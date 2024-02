LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Ginkgo, Jfrog, Alvotech

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 15 février - Les principaux indices boursiers de Wall Street se sont orientés vers une ouverture en demi-teinte jeudi, les investisseurs analysant un lot de données économiques mitigées à la recherche d'indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale procédera à sa première réduction de taux d'intérêt. .N A 10:37 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,42% à 38 583,82. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,14% à 5 007,51 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,22% à 15 823,998. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Zebra Technologies Corp ZBRA.OQ , en hausse de 12,4 % ** Epam Systems Inc EPAM.N , en hausse de 7,9 % ** Cbre Group Inc CBRE.N , en hausse de 7,1 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** West Pharmaceutical Services Inc WST.N , en baisse de 17,5 % ** Deere & Co DE.N , en baisse de 4,8 % ** Rollins Inc ROL.N , en baisse de 4,5 % Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Express Inc EXPR.N , + 43,6 % ** JumiaTechnlogiesAG JMIA.N , + 27,2 % ** Shake Shack Inc SHAK.N , + 20,6 % Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Herbalife Ltd HLF.N , en baisse de 35,6 % ** Fastly Inc FSLY.N , en baisse de 29,4 % ** ProShares Short Ether Strategy ETF SETH.N , en baisse de 23,9 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** China Natural Resources Inc CHNR.O , en hausse de 382 % ** JX Luxventure Ltd JXJT.O , en hausse de 195,1 % ** Children's Place Inc PLCE.O , en hausse de 95,5 % Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** BeamrImaging Ltd BMR.O , en baisse de 36,9 % ** BoneBiologcs C BBLGW.O , en baisse de 33,3 % ** Aurinia Pharmaceuticals Inc AUPH.O , en baisse de 27,6 % ** Intuitive Machines Inc LUNR.O : en hausse de 16,3% BUZZ - En hausse après le lancement de l'engin lunaire de la société nL3N3F01Y3 ** Fastly Inc FSLY.N : baisse de 29,4% BUZZ - baisse après avoir annoncé une perte plus importante que prévu pour le premier trimestre nL3N3F01YX ** Deere & Co DE.N : - 4,8 % BUZZ - Baisse après l'abaissement des prévisions de bénéfices pour 2024 sur fond d'inquiétudes concernant la demande nL3N3F02N2 ** AppLovin Corp APP.O : en hausse de 23,9% BUZZ - bondit suite à des prévisions de revenus optimistes pour le 1er trimestre nL3N3F0212 ** SoundHound AI Inc SOUN.O : hausse de 49,7% ** Arm Holdings PLC ARM.O : hausse de 1,0% *c3.ai Inc AI.N : hausse de 0,2% * BigBear.ai Holdings PLC ARM.O : hausse de 1,0 ** BigBear.ai Holdings Inc BBAI.N : +5,8% BUZZ - Les actions augmentent alors que Nvidia divulgue sa participation nL3N3F029O ** YETI Holdings Inc YETI.N : baisse de 11,4% BUZZ - Baisse après avoir prévu un bénéfice 2024 inférieur aux estimations nL3N3F02GO ** Aurinia Pharmaceuticals Inc AUPH.O : baisse de 27,6% BUZZ - Diapositives après des prévisions de bénéfices pour 2024 inférieures aux estimations nL3N3F02GO ** Coinbase Global Inc COIN.O : +5,6% BUZZ - JPM relève Coinbase à 'neutre' alors que le bitcoin monte en flèche nL3N3F02AE ** Children's Place Inc PLCE.O : + 95,5 % BUZZ - La société progresse après avoir entamé des discussions en vue d'un financement nL3N3F02IS ** PENN Entertainment Inc PENN.O : baisse de 10,6% BUZZ - Baisse après que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre ait manqué les estimations nL3N3F02M6 ** West Pharmaceuticals Services Inc WST.N : baisse de 17,5% BUZZ - Baisse suite à de faibles prévisions pour 2024 nL3N3F02NZ ** Paramount Global PARA.O : -2,8% BUZZ - Les actions baissent après que Berkshire Hathaway ait réduit sa participation nL3N3F027A ** EPAM Systems Inc EPAM.N : +7,9% BUZZ - Hausse suite à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le 1er trimestre nL3N3F02NY ** PBF Energy Inc PBF.N : baisse de 0,9% BUZZ - Chute après la publication d'une perte surprise au 4ème trimestre nL3N3F03AL ** Shake Shack Inc SHAK.N : en hausse de 20,6% BUZZ - atteint son plus haut niveau depuis deux ans suite à la publication d'un résultat supérieur à celui du 4ème trimestre nL3N3F0392 ** KalVista Pharmaceuticals Inc KALV.O : + 14,5 % BUZZ - Rebondit grâce à une offre d'actions à prix élevé nL2N3F019M ** Oatly Group AB OTLY.O : baisse de 14,8% BUZZ - Les actions chutent après une perte plus importante au 4ème trimestre et une hausse des ventes nL3N3F039L ** Organon & Co OGN.N : +12,3% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre nL3N3F02SR ** Applied Therapeutics Inc APLT.O : +20,0% BUZZ - Hausse des résultats intermédiaires de la dernière phase de développement d'un médicament contre les maladies héréditaires nL3N3F02LG ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : +3,3% BUZZ - Hausse après la publication des résultats de l'investisseur nL3N3F02SQ ** CBRE Group Inc CBRE.N : +7,1% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour 2024 nL3N3F02SC ** Crocs Inc CROX.O : +6,9% BUZZ - Remonte après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations nL3N3F02UF ** Digital World Acquisition Corp DWAC.O : +12,1% BUZZ - La SEC ouvre la voie à une fusion avec l'entreprise de médias de Trump nL2N3F01JB ** Zebra Technologies Corp ZBRA.O : + 12,2 % BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations pour le 4ème trimestre nL3N3F02X7 ** Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : baisse de 8,5% BUZZ - Baisse suite à la modification des objectifs de l'étude sur le traitement des maladies cardiaques nL3N3F030J ** Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : +3,7% BUZZ - Hausse suite à un contrat de 31 millions de dollars pour le développement d'adjuvants de vaccins nL3N3F02ZY ** Wendy's Co WEN.O : baisse de 2,2% BUZZ - Baisse après une prévision de bénéfice annuel à la baisse, les coûts pesant nL3N3F0346 ** Jfrog Ltd FROG.O : en hausse de 28,6% BUZZ - Les actions bondissent de 29% après les résultats trimestrielsLes actions bondissent de 29% après les résultats trimestriels nL2N3F01YU ** Alvotech SA ALVO.O : +1,1% BUZZ - En hausse suite à la conclusion d'un accord avec J&J pour le lancement du biosimilaire de Stelara nL3N3F03BN ** Blueprint Medicines Corp BPMC.O : plus 15.0% BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations du 4ème trimestreen hausse après avoir dépassé les estimations du 4ème trimestre nL3N3F03EZ Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,64% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,05 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,39 Energie .SPNY en hausse de 1,55 Finance .SPSY en hausse de 1,00% Santé .SPXHC en hausse de 0,44 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,14% Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,62 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,58 Immobilier .SPLRCR en hausse de 1,74 Services publics .SPLRCU en hausse de 1,26%