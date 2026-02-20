information fournie par Reuters • 20/02/2026 à 15:08

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Deckers Outdoor, CDT Equity, Comfort Systems

20 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé vendredi après que les données ont montré que la croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre, tandis que l'inflation a augmenté plus que les estimations des économistes en décembre. .N

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - Les actions chutent alors que la pénurie de mémoire affecte les prévisions du premier trimestre nL6N3ZG0FC

** Grail Inc GRAL.O :

BUZZ - chute après l'échec d'un test de détection du cancer dans une vaste étude nL4N3ZG0L0

** Select Water Solutions Inc WTTR.N :

BUZZ - Glissement sur une vente d'actions de 175 millions de dollars nL6N3ZG0L7

** Candel Therapeutics Inc CADL.O :

BUZZ - chute après une émission d'actions de 100 millions de dollars nL6N3ZG0LX

** Blue Owl Capital Inc OWL.N :

BUZZ - En passe de terminer la semaine dans le rouge, le sentiment s'affaiblit nL6N3ZF0M7

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Baisse après que le bénéfice du quatrième trimestre a manqué les estimations nL4N3ZG0O5

** Pool Corp POOL.O :

BUZZ - Jefferies réduit le PT de Pool Corp sur la base de faibles perspectives pour 2026 nL4N3ZG0OX

** PPL Corp PPL.N :

BUZZ - Chute suite à des prévisions de bénéfices décevantes pour 2026 nL4N3ZG0P5

** Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N :

BUZZ - Mizuho augmente le PT de Wyndham, réitère "outperform" nL4N3ZG0OS

** Western Union Co WU.N :

BUZZ - Chute après des revenus du quatrième trimestre inférieurs aux attentes nL4N3ZG0QH

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Le titre monte, Argus relevant sa recommandation à "acheter" grâce aux solides ventes d'UGG et HOKA nL4N3ZG0RH

** CDT Equity Inc CDT.O :

BUZZ - Hausse après l'achat d'une participation de 20 % dans la société britannique d'intelligence artificielle Sarborg

nL4N3ZG0SD

** LyondellBasell Industries NV LYB.N :

BUZZ - Chute après la réduction du dividende nL4N3ZG0S1

** Comfort Systems USA Inc FIX.N :

BUZZ - monte après que les résultats du quatrième trimestre ont dépassé les estimations nL6N3ZG0OT