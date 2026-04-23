LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Honeywell, Netflix, CSX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme de Wall Street ont glissé tôt ce jeudi, les investisseurs hésitant à prolonger le récent rallye des actions en l'absence de signaux clairs sur la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, tandis qu'une série de résultats mitigés a encore affaibli le sentiment. .N
** Tesla Inc TSLA.O :
BUZZ - Chute en raison de l'augmentation du plan de dépenses pour 2026 qui a éclipsé les résultats positifs du premier trimestre nL4N4160OZ
** International Business Machines Corp IBM.N :
BUZZ - chute en raison du ralentissement de la croissance des logiciels et des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle nL6N4160JI
BUZZ - Le baby software blues, mais le cloud core garde le rythme nL6N4160MA
** Intel Corp INTC.O :
BUZZ - Gains alors que Musk utilise le processus 14A pour Tesla nL4N4160Q3
** CSX Corp CSX.O :
BUZZ - Hausse des revenus et des bénéfices au 1er trimestre
nL6N4160NH
** ServiceNow Inc NOW.N :
BUZZ - Glisse, les retards de contrats au Moyen-Orient ayant pesé sur son chiffre d'affaires du premier trimestre
nL6N4160HC
** Honeywell International Inc HON.O :
BUZZ - Les prévisions de revenus annuels sont inférieures aux estimations; les actions baissent nL4N4160XK
** Texas Instruments Inc TXN.O :
BUZZ - Le titre bondit grâce à une forte demande de puces qui dope ses perspectives positives pour le deuxième trimestre
nL4N4160KR
** Lam Research Corp LRCX.O :
BUZZ - En hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre
nL6N4160OE
** Microsoft Corp MSFT.O :
** Adobe Inc ADBE.O :
** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O : ** Intuit Inc INTU.O :
BUZZ - Les sociétés américaines de logiciels reculent après les faibles résultats d'IBM et de ServiceNow au premier trimestre nL6N4160P0
** Lululemon Athletica Inc LULU.O :
BUZZ - Les actions chutent après la nomination d'un ancien dirigeant de Nike au poste de directeur général nL4N4160KQ
** American Express Co AXP.N :
BUZZ - Les bénéfices sont attendus en hausse au 1er trimestre nL6N4151C7
** Altimmune Inc ALT.O :
BUZZ - Baisse de l'action après une levée de fonds de 225 millions de dollars pour un médicament contre les maladies du foie nL6N4160RI
** Netflix Inc NFLX.O :
BUZZ - Hausse après l'annonce d'un rachat d'actions de 25 milliards de dollars nL4N4160ZB
** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :
BUZZ - annonce un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes; les actions baissent nL4N4160W7
** PG&E Corp PCG.N :
BUZZ - Gains après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL6N4160ST
** Quantumscape Corp QS.O :
BUZZ - S'envole après une perte plus faible au premier trimestre nL4N4160RQ
** Lockheed Martin Corp LMT.N :
BUZZ - chute suite à une baisse des bénéfices au premier trimestre nL6N4160T2
** Comcast Corp CMCSA.O :
BUZZ - bondit après des résultats trimestriels en hausse
nL4N41616M
** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :
BUZZ - TD Cowen relève le PT de Regeneron sur le potentiel énorme du médicament contre la myasthénie nL4N41617F
** Microchip Technology Inc MCHP.O :
** Analog Devices Inc ADI.O :
** ON Semiconductor Corp ON.O : ** NXP Semiconductor NV NXPI.O :
BUZZ - Les titres de puces gagnent après les fortes prévisions de Texas Instruments nL4N41617V
** Helix Energy Solutions Group Inc HLX.N :
BUZZ - Hausse après un accord de fusion entièrement en actions avec Hornbeck Offshore nL6N4160TD
** Hasbro Inc HAS.O :
BUZZ - En hausse après des ventes préliminaires supérieures aux estimations pour le premier trimestre nL6N4160U2
** American Express Co AXP.N :
BUZZ - Gains après un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes nL6N4160UE
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