LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Home Depot, Keysight Technologies, Vir Biotechnology

24 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mardi, se redressant légèrement après un effondrement général du marché lors de la session précédente, les investisseurs étant confrontés à l'impact incertain des manœuvres tarifaires du président Donald Trump et à l'escalade des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle. .N

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

Recule après que la société prévoit des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or en baisse, le lingot chutant sur un dollar plus fort, les investisseurs prenant leurs bénéfices

nL4N3ZK0SO

** Home Depot Inc HD.N :

Progresse grâce à de solides résultats trimestriels

nL6N3ZK0QG

** Vir Biotechnology Inc VIR.O :

S'envole grâce à des résultats supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre et une collaboration avec Astellas

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

S'envole grâce à des perspectives de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre

** Whirlpool Corp WHR.N :

Glisse après avoir lancé une offre d'actions et de convertibles de 800 millions de dollars

** Armstrong World Industries Inc AWI.N :

chute après des prévisions de bénéfices pour 2026 inférieures aux estimations