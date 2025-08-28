LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Dollar General, Best Buy, Teva Pharmaceutical Industries Inc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 août - Le Nasdaq, à forte composante technologique, était en voie de rester stable jeudi, limité par la faiblesse des actions de Nvidia , l'incertitude entourant la guerre commerciale sino-américaine ayant forcé le géant des puces d'intelligence artificielle à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles. .N
** Snowflake Inc < SNOW.N >:
BUZZ - La société s'envole grâce à de solides perspectives de chiffre d'affaires liées à l'intelligence artificielle
nL4N3UK0JQ
** NetApp Inc < NTAP.O >:
BUZZ - Chute après un ralentissement flagrant des dépenses de stockage en nuage
** CrowdStrike Holdings Inc < CRWD.O >:
BUZZ - baisse après des perspectives de revenus trimestriels faibles
** HP Inc < HPQ.N >:
BUZZ - Les actions chutent après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre
nL6N3UK0DF
** Cooper Companies Inc < COO.O >:
BUZZ - Baisse après avoir réduit les prévisions de chiffre d'affaires annuel
** Pure Storage Inc < PSTG.N >:
BUZZ - En hausse suite à l'augmentation des prévisions
nL4N3UK0SB
** CEL-SCI Corp < CVM.N >:
BUZZ - plonge suite à une augmentation de capital à forte décote
** Hormel Foods Corp < HRL.N >:
BUZZ - chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations
** Outlook Therapeutics Inc < OTLK.O >:
BUZZ - chute après que la FDA américaine ait refusé d'approuver un médicament pour une affection oculaire
nL4N3UK0UV
** Telomir Pharmaceuticals Inc < TELO.O >:
BUZZ - La société progresse grâce à des données préliminaires sur un médicament épigénétique
** Apollomics Inc < APLM.O >:
BUZZ - La crise de liquidités contraint à des licenciements et à l'arrêt des essais
** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:
BUZZ - Le conseil d'administration de Cheniere Energy est revu à la hausse
** Dollar General Corp < DG.N >:
BUZZ - Sursaut après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels et de ventes
** SciSparc Ltd < SPRC.O >:
BUZZ - Sursaut après l'approbation de la fusion avec l'importateur israélien de véhicules
** Best Buy Co Inc < BBY.N >:
BUZZ - Le distributeur d'électronique maintient ses prévisions annuelles inchangées
** Malibu Boats Inc < MBUU.O >:
BUZZ - Chute après la publication d'un manque à gagner au 4ème trimestre
** Oceaneering International Inc < OII.N >:
BUZZ - Gagne du terrain après avoir reçu des contrats de Subsea Robotics
** Teva Pharmaceutical Industries Inc < TEVA.N >:
BUZZ - Hausse suite à l'approbation par la FDA d'un médicament générique contre l'obésité
