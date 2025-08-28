information fournie par Reuters • 28/08/2025 à 15:24

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Dollar General, Best Buy, Teva Pharmaceutical Industries Inc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - Le Nasdaq, à forte composante technologique, était en voie de rester stable jeudi, limité par la faiblesse des actions de Nvidia , l'incertitude entourant la guerre commerciale sino-américaine ayant forcé le géant des puces d'intelligence artificielle à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles. .N

** Snowflake Inc < SNOW.N >:

BUZZ - La société s'envole grâce à de solides perspectives de chiffre d'affaires liées à l'intelligence artificielle

** NetApp Inc < NTAP.O >:

BUZZ - Chute après un ralentissement flagrant des dépenses de stockage en nuage nL6N3UK0E4

** CrowdStrike Holdings Inc < CRWD.O >:

BUZZ - baisse après des perspectives de revenus trimestriels faibles nL4N3UK0NC

** HP Inc < HPQ.N >:

BUZZ - Les actions chutent après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre

** Cooper Companies Inc < COO.O >:

BUZZ - Baisse après avoir réduit les prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N3UK0R6

** Pure Storage Inc < PSTG.N >:

BUZZ - En hausse suite à l'augmentation des prévisions

** CEL-SCI Corp < CVM.N >:

BUZZ - plonge suite à une augmentation de capital à forte décote nL6N3UK0GP

** Hormel Foods Corp < HRL.N >:

BUZZ - chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations nL4N3UK0U1

** Outlook Therapeutics Inc < OTLK.O >:

BUZZ - chute après que la FDA américaine ait refusé d'approuver un médicament pour une affection oculaire

** Telomir Pharmaceuticals Inc < TELO.O >:

BUZZ - La société progresse grâce à des données préliminaires sur un médicament épigénétique nL4N3UK0VA

** Apollomics Inc < APLM.O >:

BUZZ - La crise de liquidités contraint à des licenciements et à l'arrêt des essais nL4N3UK0YC

** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:

BUZZ - Le conseil d'administration de Cheniere Energy est revu à la hausse nL4N3UK0XY

** Dollar General Corp < DG.N >:

BUZZ - Sursaut après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels et de ventes nL4N3UK0S2

** SciSparc Ltd < SPRC.O >:

BUZZ - Sursaut après l'approbation de la fusion avec l'importateur israélien de véhicules nL4N3UK10P

** Best Buy Co Inc < BBY.N >:

BUZZ - Le distributeur d'électronique maintient ses prévisions annuelles inchangées nL4N3UK0ZE

** Malibu Boats Inc < MBUU.O >:

BUZZ - Chute après la publication d'un manque à gagner au 4ème trimestre nL4N3UK12X

** Oceaneering International Inc < OII.N >:

BUZZ - Gagne du terrain après avoir reçu des contrats de Subsea Robotics nL4N3UK132

** Teva Pharmaceutical Industries Inc < TEVA.N >:

BUZZ - Hausse suite à l'approbation par la FDA d'un médicament générique contre l'obésité nL6N3UK0K6