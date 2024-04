LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Delta Air Lines, Alternus Clean Energy, banques américaines

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 4 avril - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé jeudi, les récents rapports économiques ayant renforcé la perspective d'un assouplissement de la politique monétaire plus tard dans l'année, tandis que les investisseurs attendaient que les décideurs politiques donnent des indices sur le calendrier des réductions. .N A 11:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,41% à 39 288,94. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,66% à 5 245,83 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,86% à 16 417,557. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Generac Holdings GNRC.N , en hausse de 7% ** Solventum Corp SOLV.N , en hausse de 5,9% ** Enphase Energy ENPH.O , en hausse de 5,4% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Lamb Weston Holdings LW.N , en baisse de 19,8% ** Paramount Global PARA.O , en baisse de 9,4% ** Match Group MTCH.OQ , en baisse de 3,4% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Allurion Technologies ALUR.N , + 93,1 % ** Zeta Global Holdings Corp ZETA.N , + 17 % Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N : ** Lamb Weston Holdings LW.N , en baisse de 19,8% ** Riley Exploration Permian REPX.N , en baisse de 17,7% ** Paragon 28 Inc Ord FNA.N , en baisse de 15,5% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** TC BioPharm TCBP.O , plus 70,7% ** Candel Therapeutics CADL.O , plus 48,8% ** HWH International HWH.O , plus 40,1% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** eFFECTOR Therapeutics EFTR.O , en baisse de 79,2% ** Keyarch Acquisition Corporation KYCH.O , en baisse de 29% ** XTI Aerospace XTIA.O , en baisse de 20,5% ** Synopsys Inc SNPS.O : +1,6% BUZZ - Piper Sandler commence à surpondérer Synopsys en raison du potentiel de croissance des marges nL3N3GD1A9 ** Reddit Inc RDDT.N : baisse de 1,7% BUZZ - Baird initie une couverture sur Reddit avec une note 'neutre' et un objectif de 50$ nL3N3GD1AH ** BlackBerry Ltd BB.N : en hausse de 8,0% BUZZ - Hausse suite à un bénéfice trimestriel surprise nL3N3GD1C7 ** Levi Strauss & Co LEVI.N : en hausse de 14,9% BUZZ - La société a atteint son plus haut niveau en deux ans après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale nL3N3GD24H ** Block Inc SQ.N : en baisse de 2,6% BUZZ - Chute après l'abaissement de la note de Morgan Stanley, réduction des prévisions nL3N3GD1FB ** Celanese Corp CE.N : baisse de 0,7% BUZZ - Baisse après que J.P.Morgan ait réduit la note à "underweight" nL3N3GD1EM ** D.R. Horton Inc DHI.N : hausse de 0,6% ** PulteGroup Inc PHM.N : +0,9% BUZZ - Barclays relève les prévisions sur les constructeurs américains de maisons en raison des perspectives de marges plus élevées nL3N3GD1K7 ** Meta Platforms Inc META.O : +3,1% BUZZ - Jefferies relève ses prévisions de croissance sur la publicité nL3N3GD27R ** Riley Exploration Permian Inc REPX.N : baisse de 17,7% BUZZ - Baisse de l'offre d'actions nL2N3GD0QM ** International Paper Co IP.N : +0,8% BUZZ - Le britannique DS Smith progresse après qu'International Paper ait déclaré que l'accord était en bonne voie nL3N3GD1OP ** Conagra Brands Inc CAG.N : +4,7% BUZZ - Hausse suite à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL3N3GD1R9 ** Axonics Inc AXNX.O : baisse de 2,7% BUZZ - baisse suite à la demande d'information de la FTC sur l'offre de rachat de Boston Scientific nL3N3GD1RH ** Lamb Weston Holdings Inc LW.N : -19,8% BUZZ - Chute après des prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires en baisse nL3N3GD296 ** Nikola Corp NKLA.O : en hausse de 7,7% BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations de livraisons de camions à hydrogène au 1er trimestre [] ** Simply Good Foods Co SMPL.O : +1,1% BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices du T2 nL3N3GD1OK ** Ford Motor Co F.N : +0,8% BUZZ - Hausse des actions après le report d'une partie de la production de véhicules électriques en Amérique du Nord nL3N3GD1ZF ** STAAR Surgical Co STAA.O : +16,3% BUZZ - Hausse des ventes préliminaires du 1er trimestre nL3N3GD1SN ** Delta Air Lines Inc DAL.N : +2,7% BUZZ - La compagnie aérienne la plus optimiste au 2ème trimestre, selon Barclays nL3N3GD20I ** eFFECTOR Therapeutics Inc EFTR.O : baisse de 79,2% BUZZ - chute suite à l'arrêt du développement d'une thérapie contre le cancer du poumon nL3N3GD20M ** Alphabet Inc GOOGL.O : baisse de 0,6% BUZZ - Baisse après un rapport sur l'offre de HubSpot par la société mère Google nL3N3GD25G ** Wayfair Inc W.N : +4,7% BUZZ - Hausse après qu'Evercore soit devenu haussier en raison de l'amélioration des fondamentaux nL2N3GD17M ** Alternus Clean Energy Inc ALCE.O : +11,5% BUZZ - Hausse suite à la création d'un JV avec Acadia Energy pour développer des microgrids dans l'état de New York nL3N3GD2AP ** Lindsay Corp LNN.N : +2,1% BUZZ - Hausse des bénéfices au 2ème trimestre nL3N3GD275 ** MacroGenics Inc MGNX.O : + 33,5% BUZZ - Hausse suite à des données intermédiaires positives sur un médicament contre le cancer de la prostate nL3N3GD2FE ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : + 0,9% ** Wells Fargo & Co WFC.N : + 0,8 % ** Citigroup Inc C.N : hausse de 0,8% ** Morgan Stanley MS.N : plus 0,7%} BUZZ - Les banques américaines gagnent après que les données sur les demandes d'allocations chômage aient renforcé les espoirs d'une attitude dovish nL3N3GD2FM Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,72 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,84 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,30 Energie .SPNY en hausse de 0,34 Finance .SPSY en hausse de 0,71 Santé .SPXHC en hausse de 0,04 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,87 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,87 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,63 Immobilier .SPLRCR en hausse de 1,04 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,31