LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-GE HealthCare, Pfizer, Ford Motor

31 octobre - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont été mitigés dans des échanges agités mardi à l'approche de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, tandis que les investisseurs évaluaient la dernière série de rapports sur les bénéfices et analysaient d'autres données économiques. .N A 11:39 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,06% à 32 908,83. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,09% à 4 170,66 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,14% à 12 770,984. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Arista Networks Inc ANET.N , en hausse de 12,6% ** Leidos Holdings Inc LDOS.N , en hausse de 7,7% ** Monolithic Power Systems Inc MPWR.O , en hausse de 7,5% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Catalent Inc CTLT.N , en baisse de 16,8% ** VF Corp VFC.N , en baisse de 13,7% ** FMC Corp FMC.N , en baisse de 8,4% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Wolfspeed Inc WOLF.N , plus 23,1% ** Aenza SAA AENZ.N , plus 22,4% ** Shutterstock Inc SSTK.N , plus 21% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Catalent Inc CTLT.N , en baisse de 16,8% ** Annovis Bio Inc ANVS.N , en baisse de 16,6% ** Spirit Airlines Inc SAVE.N , en baisse de 14,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Scisparc Ltd SPRC.O , + 57,9% ** Grom Social Enterprises Inc GROMW.O , + 29,3% ** ImmunoPrecise Antibodies Ltd IPA.O , + 22,8% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O , en baisse de 42,3% ** Petmed Express Inc PETS.O , en baisse de 31% ** Gyre Therapeutics Inc GYRE.O , en baisse de 21,8% ** Caterpillar Inc CAT.N : baisse de 5,4% BUZZ - La baisse du carnet de commandes l'emporte sur les résultats du troisième trimestre nL4N3C1447 ** Amgen Inc AMGN.O : baisse de 3,6% BUZZ - Baisse dans l'attente des données sur les médicaments contre l'obésité nL4N3C159C ** Pinterest Inc PINS.N : en hausse de 18,6% BUZZ - La reprise du marché publicitaire permet de battre les résultats du 3ème trimestre nL4N3C14SR ** VF Corp VFC.N : baisse de 13,7% BUZZ - Chute après le retrait des prévisions annuelles, les courtiers réduisent le PT nL4N3C130V ** Ford Motor Co F.N : +2,8% BUZZ - En hausse après que S&P Global Ratings ait relevé la note à 'BBB-' nL4N3C1353 ** Wolfspeed Inc WOLF.N : +23,1% BUZZ - Hausse après les prévisions de résultats du second trimestre nL4N3C1507 ** Chewy Inc CHWY.N : hausse de 3,8% BUZZ - Hausse après que Morgan Stanley ait relevé sa note à "surpondérer" nL4N3C14ZZ ** Arista Networks Inc ANET.N : + 12,6 % BUZZ - Hausse après les résultats, les prévisions de chiffre d'affaires du 4ème trimestre dépassent les prévisions nL1N3C10XQ ** Petmed Express Inc PETS.O : baisse de 31,0% BUZZ - chute de près de 30% suite à la perte du T2 et à la suspension du dividende nL4N3C13RL ** Eaton Corporation PLC ETN.N : +3,8% BUZZ - bondit suite à la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 3ème trimestre et à la révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour l'année en cours nL4N3C13QZ ** Incyte Corp INCY.O : +2,1% BUZZ - Augmentation des bénéfices au 3ème trimestre nL4N3C13XH ** Monolithic Power Systems Inc MPWR.O : +7,5% BUZZ - Hausse suite à un plan de rachat d'actions de 640 millions de dollars nL4N3C13Z9 ** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : baisse de 42,3% BUZZ - chute suite à l'échec de l'essai d'une thérapie génique pour les troubles musculaires nL4N3C13ZB ** Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : baisse de 15,2% BUZZ - chute suite à des prévisions de revenus très faibles pour le 4ème trimestre nL4N3C14S9 ** Global Payments Inc GPN.N : +0,7% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices annuels nL4N3BZ0CX ** Icahn Enterprises LP IEP.O : baisse de 1,5% BUZZ - Les actions sont à leur plus bas niveau depuis près de 20 ans nL4N3C13DR ** JetBlue Airways Corp JBLU.O : baisse de 11,7% BUZZ - Baisse des résultats, obstacles à l'accord avec Spirit Airline nL4N3C151B ** Pfizer Inc PFE.N : baisse de 0,8% BUZZ - Baisse de la perte trimestrielle suite à la chute de la demande pour le produit COVID nL4N3C14SM ** Beam Therapeutics Inc BEAM.O : + 14,9 % BUZZ - L'accord avec Lilly pour les droits d'accès au programme d'édition de gènes nL4N3C1479 ** GE HealthCare Technologies Inc GEHC.O : + 6,0 % BUZZ - Hausse des bénéfices au troisième trimestre nL4N3C138S ** Western Digital Corp WDC.O : -3,8% BUZZ - Baisse sur le refinancement prévu de la dette convertible de 1,3 milliards de dollars [nL1N3C119O ** Cameco Corp CCJ.N : +8,0% BUZZ - La hausse des prix de l'uranium entraîne une augmentation des bénéfices au troisième trimestre nL4N3C14RR ** Leidos Holdings Inc LDOS.N : +7,7% BUZZ - Hausse des prévisions annuelles sur la demande en armement nL4N3C14E5 ** X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O : +14,8% BUZZ - La FDA accepte la demande de mise sur le marché d'un traitement immunitaire nL4N3C14FL ** LendingTree Inc TREE.O : +16,6% BUZZ - Montée en puissance après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 3ème trimestre nL4N3C14GN ** Hubbell Inc HUBB.N : en baisse de 7,9% BUZZ - Les actions chutent après des résultats trimestriels en baisse nL4N3C14JV ** Equitrans Midstream Corp ETRN.N : +0,7% BUZZ - Hausse des bénéfices au 3ème trimestre nL4N3C14NS ** Hayward Holdings Inc HAYW.N : baisse de 8,7% BUZZ - Baisse des prévisions pour 2023 nL1N3C11H7 ** EcoLab Inc ECL.N : +2,4% BUZZ - Hausse des bénéfices au 3ème trimestre nL4N3C14RG ** Graphic Packaging Holding Co GPK.N : +1,8% BUZZ - Hausse des actions suite à la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3C14SD ** Shutterstock Inc SSTK.N : en hausse de 21,0% BUZZ - Les actions augmentent après que les prévisions de revenus du 4ème trimestre aient dépassé les estimations nL4N3C14SY ** Allegion PLC ALLE.N : +0,6% BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année nL4N3C14SK ** Public Service Enterprise Group Inc PEG.N : +1,7% BUZZ - Hausse du bénéfice trimestriel nL4N3C14UY Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,38 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,03 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,02 Energie .SPNY en hausse de 0,17 Finance .SPSY en hausse de 0,51 Santé .SPXHC en hausse de 0,09 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,37 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,14% l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,45 Immobilier .SPLRCR en hausse de 1,23 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,34