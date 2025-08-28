 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Dollar General, Best Buy, Teva Pharmaceutical Industries Inc
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

28 août - Le Nasdaq, à forte composante technologique, était en voie de rester stable jeudi, limité par la faiblesse des actions de Nvidia , l'incertitude entourant la guerre commerciale sino-américaine ayant forcé le géant des puces d'intelligence artificielle à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles. .N

** Snowflake Inc < SNOW.N >:

BUZZ - La société s'envole grâce à de solides perspectives de chiffre d'affaires liées à l'intelligence artificielle

nL4N3UK0JQ

** NetApp Inc < NTAP.O >:

BUZZ - Chute après un ralentissement flagrant des dépenses de stockage en nuage nL6N3UK0E4

** CrowdStrike Holdings Inc < CRWD.O >:

BUZZ - baisse après des perspectives de revenus trimestriels faibles nL4N3UK0NC

** HP Inc < HPQ.N >:

BUZZ - Les actions chutent après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre

nL6N3UK0DF

** Cooper Companies Inc < COO.O >:

BUZZ - Baisse après avoir réduit les prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N3UK0R6

** Pure Storage Inc < PSTG.N >:

BUZZ - En hausse suite à l'augmentation des prévisions

nL4N3UK0SB

** CEL-SCI Corp < CVM.N >:

BUZZ - plonge suite à une augmentation de capital à forte décote nL6N3UK0GP

** Hormel Foods Corp < HRL.N >:

BUZZ - chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations nL4N3UK0U1

** Outlook Therapeutics Inc < OTLK.O >:

BUZZ - chute après que la FDA américaine ait refusé d'approuver un médicament pour une affection oculaire

nL4N3UK0UV

** Telomir Pharmaceuticals Inc < TELO.O >:

BUZZ - La société progresse grâce à des données préliminaires sur un médicament épigénétique nL4N3UK0VA

** Apollomics Inc < APLM.O >:

BUZZ - La crise de liquidités contraint à des licenciements et à l'arrêt des essais nL4N3UK0YC

** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:

BUZZ - Le conseil d'administration de Cheniere Energy est revu à la hausse nL4N3UK0XY

** Dollar General Corp < DG.N >:

BUZZ - Sursaut après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels et de ventes nL4N3UK0S2

** SciSparc Ltd < SPRC.O >:

BUZZ - Sursaut après l'approbation de la fusion avec l'importateur israélien de véhicules nL4N3UK10P

** Best Buy Co Inc < BBY.N >:

BUZZ - Le distributeur d'électronique maintient ses prévisions annuelles inchangées nL4N3UK0ZE

** Malibu Boats Inc < MBUU.O >:

BUZZ - Chute après la publication d'un manque à gagner au 4ème trimestre nL4N3UK12X

** Oceaneering International Inc < OII.N >:

BUZZ - Gagne du terrain après avoir reçu des contrats de Subsea Robotics nL4N3UK132

** Teva Pharmaceutical Industries Inc < TEVA.N >:

BUZZ - Hausse suite à l'approbation par la FDA d'un médicament générique contre l'obésité nL6N3UK0K6

Valeurs associées

APOLLOMICS RG-A
5,2700 USD NASDAQ -13,75%
BEST BUY
73,100 USD NYSE -3,15%
CEL-SCI
2,422 USD NYSE 0,00%
CHENIERE ENERGY
240,015 USD NYSE -0,67%
COOPER CO
64,6860 USD NASDAQ -12,71%
CRWDSTRIK HLDG RG-A
426,4500 USD NASDAQ +0,91%
DOLLAR GENERAL
110,910 USD NYSE -0,35%
HORMEL FOODS
25,135 USD NYSE -13,37%
HP
28,060 USD NYSE +3,39%
MALIBU BOATS RG-A
34,2171 USD NASDAQ -13,42%
NETAPP
112,5350 USD NASDAQ +0,36%
OCEANEERING INTL
24,450 USD NYSE +0,23%
OUTLOOK THRPTCS
1,0850 USD NASDAQ -54,32%
PURE STORAGE RG-A
75,120 USD NYSE +23,39%
SCISPARC
4,4301 USD NASDAQ +3,99%
SNOWFLAKE
233,590 USD NYSE +16,51%
TELOMIR PHARMA
1,7300 USD NASDAQ +16,89%
TEVAPHARMIND SP ADR
18,155 USD NYSE +0,61%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

