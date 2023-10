LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Cerevel Therapeutics, Scholar Rock, Helius

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 12 octobre - Les principaux indices de Wall Street ont été modérés dans des échanges agités jeudi, alors que les données ont montré que les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en septembre, bien que les pressions sous-jacentes sur les prix aient diminué, ce qui a assombri les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve Fédérale. .N A 13:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,66% à 33 582,83. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,64% à 4 348,72 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,58% à 13 580,454. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX sont: ** Fastenal FAST.O , en hausse de 6,9% ** Walgreen Boots WBA.O , en hausse de 5,6% ** KLA KLAC.O , en hausse de 3,6% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Hormel Foods HRL.N , en baisse de 10,5% ** Lamb Weston Hlds LW.N , en baisse de 7,4% ** Eversource Energy ES.N , en baisse de 6,4% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Ll Flooring LL.N , en hausse de 44% ** Annovis Bio ANVS.N , en hausse de 15,6% ** E2open Parent ETWO.N , en hausse de 13,2% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Luxfer Holdings LXFR.N , en baisse de 14,6% ** Carvana CVNA.N , en baisse de 11,3% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Seco SpA SECO.O , + 577,7 % ** Edesa Biotech EDSA.O , + 79,6 % ** Momentus MNTS.O , + 70,4 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Tempest Therapeutics TPST.O , en baisse de 57,4% ** PMV Pharmaceuticals PMVP.O , en baisse de 34,2% ** ProKidney PROK.O , en baisse de 32,8% ** Ford Motor Co F.N : baisse de 2,2% BUZZ - Chute suite à l'extension de la grève de l'UAW à la plus grande usine de la société nL4N3BI3ZT ** Albemarle Corp ALB.N : +3,2% BUZZ - atteint son plus haut niveau en 3 semaines après que Liontown ait étendu sa diligence pour un rachat de 4,2 milliards de dollars nL4N3BI3VS ** OpGen Inc OPGN.O : + 426,8% BUZZ - Hausse après la vente de certains tests de la plateforme de diagnostic nL4N3BI322 ** Beyond Meat Inc BYND.O : baisse de 6,7% BUZZ - baisse après que Mizuho ait réduit la valeur à 'underperform' et réduit le PT nL4N3BI3U8 ** Helius Medical Technologies Inc HSDT.O : +2,8% BUZZ - Hausse suite à une lettre d'intention pour l'achat d'une thérapie contre les accidents vasculaires cérébraux nL4N3BI35J ** Birkenstock Holding PLC BIRK.N : en baisse de 5,3% BUZZ - chute après des débuts décevants aux Etats-Unis nL1N3BI1GT ** Genetron Holdings Ltd GTH.O : en hausse de 25,8% BUZZ - La société progresse grâce à un accord de 126 millions de dollars pour devenir une société privée nL4N3BI3EQ ** Viasat Inc VSAT.O : +8,5% BUZZ - La société déclare qu'elle ne remplacera pas le satellite qui a mal fonctionné; les actions augmentent nL4N3BI3SC ** RVL Pharmaceuticals PLC RVLP.O : baisse de 63,6% BUZZ - Le plan de réorganisation de la faillite fait chuter l'action nL4N3BI3M9 ** Atlassian Corp TEAM.O : baisse de 5,6 % BUZZ - Chute après l'achat de Loom pour environ 975 millions de dollars nL4N3BI45T ** Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : + 21,5 % BUZZ - Saut après l'augmentation de l'offre d'actions nL1N3BI1G6 ** Target Corp TGT.N : +1,2% BUZZ - Hausse après que BofA ait revu à la hausse le potentiel d'augmentation de l'achalandage pendant les fêtes nL4N3BI3MT ** Illumina Inc ILMN.O : -3,7% BUZZ - Chute après que l'UE ait ordonné à la société de vendre Grail, le fabricant de tests de dépistage du cancer nL4N3BI3EX ** LL Flooring Holdings Inc LL.N : +44% BUZZ - L'offre de rachat de Live Ventures fait un bond nL4N3BI3VW ** Enphase Energy Inc ENPH.O : baisse de 2,9% BUZZ - Chute; annonce d'une expansion sur le marché sud-africain nL4N3BI3WO ** Warner Bros Discovery Inc WBD.O : baisse de 4,7 *paramount Global PARA.O : baisse de 3,0% * Walt Disney Co DISIS.O : baisse de 3,0% * Warner Bros Discovery Inc ** Walt Disney Co DIS.N : baisse de 1,2% ** Comcast Corp CMCSA.O : moins 0,4% BUZZ - Les sociétés de médias chutent alors que les négociations avec les acteurs d'Hollywood sont dans l'impasse nL4N3BI3YB ** Commercial Metals Co CMC.N : baisse de 10,4% BUZZ - Baisse des résultats du 4ème trimestre suite à un ralentissement de la demande nL4N3BI3VC ** Scholar Rock HoldingCo FAST.O : + 6,9 % BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N3BI41C ** Sculptor Capital Management Inc SCU.N : +2,2% BUZZ - Hausse suite à l'acceptation de l'offre bonifiée de Rithm nL4N3BI419 ** Coinbase Global Inc COIN.O : baisse de 2,3% ** Bitfarms Ltd BITF.O : baisse de 5,8 *riot Platforms Inc RIOT.O : baisse de 2 % * Marathon Digital Holdings Inc ** Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : en baisse de 1,8% BUZZ - Les actions du secteur des crypto-monnaies chutent alors que le bitcoin est en baisse dans un contexte de hausse des rendements du Trésor nL4N3BI423 ** JD.com Inc JD.O : baisse de 8% BUZZ - Jefferies réduit le prix cible nL4N3BI459 ** Cerevel Therapeutics Inc CERE.O : +2% BUZZ - Reprise après une augmentation de 450 millions de dollars de l'offre d'actions nL1N3BI257 ** Coeur Mining Inc CDE.N : baisse de 4,7 ** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : baisse de 1,8 *mAG Silver Corp MAG.N : baisse de 3,1% * Fortuna Silver Mines Inc ** Fortuna Silver Mines Inc FSM.N : en baisse de 4,7% BUZZ - Les mineurs d'argent chutent après la hausse du dollar et des rendements nL4N3BI49U ** JPMorgan Chase & Co JPM.N : -0,2% BUZZ - Les actions sont en baisse, les bénéfices par action du troisième trimestre sont en hausse nL1N3BI256 ** Hormel Foods Corp HRL.N : en baisse de 10,5% ** Lamb Weston Holdings Inc LW.N : baisse de 7,4% ** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O : baisse de 4,9% ** Eversource Energy ES.N : en baisse de 6,4% BUZZ - Les biens de consommation de base, les services publics sont touchés par la hausse des rendements après les données sur l'inflation nL1N3BI2DI ** InMode Ltd INMD.O : baisse de 19,7% BUZZ - baisse suite à la révision à la baisse des prévisions de revenus pour l'année fiscale 23 nL4N3BI4H5 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,96% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,03 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 1,25 Energie .SPNY en hausse de 0,09 Finance .SPSY en baisse de 0,74 Santé .SPXHC en baisse de 0,75 Industrie .SPLRCI en baisse de 1,19% Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,12 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,71 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,43 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,67%