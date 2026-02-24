 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Home Depot, Keysight Technologies, Vir Biotechnology
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

24 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mardi, se redressant légèrement après un effondrement général du marché lors de la session précédente, les investisseurs étant confrontés à l'impact incertain des manœuvres tarifaires du président Donald Trump et à l'escalade des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle. .N

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Recule après que la société prévoit des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations nL6N3ZK0LC

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or en baisse, le lingot chutant sur un dollar plus fort, les investisseurs prenant leurs bénéfices

nL4N3ZK0SO

** Home Depot Inc HD.N :

BUZZ - Progresse grâce à de solides résultats trimestriels

nL6N3ZK0QG

** Vir Biotechnology Inc VIR.O :

BUZZ - S'envole grâce à des résultats supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre et une collaboration avec Astellas nL6N3ZK0NW

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - S'envole grâce à des perspectives de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre nL6N3ZK0P6

** Whirlpool Corp WHR.N :

BUZZ - Glisse après avoir lancé une offre d'actions et de convertibles de 800 millions de dollars nL6N3ZK0OW

** Armstrong World Industries Inc AWI.N :

BUZZ - chute après des prévisions de bénéfices pour 2026 inférieures aux estimations nL4N3ZK0Z1

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
121,150 USD NYSE +6,01%
ARMSTRONG WORLD
192,835 USD NYSE -3,07%
GOLD FIELDS SP ADR
57,000 USD NYSE +5,36%
HIMS&HERS HLTH RG-A
15,550 USD NYSE -0,64%
HOME DEPOT
376,990 USD NYSE -1,38%
KEYSIGHT TECHNOL
245,290 USD NYSE +0,64%
KINROSS GOLD
35,530 USD NYSE +6,25%
NEWMONT
124,310 USD NYSE +1,77%
VIR BIOTECHNOLOG
7,4300 USD NASDAQ -1,72%
WHIRLPOOL
83,250 USD NYSE -1,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank