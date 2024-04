LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Eiger BioPharmaceuticals, Reddit, secteur énergétique américain

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 1er avril - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont baissé en milieu de journée lundi, alors que les données manufacturières plus fortes que prévu ont soutenu les rendements du Trésor et tempéré les attentes d'une réduction des taux en juin par la Réserve fédérale américaine. .N A 13:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,75% à 39 508,71. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,39% à 5 233,72 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,17% à 16 352,423. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** MicronTechnology MU.O , en hausse de 5,5% ** WesternDigital <WDC .O>, en hausse de 5,2% ** Wynn Resorts WYNN.O , en hausse de 4,9% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Walgreen Boots Alliance WBA.O , en baisse de 7,6% ** ETSY Inc ETSY.O , en baisse de 4,9% ** Universal Health Services UHS.N , en baisse de 4,4% Les trois principales hausses du NYSE .PG.N : ** DomaHoldings Ord DOMA.N , + 33,7 % ** Can Fite Biofarma CANF.N , + 28,7 % ** Emeren Group SOL.N , + 19,7 % Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** AEON Biopharma AEON.N , en baisse de 38,9% ** Logistic Properties of the Americas LPA.N , en baisse de 38,1% ** Cazoo Group CZOO.N , en baisse de 22,9% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Vast Renewables VSTE.O , + 155% ** CxApp CXAI.O , + 152,2% ** MoneyHero MNY.O , + 39,3% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** DiscMedicine IRON.O , en baisse de 49,2% ** Zapata Computing Holdings ZPTA.O , en baisse de 48,2% ** Surrozen Inc SRZN.O , en baisse de 30,7% ** AT&T Inc T.N : baisse de 1,0% BUZZ - Baisse après une fuite de données concernant 73 millions de titulaires de comptes nL3N3GA1EN ** Newmont Corp NEM.N : en hausse de 1,4% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 0,8% *agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : hausse de 2,0%* Kinross Gold Corp ** Kinross Gold Corp KGC.N : plus 0,2% BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot atteint un nouveau record nL3N3GA1J1 ** Spirit Airlines Inc SAVE.N : +1,2% BUZZ - Hausse suite à l'accord de crédit de l'IAE pour augmenter les liquidités nL3N3GA1FD ** Biogen Inc BIIB.O : baisse de 0,4% BUZZ - Baisse suite à un retard dans le dépôt d'une demande d'autorisation pour la forme sous-cutanée du médicament Leqembi contre la maladie d'Alzheimer nL3N3GA1UV ** United Parcel Services Inc UPS.N : baisse de 0,8 ** FedEx Corp FDX.N : baisse de 2,9% BUZZ - baisse suite au changement de place du principal fournisseur de fret aérien d'USPS nL3N3GA1UU ** Fractyl Health Inc GUTS.O : baisse de 1,4% BUZZ - chute après une perte plus importante au 4ème trimestre nL3N3GA26N ** Applied Therapeutics Inc APLT.O : baisse de 7,4% BUZZ - baisse après que la FDA ait prolongé l'examen de son médicament contre les maladies génétiques nL3N3GA1ZG ** Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : baisse de 2,3% BUZZ - Truist rétrograde Texas Capital à 'hold', réduit le PT nL3N3G6441 ** Coinbase Global Inc COIN.O : baisse de 5,6% ** Riot Platforms Inc RIOT.O : -6,9% BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent en même temps que le bitcoin nL3N3GA23L ** Guess? Inc GES.N : +5,4% BUZZ - Le conseil d'administration approuve un programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars nL3N3GA2H6 ** P3 Health Partners Inc PIII.O : baisse de 10,7% BUZZ - Baisse après que BTIG ait rétrogradé l'action à 'neutre' nL3N3GA23J ** Liquidia Corp LQDA.O : +1,6% BUZZ - Hausse suite à la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre les maladies du sang nL3N3GA25D ** Baxter International Inc BAX.N : +1,8% BUZZ - Hausse après l'approbation d'une nouvelle pompe à perfusion par la FDA américaine nL3N3GA273 ** Disc Medicine Inc IRON.O : baisse de 49,2% BUZZ - chute après que le médicament contre les troubles génétiques n'ait pas atteint l'objectif secondaire clé dans une étude de phase intermédiaire nL3N3GA28Q ** Doma Holdings Inc DOMA.N : en hausse de 33,7 % BUZZ - La société monte en flèche après avoir conclu un accord de privatisation de 88 millions de dollars avec Title Resources Group nL3N3G03LH ** BioLineRX Ltd BLRX.O : baisse de 22,0 % BUZZ - chute suite à une opération de vente directe d'actions à forte décote nL2N3GA0RK ** Nexgen Energy Corp NXE.N : en hausse de 7,1% BUZZ - En préparation d'une sortie, la couverture de la Banque Scotia aide nL3N3GA2F1 ** Bitfarms Ltd BITF.O : hausse de 0,9% BUZZ - Hausse après qu'ATB Capital Markets ait initié une couverture avec 'outperform' nL2N3G51VW ** Semtech Corp SMTC.O : + 5,5 % BUZZ - En hausse après les perspectives du 1er trimestre nL3N3GA1WE ** Trump Media & Technology Group Corp DJT.O : - 24,0 % BUZZ - En baisse après avoir émis des doutes sur la continuité de l'exploitation nL3N3GA2FJ ** General Dynamics Corp GD.N : +2,8% BUZZ - Hausse après que la FAA américaine ait certifié le jet Gulfstream G700 nL3N3GA21O ** Ballard Power Systems Inc BLDP.O : + 15,1 % BUZZ - En hausse après une commande de moteur à pile à combustible et une subvention de 54 millions de dollars à l'usine nL3N3GA2HV ** Jacobs Solutions Inc J.N : baisse de 1,6% BUZZ - Chute après le départ du CFO nL3N3GA2KM ** MP Materials Corp MP.N : +5,2% BUZZ - Hausse grâce à un financement américain de 58,5 millions de dollars pour une usine d'aimants de terres rares au Texas nL3N3GA2OI ** Eiger BioPharmaceuticals Inc EIGR.O : baisse de 73,5% BUZZ - chute suite au dépôt d'une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 nL3N3GA2P2 ** Reddit Inc RDDT.N : -7,8% BUZZ - Les actions dérapent pour la 3ème séance consécutive, proche du plus bas niveau post-IPO nL2N3GA188 ** CleanSpark Inc CLSK.O : -11,0% BUZZ - chute suite à une offre d'actions de 800 millions de dollars nL3N3GA2PI ** Exxon Mobil Corp XOM.N : hausse de 0,5% ** Chevron Corp CVX.N : hausse de 0,8% *aPA Corp APA.O : hausse de 1,9%* Devon Energy Corp ** Devon Energy Corp DVN.N : +1,9% BUZZ - Le secteur de l'énergie américain progresse grâce aux attentes de la demande alors que l'offre se resserre nL3N3GA2Q1 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 1,10 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,95 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,64 Energie .SPNY en hausse de 0,71 Finance .SPSY en baisse de 0,72 Santé .SPXHC en baisse de 1,01% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,84 Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,07% l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,41 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,73 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,82%