07/01/2026 à 15:28

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hershey, Praxis Precision, Cal-Maine Foods

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

7 janvier - Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en demi-teinte mercredi, les investisseurs faisant une pause après que le S&P 500 et le Dow aient atteint des records lors de la séance précédente, tout en attendant un rapport sur le marché de l'emploi prévu plus tard dans la journée. .N

** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - Jefferies place l'italien Avio à 'achat' en raison de son expansion sur le marché américain nL6N3Y80ET

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent, les prix des métaux baissent à cause de la force du dollar nL6N3Y80JY

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices nL6N3Y80KC

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Les actions grimpent après que Piper Sandler les ait relevées à "surpondérer" nL6N3Y80HF

** Ventyx Biosciences Inc VTYX.O :

BUZZ - Monte en flèche alors que la FDA accepte d'examiner en priorité un médicament contre les maladies rénales

nL6N3Y80JJ

** Strategy Inc MSTR.O :

BUZZ - Gains alors que MSCI maintient les sociétés de crypto-trésor dans les indices nL6N3Y80KV

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Chute après que Piper Sandler ait rétrogradé l'action à "sous-pondérer" nL6N3Y80L5

** Penguin Solutions Inc PENG.O :

BUZZ - Gains après que les résultats du premier trimestre aient dépassé les estimations nL6N3Y80LC

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Baisse après que la Banque Scotia ait revu à la baisse sa notation nL6N3Y80K2

** Arthur J. Gallagher & Co AJG.N :

BUZZ - Piper Sandler rétrograde Arthur J. Gallagher à 'neutre' nL4N3Y80NV

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - La rémunération du directeur général est liée à l'objectif de valorisation de 100 milliards de dollars

nL6N3Y80MP

** Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O :

BUZZ - Monte après une vente d'actions de 350 millions de dollars nL6N3Y80N2

** First Solar Inc FSLR.O :

BUZZ - Baisse après que Jefferies ait rétrogradé la note à 'hold' nL6N3Y80M1

** AAR Corp AIR.N :

BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice du T2 supérieur aux estimations nL6N3Y80NI

** Hershey Co HSY.N :

BUZZ - Hausse après que Piper Sandler ait relevé sa note à "surpondérer" nL6N3Y80G5

** Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O :

BUZZ - Hausse après que le médicament pour le cœur se soit révélé prometteur lors d'un essai préliminaire nL4N3Y80RV

** Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR.O :

BUZZ - Baisse après avoir dévoilé des accords sur les actions et les obligations convertibles nL6N3Y80NZ

** Rezolute Inc RZLT.O :

BUZZ - Hausse alors qu'un médicament se révèle prometteur pour des troubles rares liés à l'hypoglycémie nL4N3Y80SR

** Apogee Enterprises Inc APOG.O :

BUZZ - Prévoit un faible bénéfice pour 2026; les actions chutent nL4N3Y80QN

** M&T Bank Corp MTB.N :

BUZZ - BofA Global Research rétrograde M&T Bank à "neutre"

nL4N3Y80T8

** Vera Therapeutics Inc VERA.O :

BUZZ - Monte en flèche alors que la FDA accepte d'examiner en priorité un médicament contre les maladies rénales

nL4N3Y80UK

** Compass Inc COMP.N :

BUZZ - Baisse après l'annonce d'un emprunt convertible de 750 millions de dollars pour la fusion d'Anywhere Real Estate

nL6N3Y80R3

** Union Pacific Corp UNP.N :

BUZZ - BMO ramène Union Pacific à 'market perform' en raison de la faiblesse de la demande de fret nL4N3Y80TC

** Critical Metals Corp CRML.O :

BUZZ - Le marché progresse alors que Trump envisage l'acquisition du Groenland et une participation dans les terres rares nL6N3Y80P9

** Sandisk Corp SNDK.O :

BUZZ - BofA Global Research augmente l'objectif de cours sur Sandisk à 390 dollars nL4N3Y80WW

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Baisse alors que Wells Fargo rétrograde l'action à "poids égal" nL6N3Y80S0

** Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

BUZZ - Baisse après une vente d'actions de 575 millions de dollars nL6N3Y80SF

** Cal-Maine Foods Inc CALM.O :

BUZZ - En hausse après que le bénéfice du deuxième trimestre ait dépassé les estimations nL6N3Y80O6