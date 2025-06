LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Estee Lauder, TC Energy, fabricants de tests de cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juin - Les principaux indices de Wall Street ont augmenté vendredi, poussant le S&P 500 et le Nasdaq à des records intrajournaliers, les investisseurs plaçant leurs espoirs dans des réductions plus importantes des taux d'intérêt et dans la conclusion d'accords entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux

À 11:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,92% à 43 786,62. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,59% à 6 177,63, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,55% à 20 279,54.

Les trois premiers gagnants en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Nike Inc NKE.N , en hausse de 15,7% ** Equinix Inc EQIX.OQ , en hausse de 4,6% ** Warner Bros Discovery Inc WBD.OQ , +4,1%

Les trois principaux perdants en pourcentage du S&P 500

.PL.INX : ** Coinbase Global Inc COIN.OQ , en baisse de 6,5% ** Newmont Corporation NEM.N , en baisse de 4,3% ** Palantir Technologies Inc PLTR.OQ , en baisse de 4,2%

Les trois principaux gagnants en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Tillys Inc TLYS.N , en hausse de 22,0% ** MRC Global Inc MRC.N , en hausse de 16,2% ** Nike Inc NKE.N , plus 15,8%

Les trois principaux perdants en pourcentage du NYSE .PL.N : ** LiveWire Group Inc LVWR.N , en baisse de 12,9% ** Circle Internet Group Inc CRCL.N , en baisse de 10,5% ** MP Materials Corp MP.N , en baisse de 9,9%

Les trois premiers gagnants en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Locafy Ltd LCFY.OQ , en hausse de 268,0% ** WF Holding Ltd WFF.OQ , en hausse de 86,3% ** Saverone 2014 Ltd SVRE.OQ , + 61,6 %

Les trois principaux perdants en pourcentage du Nasdaq .PL.O : ** Ontrak Inc OTRK.OQ , en baisse de 45,7 % * Ostin Technology Group Co Ltd ** Ostin Technology Group Co Ltd OST.OQ , en baisse de 40,5% ** CID HoldCo Inc DAIC.OQ , en baisse de 37,0% * Newmont Corp

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Barrick Mining Corp < B.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le prix de l'or se dirige vers son plus bas niveau depuis un mois nL4N3SU0WA

** MRC Global Inc < MRC.N >: BUZZ - Gains suite à l'acquisition de 1,5 milliard de dollars par DNOW nL4N3SU0KI

** Hecla Mining Co < HL.N >: ** Coeur Mining Inc < CDE.N >: ** Endeavour Silver Corp < EXK.N >: ** Silvercorp Metals Inc < SVM.N >: BUZZ - Les mineurs d'argent en baisse alors que les prix du métal blanc chutent avant les données sur l'inflation américaine

nL4N3SU0NB

** Achieve Life Sciences Inc < ACHV.O >: BUZZ - Glissement sur une levée de fonds de 45 millions de dollars nL6N3SU0F2

** Oklo Inc < OKLO.N >: ** Nuscale Power Corp < SMR.N >: ** Nano Nuclear Energy Inc < NNE.O >: ** Constellation Energy Corp < CEG.O >: BUZZ - Les valeurs nucléaires augmentent après que Trump ait annoncé son intention de prendre des décrets pour stimuler la croissance de l'IA nL4N3SU0R9

** Kymera Therapeutics Inc < KYMR.O >: BUZZ - Hausse après une vente d'actions de 250 millions de dollars nL6N3SU0FZ

** Estee Lauder Companies Inc < EL.N >: BUZZ - Hausse après que HSBC ait relevé la recommandation à 'acheter' nL6N3SU0KA

** CorMedix Inc < CRMD.O >: BUZZ - Baisse après une offre d'actions de 85 millions de dollars nL6N3SU0HD

** TC Energy Corp < TRP.N >: BUZZ - Gains après le début de la collecte des péages pour le pipeline Southeast Gateway au Mexique nL4N3SU0XB

** Wabtec Corp < WAB.N >: BUZZ - BofA relève le PT de Wabtec sur la base d'une forte demande de fret nL4N3SU0U2

** Spotify Technology SA < SPOT.N >: BUZZ - BoFA relève le PT de Spotify sur la base de fondamentaux solides nL4N3SU0T4

** Lyra Therapeutics Inc < LYRA.O >: BUZZ - Chute après une opération d'achat direct d'actions et un placement privé nL4N3L717O

** Gilead Sciences Inc < GILD.O >: ** Exact Sciences Corp < EXAS.O >: ** Guardant Health Inc < GH.O >: BUZZ - Les fabricants de tests de cancer en hausse après la décision de la Cour suprême des États-Unis sur la couverture préventive nL4N3SU0XR