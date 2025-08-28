Ligue des champions: tirage relevé pour le PSG qui hérite notamment du Barça et du Bayern

Zlatan Ibrahimovic lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, le 28 août 2025 à Monaco ( AFP / Frederic DIDES )

Un tirage relevé pour le champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain affrontera notamment le Barça, le Bayern Munich ou encore Tottenham lors de la phase de ligue de la Ligue des champions, première étape à franchir s'il veut conserver son titre.

Selon ce tirage au sort effectué jeudi à Monaco, Marseille, qui retrouve la C1 après trois ans d'absence, aura aussi fort à faire face au Real Madrid et Liverpool. Dernier club français engagé, l'AS Monaco se frottera également au Real de Kylian Mbappé, ainsi qu'à Manchester City et à la Juventus.

Introduite la saison passée, la nouvelle formule de la plus prestigieuse des compétitions va offrir, comme l'an passé, des affiches entre géants européens dès la phase de ligue parmi lesquelles Real Madrid-Manchester City, Inter Milan-Liverpool et Arsenal-Bayern Munich.

Le PSG, que son entraineur Luis Enrique enjoint à "marquer l'histoire" et à se forger "une dynastie" en allant chercher une deuxième Ligue des champions d'affilée, devra pour cela s'extirper de la phase de ligue face à des adversaires au niveau homogène.

Outre le déplacement à Barcelone et les réceptions du Bayern et de Tottenham, Paris recevra un autre club anglais, Newcastle, déjà croisé la saison passée, et l'Atalanta Bergame. Il ira à Leverkusen, à Lisbonne (Sporting Portugal) et à l'Athletic Bilbao: un tirage peu clément, mais surmontable pour le PSG, devenu avec son titre l'équipe à abattre.

Marseille, pour son retour en Ligue des champions, peut également espérer voir la phase finale de la C1, malgré quatre confrontations face à des cadors européens, avec les récéptions de Liverpool, de l'Ajax Amsterdam et de Newcastle et un déplacement au Bernabeu du Real Madrid.

L'OM pourrait glaner les points nécessaires à sa qualification face à l'Atalanta, affaiblie par le départ de son emblématique entraineur Gian Piero Gasperini à l'intersaison, le Sporting Portugal et les deux clubs belges de Bruges et de l'Union Saint-Gilloise.

La mission parait beaucoup plus ardue pour Monaco, placée dans le chapeau 4 et qui affrontera le Real, Manchester City, Tottenham et la Juventus, puis Galatasaray, Bruges, le petit poucet chypriote de Pafos FC et effectuera un déplacement lointain à Bodo/Glimt en Norvège.

A l'issue de cette phase initiale (du 16 septembre au 28 janvier 2026), dont le calendrier sera arrêté avant samedi selon l'UEFA, les huit premiers seront qualifiés directement pour les 8e de finale. Les formations classées de la 9e à la 24e places se disputeront les huit derniers tickets en barrages aller-retour.