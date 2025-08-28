L'Europe finit en ordre dispersé après les résultats de Nvidia

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Mara Vilcu

(Reuters) -Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé jeudi, alors que les marchés ont digéré les résultats financiers de Nvidia, impactés par l'incertitude autour de la guerre commerciale sino-américaine, ainsi que les développements politiques en France.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,24% à 7.762,60 points. À Francfort, le Dax a abandonné 0,01% et à Londres, le FTSE 100 a perdu 0,42%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,09%, le FTSEurofirst 300 a perdu 0,12% et le Stoxx 600 a abandonné 0,16%.

Ce jeudi, les regards se sont tournés vers les résultats financiers de Nvidia, qui a fait état d'un chiffre d'affaires conforme aux attentes au deuxième trimestre mais avec des perspectives d'activités en Chine qui inquiètent.

"Ces résultats sont bons pour une entreprise normale en temps normal, mais Nvidia n'est dans aucun des deux cas. Le manque de ventes en Chine et l'incertitude quant aux livraisons futures sont préoccupantes. Plus cela dure, plus les alternatives nationales (chinoises) s'imposent", selon Paul Meeks, directeur général de Freedom Capital Markets.

Les incertitudes liées à la guerre commerciale sino-américaine ont contraint le groupe à exclure les ventes potentielles en Chine de ses prévisions trimestrielles. "La demande en matière d'IA n'est pas un problème pour Nvidia, c'est plutôt la politique qui fait obstacle à ses grandes ambitions de domination mondiale", estime Dan Coatsworth, analyste financier chez AJ Bell.

En Europe, les développements politiques français sont resté au centre de l'attention des marchés. Le ministre de l'Economie Eric Lombard a affirmé jeudi ne pas croire à la possibilité d'une crise financière en France malgré le risque de renversement du gouvernement de François Bayrou par les députés opposés à ses propositions budgétaires pour réduire la dette.

Par ailleurs, Lisa Cook, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), a déposé jeudi une plainte affirmant que le président américain Donald Trump n'a pas le pouvoir de la démettre de ses fonctions. Dans une décision sans précédent, Donald Trump a annoncé lundi le limogeage de Lisa Cook, citant des irrégularités présumées dans l'obtention de prêts immobiliers en 2021, un an avant qu'elle ne rejoigne l'organe directeur de la Fed.

VALEURS

Pernod Ricard a pris 1,37% après avoir fait état d'une baisse de 3% en données organiques de son chiffre d'affaires annuel, légèrement moins forte qu'attendu

Au contraire, Eiffage a perdu 2,51% après avoir publié ses résultats mercredi soir.

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,05% pour le Dow Jones, une hausse de 0,03% pour le Standard & Poor's 500 et une hausse de 0,20% pour le Nasdaq Composite.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le sentiment économique s'est dégradé en août dans la zone euro, selon les données publiées jeudi par la Commission européenne.

Par ailleurs, la croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro a légèrement accéléré en juillet, selon les données de la Banque centrale européenne (BCE).

Aux Etats-Unis , les inscriptions au chômage ont baissé plus fortement que prévu lors de la semaine au 23 août, à 229.000 contre 234.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

CHANGES

Le dollar baisse, les investisseurs ayant renforcé leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed le mois prochain après que le président de la Fed de New York, John Williams, a laissé entendre qu'une baisse était possible.

Le dollar perd 0,30% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,27% à 1,1669 dollar.

TAUX

Les rendements américains évoluent peu. Les rendements à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, sont en petite hausse, mais restent proches de leur plus bas en près de quatre mois, les traders pariant que la Fed procédera à plusieurs baisses de taux d'intérêt dans les mois à venir car le marché du travail montre des signes de faiblesse.

Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 2,1 points de base à 4,2169%. Le deux ans avance de 1,2 point de base à 3,6351%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse après avoir augmenté lors de la séance précédente, sous la pression des prévisions d'une baisse de la demande américaine en carburant à la fin de la saison estivale et de la reprise des livraisons russes vers la Hongrie et la Slovaquie via l'oléoduc Droujba.

Le Brent recule de 0,72% à 67,56 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 1,01% à 63,50 dollars.

A SUIVRE LE 29 AOUT :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)