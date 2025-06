LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Fiserv, Eli Lilly, Actions nucléaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - Les indices boursiers américains se sont redressés lundi, les investisseurs oubliant les craintes de perturbations potentielles de l'approvisionnement en pétrole brut après les frappes américaines sur les installations nucléaires en Iran, tandis que Tesla a bondi après que le fabricant de véhicules électriques a lancé des robotsaxis. .N

A 11:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,12% à 42 266,94. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,32% à 5 986,04, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,39% à 19 523,98.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Tesla Inc TSLA.OQ , en hausse de 9,8% ** Northern Trust Corp NTRS.OQ , en hausse de 7,8% ** Arista Networks Inc ANET.N , +6,4%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N , en baisse de 6,3% * Darden Restaurants Inc ** Darden Restaurants Inc DRI.N , en baisse de 5,3% ** APA Corp (US) APA.OQ , en baisse de 5,0%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** System1 Inc SST.N , en hausse de 28,1% * Nine Energy Service Inc NINE.N , en baisse de 5,3% * APA Corp ** Nine Energy Service Inc NINE.N , en hausse de 27,2% ** Circle Internet Group Inc CRCL.N , plus 21,8%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Wolfspeed Inc WOLF.N , en baisse de 37,5% ** Hims & Hers Health Inc HIMS.N , en baisse de 29,7% ** Trinseo PLC TSE.N , en baisse de 8,8%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Indaptus Therapeutics Inc INDP.OQ , en hausse de 125,8% * Cidara Therapeutics Inc ** Cidara Therapeutics Inc CDTX.OQ , + 93,8 % ** Oceanpal Inc OP.OQ , en hausse de 53,5%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** S&W Seed Co SANW.OQ , en baisse de 50,4% ** Compass Pathways PLC CMPS.OQ , en baisse de 45,6% ** Quantum Biopharma Ltd QNTM.OQ , en baisse de 34,7

** Accenture PLC < ACN.N >: BUZZ - Les valeurs informatiques indiennes chutent en raison de l'incertitude de la demande après les résultats d'Accenture

** Novo Nordisk A/S < NOV.N >: BUZZ - Baisse après les résultats de CagriSema nL8N3SQ0DH

** Tesla Inc < TSLA.O >: BUZZ - Les actions bondissent après les débuts des robots-taxis au Texas nL4N3SQ0ZO

** Wolfspeed Inc < WOLF.N >: BUZZ - Les actions chutent après que l'entreprise ait conclu un accord avec ses créanciers pour déposer son bilan aux Etats-Unis

** Diamondback Energy Inc < FANG.O >: ** APA Corp < APA.O >: ** Halliburton Co < HAL.N >: ** Devon Energy Corp < DVN.N >: BUZZ - Les valeurs énergétiques en baisse alors que Trump demande à "tout le monde" de maintenir les prix du pétrole à la baisse, les tensions au Moyen-Orient pèsent.. nL4N3SQ121

** Lockheed Martin Corp < LMT.N >: ** Northrop Grumman Corp < NOC.N >: ** RTX Corp < RTX.N >: ** L3Harris Technologies Inc < LHX.N >: BUZZ - Les investisseurs se tournent vers les valeurs de défense alors que les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran s'aggravent nL4N3SQ0JF

** Northern Trust Corp < NTRS.O >: BUZZ - Hausse suite à un rapport selon lequel BNY a approché la société pour une fusion potentielle nL4N3SQ0KC

** Arch Capital Group Ltd < ACGL.O >: ** Renaissancere Holdings Ltd < RNR.N >: BUZZ - MS dit que l'âge d'or des réassureurs est terminé; réduit Munich Re, Swiss Re nL8N3SQ097

** Estée Lauder Companies Inc < EL.N >: BUZZ - Hausse après que la Deutsche Bank ait revu à la hausse la diversification et le rétablissement des marges nL6N3SQ0FZ

** Dow Inc < DOW.N >: BUZZ - BMO Capital Markets rétrograde Dow à 'underperform', réduit le PT nL4N3SQ0QF

** Golar LNG Ltd < GLNG.O >: BUZZ - Le navire FLNG Gimi atteint la date d'exploitation commerciale nL4N3SQ0R0

** Leap Therapeutics Inc < LPTX.O >: BUZZ - Hausse après une réduction de 75% du personnel, le succès d'un médicament contre le cancer dans un essai de phase intermédiaire nL6N3SQ0HS

** Super Micro Computer Inc < SMCI.O >: BUZZ - baisse après le dévoilement d'un projet de vente d'obligations convertibles pour un montant de 2 milliards de dollars nL6N3SQ0JA

** Compass Pathways PLC < CMPS.O >: BUZZ - En passe de connaître sa pire journée après que les données sur un médicament contre la dépression aient déçu Wall Street nL4N3SQ0ZR

** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >: BUZZ - Melius passe AMD à "buy" sur la base d'une forte demande de GPU nL6N3SQ0IX

** Trump Media and Technology Group Corp < DJT.O >: BUZZ - Gains sur les plans de rachat d'actions de 400 millions de dollars nL4N3SQ0VM

** SpartanNash Co < SPTN.O >: BUZZ - La meilleure journée de son histoire après l'accord de rachat de 1,77 milliards de dollars de C&S Wholesale Grocers

** Soleno Therapeutics Inc < SLNO.O >: BUZZ - TD Cowen commence à couvrir Soleno Therapeutics avec "buy" suite à l'approbation par la FDA du premier traitement contre la faim du syndrome de Prader-Willi nL6N3SQ0K1

** Exxon Mobil Corp < XOM.N >: BUZZ - TD Cowen augmente le PT sur Exxon Mobil nL4N3SQ0ZS

** FMC Corp < FMC.N >: BUZZ - Wells Fargo augmente la pondération de FMC en raison du potentiel de redressement des bénéfices nL4N3SQ0XS

** Quantum Computing Inc < QUBT.O >: BUZZ - L'action chute suite à une levée de fonds de 200 millions de dollars nL6N3SQ0KK

** GE Vernova Inc < GEV.N >: BUZZ - GLJ Research initie une couverture sur GE Vernova avec des prévisions élevées nL4N3SQ0YL

** Caterpillar Inc < CAT.N >: BUZZ - Truist augmente les prévisions de Caterpillar, citant les bénéfices élevés et la demande en énergie nL4N3SQ10Q

** Hims & Hers Health Inc < HIMS.N >: BUZZ - Le pire jour de l'histoire après que Novo Nordisk ait mis fin à son partenariat pour la vente de Wegovy nL4N3SQ10V

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Barrick Gold Corp < GOLD.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix du lingot sont à la hausse nL4N3SQ11K

** Fiserv Inc < FI.N >: BUZZ - Hausse sur le lancement prévu d'un stablecoin, en partenariat avec Circle, PayPal nL6N3SQ0LE

** Eli Lilly and Co < LLY.N >: BUZZ - Hausse après les résultats positifs d'un essai clinique sur un médicament oral contre le diabète nL4N3SQ129

** Uranium Energy Corp < UEC.N >: ** Centrus Energy < LEU.N >: ** Energy Fuels Inc < UUUU.N >: ** NuScale Power Corp < SMR.N >: BUZZ - Les valeurs nucléaires gagnent du terrain après l'attaque américaine sur les principaux sites nucléaires iraniens

