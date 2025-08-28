information fournie par Reuters • 28/08/2025 à 13:38

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-CrowdStrike, Cheniere Energy, Outlook Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information Le Jour à Venir: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information L'Appel du Matin: https://refini.tv/3dKUyB8

28 août - Les futures qui suivent le Nasdaq, un marché à forte composante technologique, sont restés stables jeudi, limités par une chute des actions de Nvidia , l'incertitude entourant la guerre commerciale sino-américaine ayant forcé le géant des puces d'intelligence artificielle à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles. .N

** Snowflake Inc < SNOW.N >:

BUZZ - La société s'envole grâce à de solides perspectives de revenus liées à l'intelligence artificielle nL4N3UK0JQ

** NetApp Inc < NTAP.O >:

BUZZ - Chute après avoir signalé un ralentissement des dépenses de stockage en nuage nL6N3UK0E4

** CrowdStrike Holdings Inc < CRWD.O >:

BUZZ - baisse après des prévisions de revenus trimestriels faibles nL4N3UK0NC

** HP Inc < HPQ.N >:

BUZZ - Les actions chutent après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations nL6N3UK0DF

** Cooper Companies Inc < COO.O >:

BUZZ - Baisse après avoir réduit les prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N3UK0R6

** Pure Storage Inc < PSTG.N >:

BUZZ - En hausse suite à l'augmentation des prévisions

nL4N3UK0SB

** CEL-SCI Corp < CVM.N >:

BUZZ - plonge après une augmentation de capital à forte décote nL6N3UK0GP

** Hormel Foods Corp < HRL.N >:

BUZZ - chute après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations nL4N3UK0U1

** Outlook Therapeutics Inc < OTLK.O >:

BUZZ - chute après que la FDA des États-Unis ait refusé d'approuver un médicament pour une affection oculaire

nL4N3UK0UV

** Telomir Pharmaceuticals Inc < TELO.O >:

BUZZ - La société s'envole grâce à des données préliminaires sur un médicament épigénétique nL4N3UK0VA

** Apollomics Inc < APLM.O >:

BUZZ - La crise de liquidités contraint à des licenciements et à l'arrêt des essais nL4N3UK0YC

** Cheniere Energy Inc < LNG.N >:

BUZZ - Augmentation de l'objectif pour Cheniere Energy

nL4N3UK0XY