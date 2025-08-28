LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-CrowdStrike, Cheniere Energy, Outlook Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
*
Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
*
Bulletin d'information Le Jour à Venir: https://refini.tv/3LI4BU7
*
Bulletin d'information L'Appel du Matin: https://refini.tv/3dKUyB8
28 août - Les futures qui suivent le Nasdaq, un marché à forte composante technologique, sont restés stables jeudi, limités par une chute des actions de Nvidia , l'incertitude entourant la guerre commerciale sino-américaine ayant forcé le géant des puces d'intelligence artificielle à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles. .N
** Snowflake Inc < SNOW.N >:
BUZZ - La société s'envole grâce à de solides perspectives de revenus liées à l'intelligence artificielle nL4N3UK0JQ
** NetApp Inc < NTAP.O >:
BUZZ - Chute après avoir signalé un ralentissement des dépenses de stockage en nuage nL6N3UK0E4
** CrowdStrike Holdings Inc < CRWD.O >:
BUZZ - baisse après des prévisions de revenus trimestriels faibles nL4N3UK0NC
** HP Inc < HPQ.N >:
BUZZ - Les actions chutent après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations nL6N3UK0DF
** Cooper Companies Inc < COO.O >:
BUZZ - Baisse après avoir réduit les prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N3UK0R6
** Pure Storage Inc < PSTG.N >:
BUZZ - En hausse suite à l'augmentation des prévisions
nL4N3UK0SB
** CEL-SCI Corp < CVM.N >:
BUZZ - plonge après une augmentation de capital à forte décote nL6N3UK0GP
** Hormel Foods Corp < HRL.N >:
BUZZ - chute après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations nL4N3UK0U1
** Outlook Therapeutics Inc < OTLK.O >:
BUZZ - chute après que la FDA des États-Unis ait refusé d'approuver un médicament pour une affection oculaire
nL4N3UK0UV
** Telomir Pharmaceuticals Inc < TELO.O >:
BUZZ - La société s'envole grâce à des données préliminaires sur un médicament épigénétique nL4N3UK0VA
** Apollomics Inc < APLM.O >:
BUZZ - La crise de liquidités contraint à des licenciements et à l'arrêt des essais nL4N3UK0YC
** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:
BUZZ - Augmentation de l'objectif pour Cheniere Energy
nL4N3UK0XY
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer