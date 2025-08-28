 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 777,69
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-CrowdStrike, Cheniere Energy, Outlook Therapeutics
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information Le Jour à Venir: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information L'Appel du Matin: https://refini.tv/3dKUyB8

28 août - Les futures qui suivent le Nasdaq, un marché à forte composante technologique, sont restés stables jeudi, limités par une chute des actions de Nvidia , l'incertitude entourant la guerre commerciale sino-américaine ayant forcé le géant des puces d'intelligence artificielle à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles. .N

** Snowflake Inc < SNOW.N >:

BUZZ - La société s'envole grâce à de solides perspectives de revenus liées à l'intelligence artificielle nL4N3UK0JQ

** NetApp Inc < NTAP.O >:

BUZZ - Chute après avoir signalé un ralentissement des dépenses de stockage en nuage nL6N3UK0E4

** CrowdStrike Holdings Inc < CRWD.O >:

BUZZ - baisse après des prévisions de revenus trimestriels faibles nL4N3UK0NC

** HP Inc < HPQ.N >:

BUZZ - Les actions chutent après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations nL6N3UK0DF

** Cooper Companies Inc < COO.O >:

BUZZ - Baisse après avoir réduit les prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N3UK0R6

** Pure Storage Inc < PSTG.N >:

BUZZ - En hausse suite à l'augmentation des prévisions

nL4N3UK0SB

** CEL-SCI Corp < CVM.N >:

BUZZ - plonge après une augmentation de capital à forte décote nL6N3UK0GP

** Hormel Foods Corp < HRL.N >:

BUZZ - chute après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations nL4N3UK0U1

** Outlook Therapeutics Inc < OTLK.O >:

BUZZ - chute après que la FDA des États-Unis ait refusé d'approuver un médicament pour une affection oculaire

nL4N3UK0UV

** Telomir Pharmaceuticals Inc < TELO.O >:

BUZZ - La société s'envole grâce à des données préliminaires sur un médicament épigénétique nL4N3UK0VA

** Apollomics Inc < APLM.O >:

BUZZ - La crise de liquidités contraint à des licenciements et à l'arrêt des essais nL4N3UK0YC

** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:

BUZZ - Augmentation de l'objectif pour Cheniere Energy

nL4N3UK0XY

Valeurs associées

APOLLOMICS RG-A
6,1100 USD NASDAQ 0,00%
CEL-SCI
2,422 USD NYSE 0,00%
CHENIERE ENERGY
241,640 USD NYSE 0,00%
COOPER CO
74,1050 USD NASDAQ 0,00%
CRWDSTRIK HLDG RG-A
422,6100 USD NASDAQ 0,00%
HORMEL FOODS
29,015 USD NYSE 0,00%
HP
27,140 USD NYSE 0,00%
NETAPP
112,1300 USD NASDAQ 0,00%
OUTLOOK THRPTCS
2,3750 USD NASDAQ 0,00%
PURE STORAGE RG-A
60,880 USD NYSE 0,00%
SNOWFLAKE
200,490 USD NYSE 0,00%
TELOMIR PHARMA
1,4800 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank