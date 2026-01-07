LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Colgate, Strategy, AAR Corp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont reculé mercredi, les investisseurs faisant une pause après que le S&P 500 et le Dow eurent atteint des records lors de la session précédente, alors que la prudence s'est également installée avant les données du marché du travail attendues plus tard dans la journée. .N

** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - Jefferies place l'italien Avio en position 'achat' en raison de son expansion sur le marché américain nL6N3Y80ET

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent, les prix des métaux baissent à cause de la force du dollar nL6N3Y80JY

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices nL6N3Y80KC

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Les actions grimpent après que Piper Sandler les a relevées à "surpondérer" nL6N3Y80HF

** Ventyx Biosciences Inc VTYX.O :

BUZZ - Les actions montent en flèche après qu'un rapport a annoncé qu'Eli Lilly envisageait une acquisition d'un milliard de dollars nL6N3Y80JJ

** Strategy Inc MSTR.O :

BUZZ - Gains alors que MSCI maintient les sociétés de crypto-trésor dans les indices nL6N3Y80KV

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - Chute après que Piper Sandler a rétrogradé l'action à "sous-pondérer" nL6N3Y80L5

** Penguin Solutions Inc PENG.O :

BUZZ - Gains après que les résultats du premier trimestre ont dépassé les estimations nL6N3Y80LC

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - baisse après que la Banque Scotia a revu à la baisse sa notation nL6N3Y80K2

** Arthur J. Gallagher & Co AJG.N :

BUZZ - Piper Sandler rétrograde Arthur J. Gallagher à 'neutre' nL4N3Y80NV

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - Grimpe alors que la rémunération du directeur général est liée à l'objectif de valorisation de 100 milliards de dollars nL6N3Y80MP

** Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O :

BUZZ - Montée en puissance après une vente d'actions de 350 millions de $ nL6N3Y80N2

** First Solar Inc FSLR.O :

BUZZ - baisse après que Jefferies a rétrogradé la note à 'hold' nL6N3Y80M1

** AAR Corp AIR.N :

BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du T2 nL6N3Y80NI