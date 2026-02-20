LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Deckers Outdoor, CDT Equity, Comfort Systems

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé vendredi après que les données ont montré que la croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre, tandis que l'inflation a augmenté plus que les estimations des économistes en décembre. .N
** Akamai Technologies Inc AKAM.O :
BUZZ - Les actions chutent alors que la pénurie de mémoire affecte les prévisions du premier trimestre nL6N3ZG0FC
** Grail Inc GRAL.O :
BUZZ - chute après l'échec d'un test de détection du cancer dans une vaste étude nL4N3ZG0L0
** Select Water Solutions Inc WTTR.N :
BUZZ - Glissement sur une vente d'actions de 175 millions de dollars nL6N3ZG0L7
** Candel Therapeutics Inc CADL.O :
BUZZ - chute après une émission d'actions de 100 millions de dollars nL6N3ZG0LX
** Blue Owl Capital Inc OWL.N :
BUZZ - En passe de terminer la semaine dans le rouge, le sentiment s'affaiblit nL6N3ZF0M7
** Hudbay Minerals Inc HBM.N :
BUZZ - Baisse après que le bénéfice du quatrième trimestre a manqué les estimations nL4N3ZG0O5
** Pool Corp POOL.O :
BUZZ - Jefferies réduit le PT de Pool Corp sur la base de faibles perspectives pour 2026 nL4N3ZG0OX
** PPL Corp PPL.N :
BUZZ - Chute suite à des prévisions de bénéfices décevantes pour 2026 nL4N3ZG0P5
** Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N :
BUZZ - Mizuho augmente le PT de Wyndham, réitère "outperform" nL4N3ZG0OS
** Western Union Co WU.N :
BUZZ - Chute après des revenus du quatrième trimestre inférieurs aux attentes nL4N3ZG0QH
** Deckers Outdoor Corp DECK.N :
BUZZ - Le titre monte, Argus relevant sa recommandation à "acheter" grâce aux solides ventes d'UGG et HOKA nL4N3ZG0RH
** CDT Equity Inc CDT.O :
BUZZ - Hausse après l'achat d'une participation de 20 % dans la société britannique d'intelligence artificielle Sarborg
nL4N3ZG0SD
** LyondellBasell Industries NV LYB.N :
BUZZ - Chute après la réduction du dividende nL4N3ZG0S1
** Comfort Systems USA Inc FIX.N :
BUZZ - monte après que les résultats du quatrième trimestre ont dépassé les estimations nL6N3ZG0OT
