli le sentiment. .N

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Chute en raison de l'augmentation du plan de dépenses pour 2026 qui a éclipsé les résultats positifs du premier trimestre nL4N4160OZ

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - chute en raison du ralentissement de la croissance des logiciels et des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle nL6N4160JI

BUZZ - Le baby software blues, mais le cloud core garde le rythme nL6N4160MA

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Gains alors que Musk utilise le processus 14A pour Tesla nL4N4160Q3

** CSX Corp CSX.O :

BUZZ - Hausse des revenus et des bénéfices au 1er trimestre

nL6N4160NH

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Glisse, les retards de contrats au Moyen-Orient ayant pesé sur son chiffre d'affaires du premier trimestre

nL6N4160HC

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Les prévisions de revenus annuels sont inférieures aux estimations; les actions baissent nL4N4160XK

** Texas Instruments Inc TXN.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce à une forte demande de puces qui dope ses perspectives positives pour le deuxième trimestre

nL4N4160KR

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - En hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre

nL6N4160OE

** Microsoft Corp MSFT.O :

** Adobe Inc ADBE.O :

** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O : ** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Les sociétés américaines de logiciels reculent après les faibles résultats d'IBM et de ServiceNow au premier trimestre nL6N4160P0

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - Les actions chutent après la nomination d'un ancien dirigeant de Nike au poste de directeur général nL4N4160KQ

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - Les bénéfices sont attendus en hausse au 1er trimestre nL6N4151C7

** Altimmune Inc ALT.O :

BUZZ - Baisse de l'action après une levée de fonds de 225 millions de dollars pour un médicament contre les maladies du foie nL6N4160RI

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un rachat d'actions de 25 milliards de dollars nL4N4160ZB

** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :

BUZZ - annonce un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes; les actions baissent nL4N4160W7

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - Gains après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL6N4160ST

** Quantumscape Corp QS.O :

BUZZ - S'envole après une perte plus faible au premier trimestre nL4N4160RQ

** Lockheed Martin Corp LMT.N :

BUZZ - chute suite à une baisse des bénéfices au premier trimestre nL6N4160T2

** Comcast Corp CMCSA.O :

BUZZ - bondit après des résultats trimestriels en hausse

nL4N41616M

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - TD Cowen relève le PT de Regeneron sur le potentiel énorme du médicament contre la myasthénie nL4N41617F

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

** Analog Devices Inc ADI.O :

** ON Semiconductor Corp ON.O : ** NXP Semiconductor NV NXPI.O :

BUZZ - Les titres de puces gagnent après les fortes prévisions de Texas Instruments nL4N41617V

** Helix Energy Solutions Group Inc HLX.N :

BUZZ - Hausse après un accord de fusion entièrement en actions avec Hornbeck Offshore nL6N4160TD

** Hasbro Inc HAS.O :

BUZZ - En hausse après des ventes préliminaires supérieures aux estimations pour le premier trimestre nL6N4160U2

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - Gains après un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes nL6N4160UE

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