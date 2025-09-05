information fournie par Reuters • 05/09/2025 à 17:52

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Constructeurs immobiliers américains, Broadcom, Mineurs de cuivre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 septembre - Les principaux indices boursiers de Wall Street se sont éloignés de leurs records vendredi, les inquiétudes concernant le ralentissement de la première économie mondiale l'ayant emporté sur l'optimisme concernant les réductions de taux d'intérêt de la Fed américaine après un rapport sur l'emploi plus faible que prévu au mois d'août. .N

A 11:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,53% à 45 380,62. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,49% à 6 470,53, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,26% à 21 650,72.

Les trois premiers gagnants en pourcentage du S&P 500 .PG.INX :

** Broadcom Inc AVGO.OQ , en hausse de 9,8%

** Enphase Energy Inc ENPH.OQ , +5,4%

** Pool Corp POOL.OQ , en hausse de 4,5%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage:

** Lululemon Athletica Inc LULU.OQ , en baisse de 18,1%

** Advanced Micro Devices Inc AMD.OQ , en baisse de 6,2%

** Interactive Brokers Group Inc IBKR.OQ , en baisse de 5,6%

Les trois premiers gagnants en pourcentage du NYSE .PG.N :

** Guidewire Software Inc GWRE.N , en hausse de 18,5%

** Nuvation Bio Inc NUVB.N , en hausse de 18,1%

** LoanDepot Inc LDI.N , en hausse de 18,0%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage:

** Torrid Holdings Inc CURV.N , en baisse de 22,3%

** Quanex Building Products Corp NX.N , en baisse de 13,5%

** Argan Inc AGX.N , en baisse de 11,9%

Les trois premiers gagnants en pourcentage du Nasdaq .PG.O :

** Hour Loop Inc HOUR.OQ , en hausse de 121,2%

** Peraso Inc PRSO.OQ , en hausse de 58,3%

** Twin Vee PowerCats Co VEEE.OQ , en hausse de 42,8%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage:

** Youxin Technology Ltd YAAS.OQ , en baisse de 63,6%

** Innovation Beverage Group Ltd IBG.OQ , en baisse de 36,9%

** 707 Cayman Holdings Ltd JEM.OQ , en baisse de 23,8%

** Life360 Inc < LIF.O >:

BUZZ - Les valeurs technologiques australiennes progressent après que les actions de Wall Street aient atteint un niveau record nL4N3US090

** AVITA Medical Inc < RCEL.O >:

BUZZ - Les données démontrent l'efficacité de son appareil médical nL4N3US09T

** Lululemon Athletica Inc < LULU.O >:

BUZZ - Glisse à son plus bas niveau depuis 5 ans et demi après une saison des fêtes morose nL4N3US0WH

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Barrick Mining Corp < B.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

** Kinross Gold Corp < KGC.N >: BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot atteint un niveau record après les faibles données sur l'emploi aux Etats-Unis nL4N3US0XJ

** Mirion Technologies Inc < MIR.N >:

BUZZ - L'indice S&P SmallCap est en hausse nL6N3US0IN

** Tesla Inc < TSLA.O >:

BUZZ - Hausse suite à l'attribution à Musk d'une enveloppe record de 1 000 milliards de dollars liée à la performance

nL4N3US0SZ

** Smithfield Foods Inc < SFD.O >:

BUZZ - baisse après le lancement d'une offre secondaire de 454 millions de dollars nL6N3US0KC

** Pan American Silver Corp < PAAS.N >:

BUZZ - BMO augmente les prévisions de Pan American Silver suite à l'acquisition de MAG Silver nL4N3US0RM

** Guidewire Software Inc < GWRE.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions annuelles et résultats optimistes nL4N3US0T7

** CERo Therapeutics Holdings Inc < CERO.O >:

BUZZ - Saut sur l'étiquette 'fast track' de la FDA américaine pour une thérapie contre le cancer nL4N3US0TV

** BioNTech SE < BNTX.O >:

BUZZ - Hausse après le succès d'un essai pour un médicament contre le cancer du sein nL6N3US0LV

** D R Horton Inc < DHI.N >:

** Lennar Corp < LEN.N >:

** Pultegroup Inc < PHM.N >:

** Lowe's Companies Inc < LOW.N >: * Lowe's Companies Inc < LOW.N >: BUZZ - Les constructeurs immobiliers américains grimpent alors que les rendements chutent après un faible rapport sur l'emploi

nL6N3US0MP

** Broadcom Inc < AVGO.O >:

BUZZ - Fait un bond de 10 milliards de dollars nL6N3US0NH

** Rio Tinto PLC < RIO.N >:

** BHP Group Ltd < BHP.N >:

** Southern Copper Corp < SCCO.N >:

** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >: BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent sur les attentes de réduction des taux d'intérêt américains nL4N3US0YG

*exxon Mobil Corp < XOM.N >: * Chevron Corp < CVX.N >:

** Chevron Corp < CVX.N >:

** ONEOK Inc < OKE.N >:

** Targa Resources Corp < TRGP.N >: BUZZ - Les actions du secteur de l'énergie chutent alors que le brut se dirige vers une perte hebdomadaire en raison des inquiétudes concernant l'offre nL4N3US0ZG

** JBT Marel Corp < JBTM.N >:

BUZZ - Baisse après la vente de 500 millions de dollars de dette convertible nL6N3US0PC

** ABM Industries Inc < ABM.N >:

BUZZ - baisse après un manque à gagner trimestriel

nL6N3US0PF

** Wells Fargo & Co < WFC.N >:

** Goldman Sachs Group Inc < GS.N >:

** JPMorgan Chase & Co < JPM.N >:

** Morgan Stanley < MS.N >: BUZZ - Les grandes banques américaines chutent alors que les fissures du marché de l'emploi s'élargissent nL4N3US10R

** MediaAlpha Inc < MAX.N >:

BUZZ - Plus de six mois de hausse après un rachat d'actions de 33 millions de dollars nL6N3US0PR