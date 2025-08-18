 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 871,55
-0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-CVS Health, TeraWulf, Yext
18/08/2025 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

*

18 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont vacillé lundi, marquant une pause après un récent rebond, les investisseurs se concentrant sur les bénéfices des détaillants à grande surface et sur la conférence annuelle des banques centrales à Jackson Hole , qui se tiendront plus tard dans la semaine. .N

** Novo Nordisk A/S < NVO.N >:

BUZZ - Les actions augmentent après que Wegovy ait reçu l'approbation de la FDA pour les maladies du foie nL8N3UA06G

** Dayforce Inc < DAY.N >:

BUZZ - Les actions augmentent après que Thomas Bravo soit en pourparlers pour acheter l'entreprise nL4N3UA0GF

** Sunrun Inc < RUN.O >: ** First Solar Inc < FSLR.O >: ** Canadian Solar Inc < CSIQ.O >: ** Enphase Energy Inc < ENPH.O >:

BUZZ - Les actions solaires américaines augmentent grâce à des règles de subvention plus souples nL4N3UA0HM

** UnitedHealth Group Inc < UNH.N >:

BUZZ - Des avancées, pour renforcer la hausse de vendredi

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Chute après que le Wegovy de Novo Nordisk ait reçu l'approbation de la FDA pour les maladies du foie nL4N3UA0IG

** Tonix Pharmaceuticals Holding Corp < TNXP.O >:

BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'un médicament contre la fibromyalgie nL4N3UA0JW

** Duolingo Inc < DUOL.O >:

BUZZ - Gains après que Keybanc ait relevé le prix de l'action en raison de la croissance des revenus et de la rentabilité nL4N3UA0KF

** Soho House & Co Inc < SHCO.N >:

BUZZ - Gains sur l'opération de privatisation de 2,7 milliards de dollars de MCR Hotels nL4N3UA0JT

** Albemarle Corp < ALB.N >:

BUZZ - J.P.Morgan relève le PT d'Albemarle sur la base de perspectives de prix du lithium plus élevés et de prévisions de bénéfices plus fortes nL4N3UA0KD

** Cogent Communications Holdings Inc < CCOI.O >:

BUZZ - Les actions augmentent avant la mise sur le marché suite au double relèvement de Wells Fargo à "surpondérer"

** Traws Pharma Inc < TRAW.O >:

BUZZ - L'approbation du début de l'étude de mi-parcours de l'antiviral COVID a entraîné une hausse des actions

** Vanda Pharmaceuticals Inc < VNDA.O >:

BUZZ - Hausse après qu'un tribunal fédéral ait annulé l'ordonnance de la FDA refusant l'approbation d'un médicament

** Soligenix Inc < SNGX.O >:

BUZZ - Hausse sur l'étiquette de médicament orphelin de la FDA pour le traitement de la maladie de Behcet nL4N3UA0MQ

** enCore Energy Corp < EU.O >:

BUZZ - Gains sur l'expansion du projet d'uranium Alta Mesa

** Accelerant Holdings < ARX.N >:

BUZZ - Wall Street s'intéresse de près à Accelerant alors que la période de silence de l'introduction en bourse se termine

** Dell Technologies Inc < DELL.N >:

BUZZ - Le potentiel de l'IA incite Melius Research à relever le prix cible de Dell nL6N3UA0B1

** TeraWulf Inc < WULF.O >:

BUZZ - La société a annoncé une augmentation de sa participation dans Google et une offre de 400 millions de dollars de titres convertibles nL6N3UA0DZ

** Yext Inc < YEXT.N >:

BUZZ - Hausse après l'annonce d'une offre de rachat de la société par son directeur général nL4N3UA0O5

** NIQ Global Intelligence PLC < NIQ.N >:

BUZZ - Les courtiers initient une couverture sur NIQ, soutenu par Advent, alors que la période de silence se termine

** CVS Health Corp < CVS.N >:

BUZZ - Augmentation après qu'UBS ait revu à la hausse la valeur des prestations de soins de santé nL6N3UA0FH

Valeurs associées

ALBEMARLE
82,800 USD NYSE +0,71%
CANADIAN SOLAR
12,5650 USD NASDAQ +0,12%
COGENT COMM HLDG
36,6500 USD NASDAQ +7,01%
CVS HEALTH
69,520 USD NYSE +1,31%
DAYFORCE
65,340 USD NYSE +23,56%
DELL TECH RG-C
138,640 USD NYSE +0,26%
DUOLINGO RG-A
351,4250 USD NASDAQ +7,49%
ELI LILLY & CO
699,120 USD NYSE -0,30%
ENPHASE ENERGY
36,2500 USD NASDAQ +4,05%
FIRST SOLAR
214,0000 USD NASDAQ +7,03%
NORDISK SP ADR-B
54,539 USD NYSE +4,04%
SOHO HOUSE RG-A
8,845 USD NYSE +15,85%
SOLIGENIX
3,7593 USD NASDAQ +35,23%
SUNRUN
15,3299 USD NASDAQ +10,13%
TERAWULF
10,1800 USD NASDAQ +13,49%
TONIX PHARM HLD
46,0904 USD NASDAQ -10,03%
UNITEDHEALTH GRO
309,180 USD NYSE +1,65%
VANDA PHARMA
4,4750 USD NASDAQ +2,64%
YEXT
8,810 USD NYSE +8,97%
