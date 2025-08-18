LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-CVS Health, TeraWulf, Yext

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont vacillé lundi, marquant une pause après un récent rebond, les investisseurs se concentrant sur les bénéfices des détaillants à grande surface et sur la conférence annuelle des banques centrales à Jackson Hole , qui se tiendront plus tard dans la semaine. .N
** Novo Nordisk A/S < NVO.N >:
BUZZ - Les actions augmentent après que Wegovy ait reçu l'approbation de la FDA pour les maladies du foie nL8N3UA06G
** Dayforce Inc < DAY.N >:
BUZZ - Les actions augmentent après que Thomas Bravo soit en pourparlers pour acheter l'entreprise nL4N3UA0GF
** Sunrun Inc < RUN.O >: ** First Solar Inc < FSLR.O >: ** Canadian Solar Inc < CSIQ.O >: ** Enphase Energy Inc < ENPH.O >:
BUZZ - Les actions solaires américaines augmentent grâce à des règles de subvention plus souples nL4N3UA0HM
** UnitedHealth Group Inc < UNH.N >:
BUZZ - Des avancées, pour renforcer la hausse de vendredi
** Eli Lilly and Co < LLY.N >:
BUZZ - Chute après que le Wegovy de Novo Nordisk ait reçu l'approbation de la FDA pour les maladies du foie nL4N3UA0IG
** Tonix Pharmaceuticals Holding Corp < TNXP.O >:
BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'un médicament contre la fibromyalgie nL4N3UA0JW
** Duolingo Inc < DUOL.O >:
BUZZ - Gains après que Keybanc ait relevé le prix de l'action en raison de la croissance des revenus et de la rentabilité nL4N3UA0KF
** Soho House & Co Inc < SHCO.N >:
BUZZ - Gains sur l'opération de privatisation de 2,7 milliards de dollars de MCR Hotels nL4N3UA0JT
** Albemarle Corp < ALB.N >:
BUZZ - J.P.Morgan relève le PT d'Albemarle sur la base de perspectives de prix du lithium plus élevés et de prévisions de bénéfices plus fortes nL4N3UA0KD
** Cogent Communications Holdings Inc < CCOI.O >:
BUZZ - Les actions augmentent avant la mise sur le marché suite au double relèvement de Wells Fargo à "surpondérer"
** Traws Pharma Inc < TRAW.O >:
BUZZ - L'approbation du début de l'étude de mi-parcours de l'antiviral COVID a entraîné une hausse des actions
** Vanda Pharmaceuticals Inc < VNDA.O >:
BUZZ - Hausse après qu'un tribunal fédéral ait annulé l'ordonnance de la FDA refusant l'approbation d'un médicament
** Soligenix Inc < SNGX.O >:
BUZZ - Hausse sur l'étiquette de médicament orphelin de la FDA pour le traitement de la maladie de Behcet nL4N3UA0MQ
** enCore Energy Corp < EU.O >:
BUZZ - Gains sur l'expansion du projet d'uranium Alta Mesa
** Accelerant Holdings < ARX.N >:
BUZZ - Wall Street s'intéresse de près à Accelerant alors que la période de silence de l'introduction en bourse se termine
** Dell Technologies Inc < DELL.N >:
BUZZ - Le potentiel de l'IA incite Melius Research à relever le prix cible de Dell nL6N3UA0B1
** TeraWulf Inc < WULF.O >:
BUZZ - La société a annoncé une augmentation de sa participation dans Google et une offre de 400 millions de dollars de titres convertibles nL6N3UA0DZ
** Yext Inc < YEXT.N >:
BUZZ - Hausse après l'annonce d'une offre de rachat de la société par son directeur général nL4N3UA0O5
** NIQ Global Intelligence PLC < NIQ.N >:
BUZZ - Les courtiers initient une couverture sur NIQ, soutenu par Advent, alors que la période de silence se termine
** CVS Health Corp < CVS.N >:
BUZZ - Augmentation après qu'UBS ait revu à la hausse la valeur des prestations de soins de santé nL6N3UA0FH
