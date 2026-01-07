 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Hershey, Praxis Precision, Cal-Maine Foods
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

7 janvier - Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en demi-teinte mercredi, les investisseurs faisant une pause après que le S&P 500 et le Dow aient atteint des records lors de la séance précédente, tout en attendant un rapport sur le marché de l'emploi prévu plus tard dans la journée. .N

** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - Jefferies place l'italien Avio à 'achat' en raison de son expansion sur le marché américain nL6N3Y80ET

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent, les prix des métaux baissent à cause de la force du dollar nL6N3Y80JY

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices nL6N3Y80KC

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Les actions grimpent après que Piper Sandler les ait relevées à "surpondérer" nL6N3Y80HF

** Ventyx Biosciences Inc VTYX.O :

BUZZ - Monte en flèche alors que la FDA accepte d'examiner en priorité un médicament contre les maladies rénales

nL6N3Y80JJ

** Strategy Inc MSTR.O :

BUZZ - Gains alors que MSCI maintient les sociétés de crypto-trésor dans les indices nL6N3Y80KV

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Chute après que Piper Sandler ait rétrogradé l'action à "sous-pondérer" nL6N3Y80L5

** Penguin Solutions Inc PENG.O :

BUZZ - Gains après que les résultats du premier trimestre aient dépassé les estimations nL6N3Y80LC

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Baisse après que la Banque Scotia ait revu à la baisse sa notation nL6N3Y80K2

** Arthur J. Gallagher & Co AJG.N :

BUZZ - Piper Sandler rétrograde Arthur J. Gallagher à 'neutre' nL4N3Y80NV

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - La rémunération du directeur général est liée à l'objectif de valorisation de 100 milliards de dollars

nL6N3Y80MP

** Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O :

BUZZ - Monte après une vente d'actions de 350 millions de dollars nL6N3Y80N2

** First Solar Inc FSLR.O :

BUZZ - Baisse après que Jefferies ait rétrogradé la note à 'hold' nL6N3Y80M1

** AAR Corp AIR.N :

BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice du T2 supérieur aux estimations nL6N3Y80NI

** Hershey Co HSY.N :

BUZZ - Hausse après que Piper Sandler ait relevé sa note à "surpondérer" nL6N3Y80G5

** Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O :

BUZZ - Hausse après que le médicament pour le cœur se soit révélé prometteur lors d'un essai préliminaire nL4N3Y80RV

** Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR.O :

BUZZ - Baisse après avoir dévoilé des accords sur les actions et les obligations convertibles nL6N3Y80NZ

** Rezolute Inc RZLT.O :

BUZZ - Hausse alors qu'un médicament se révèle prometteur pour des troubles rares liés à l'hypoglycémie nL4N3Y80SR

** Apogee Enterprises Inc APOG.O :

BUZZ - Prévoit un faible bénéfice pour 2026; les actions chutent nL4N3Y80QN

** M&T Bank Corp MTB.N :

BUZZ - BofA Global Research rétrograde M&T Bank à "neutre"

nL4N3Y80T8

** Vera Therapeutics Inc VERA.O :

BUZZ - Monte en flèche alors que la FDA accepte d'examiner en priorité un médicament contre les maladies rénales

nL4N3Y80UK

** Compass Inc COMP.N :

BUZZ - Baisse après l'annonce d'un emprunt convertible de 750 millions de dollars pour la fusion d'Anywhere Real Estate

nL6N3Y80R3

** Union Pacific Corp UNP.N :

BUZZ - BMO ramène Union Pacific à 'market perform' en raison de la faiblesse de la demande de fret nL4N3Y80TC

** Critical Metals Corp CRML.O :

BUZZ - Le marché progresse alors que Trump envisage l'acquisition du Groenland et une participation dans les terres rares nL6N3Y80P9

** Sandisk Corp SNDK.O :

BUZZ - BofA Global Research augmente l'objectif de cours sur Sandisk à 390 dollars nL4N3Y80WW

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Baisse alors que Wells Fargo rétrograde l'action à "poids égal" nL6N3Y80S0

** Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O :

BUZZ - Baisse après une vente d'actions de 575 millions de dollars nL6N3Y80SF

** Cal-Maine Foods Inc CALM.O :

BUZZ - En hausse après que le bénéfice du deuxième trimestre ait dépassé les estimations nL6N3Y80O6

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
257,450 USD NYSE -2,02%
AAR
91,675 USD NYSE +1,96%
APOGEE ENTERPRIS
32,7667 USD NASDAQ -12,13%
ARROWHEAD PHRMCT
64,6600 USD NASDAQ -8,69%
AST SPCEMOBILE RG-A
90,6050 USD NASDAQ -7,06%
CAL-MAINE FOODS
76,9850 USD NASDAQ -2,65%
COEUR MINING
18,130 USD NYSE -7,66%
COLGATE-PALMOLIV
78,180 USD NYSE +1,28%
CRINETICS PHARMA
51,5006 USD NASDAQ +12,08%
CRML
12,5500 USD NASDAQ +6,27%
DECKERS OUTDOOR
103,900 USD NYSE -3,30%
ENDEAVOUR SILVER
9,445 USD NYSE -10,73%
FIRST SOLAR
246,7050 USD NASDAQ -8,21%
GAMESTOP
21,605 USD NYSE +4,55%
GOLD FIELDS SP ADR
44,530 USD NYSE -5,76%
HARMONY GOLD SP ADR
20,350 USD NYSE -4,82%
HECLA MINING
19,680 USD NYSE -11,57%
HERSHEY
181,751 USD NYSE +1,29%
HUMANA
277,210 USD NYSE -0,99%
LOCKHEED MARTIN
523,455 USD NYSE +0,27%
M&T BANK
209,290 USD NYSE -0,94%
MONTE ROSA THERP
23,0600 USD NASDAQ +44,03%
NEWMONT
105,670 USD NYSE -3,23%
PENGUIN SLTN
20,7700 USD NASDAQ -3,62%
PRAXIS PRECIS
283,5300 USD NASDAQ +3,90%
REZOLUTE
2,1700 USD NASDAQ +13,61%
RTX
191,440 USD NYSE +0,53%
SANDISK
337,2500 USD NASDAQ -3,54%
SIBANYE SP ADR
15,495 USD NYSE -4,23%
SMART GLB
20,4100 USD NASDAQ -2,11%
STRATEGY RG-A
168,4520 USD NASDAQ +6,64%
UNION PACIFIC
233,043 USD NYSE -0,26%
VENTYX BIOSCIENS
13,9500 USD NASDAQ +38,81%
VERA THERAPEUT RG-A
48,5500 USD NASDAQ +4,36%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/01/2026 à 15:28:09.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants fuient le quartier kurde d'Achrafieh, à Alep, dans le nord de la Syrie, le 7 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: des civils fuient les quartiers kurdes d'Alep, déclarés par l'armée "zone militaire"
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:23 

    Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:16 

    En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank