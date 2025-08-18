information fournie par Reuters • 18/08/2025 à 15:47

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-CVS Health, TeraWulf, Yext

18 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont vacillé lundi, marquant une pause après un récent rebond, les investisseurs se concentrant sur les bénéfices des détaillants à grande surface et sur la conférence annuelle des banques centrales à Jackson Hole , qui se tiendront plus tard dans la semaine. .N

** Novo Nordisk A/S < NVO.N >:

BUZZ - Les actions augmentent après que Wegovy ait reçu l'approbation de la FDA pour les maladies du foie nL8N3UA06G

** Dayforce Inc < DAY.N >:

BUZZ - Les actions augmentent après que Thomas Bravo soit en pourparlers pour acheter l'entreprise nL4N3UA0GF

** Sunrun Inc < RUN.O >: ** First Solar Inc < FSLR.O >: ** Canadian Solar Inc < CSIQ.O >: ** Enphase Energy Inc < ENPH.O >:

BUZZ - Les actions solaires américaines augmentent grâce à des règles de subvention plus souples nL4N3UA0HM

** UnitedHealth Group Inc < UNH.N >:

BUZZ - Des avancées, pour renforcer la hausse de vendredi

nL4N3UA0HU

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Chute après que le Wegovy de Novo Nordisk ait reçu l'approbation de la FDA pour les maladies du foie nL4N3UA0IG

** Tonix Pharmaceuticals Holding Corp < TNXP.O >:

BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'un médicament contre la fibromyalgie nL4N3UA0JW

** Duolingo Inc < DUOL.O >:

BUZZ - Gains après que Keybanc ait relevé le prix de l'action en raison de la croissance des revenus et de la rentabilité nL4N3UA0KF

** Soho House & Co Inc < SHCO.N >:

BUZZ - Gains sur l'opération de privatisation de 2,7 milliards de dollars de MCR Hotels nL4N3UA0JT

** Albemarle Corp < ALB.N >:

BUZZ - J.P.Morgan relève le PT d'Albemarle sur la base de perspectives de prix du lithium plus élevés et de prévisions de bénéfices plus fortes nL4N3UA0KD

** Cogent Communications Holdings Inc < CCOI.O >:

BUZZ - Les actions augmentent avant la mise sur le marché suite au double relèvement de Wells Fargo à "surpondérer"

nL6N3UA0E0

** Traws Pharma Inc < TRAW.O >:

BUZZ - L'approbation du début de l'étude de mi-parcours de l'antiviral COVID a entraîné une hausse des actions

nL4N3UA0M2

** Vanda Pharmaceuticals Inc < VNDA.O >:

BUZZ - Hausse après qu'un tribunal fédéral ait annulé l'ordonnance de la FDA refusant l'approbation d'un médicament

nL6N3UA0E9

** Soligenix Inc < SNGX.O >:

BUZZ - Hausse sur l'étiquette de médicament orphelin de la FDA pour le traitement de la maladie de Behcet nL4N3UA0MQ

** enCore Energy Corp < EU.O >:

BUZZ - Gains sur l'expansion du projet d'uranium Alta Mesa

nL4N3UA0MP

** Accelerant Holdings < ARX.N >:

BUZZ - Wall Street s'intéresse de près à Accelerant alors que la période de silence de l'introduction en bourse se termine

nL4N3UA0MR

** Dell Technologies Inc < DELL.N >:

BUZZ - Le potentiel de l'IA incite Melius Research à relever le prix cible de Dell nL6N3UA0B1

** TeraWulf Inc < WULF.O >:

BUZZ - La société a annoncé une augmentation de sa participation dans Google et une offre de 400 millions de dollars de titres convertibles nL6N3UA0DZ

** Yext Inc < YEXT.N >:

BUZZ - Hausse après l'annonce d'une offre de rachat de la société par son directeur général nL4N3UA0O5

** NIQ Global Intelligence PLC < NIQ.N >:

BUZZ - Les courtiers initient une couverture sur NIQ, soutenu par Advent, alors que la période de silence se termine

nL4N3UA0OB

** CVS Health Corp < CVS.N >:

BUZZ - Augmentation après qu'UBS ait revu à la hausse la valeur des prestations de soins de santé nL6N3UA0FH