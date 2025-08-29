 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Caterpillar, Dell, Dollar Tree
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

29 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé vendredi, la prudence dominant l'humeur avant un rapport sur l'inflation très attendu qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt en septembre. .N

** Dell Technologies Inc < DELL.N >:

BUZZ - Les actions chutent malgré des perspectives optimistes sur la demande de serveurs d'intelligence artificielle nL6N3UL0DF

** Marvell Technology Inc < MRVL.O >:

BUZZ - Les actions plongent alors que les perspectives de revenus assombrissent le sentiment des investisseurs

nL4N3UL0JQ

** Gap Inc < GAP.N >:

BUZZ - Chute après que les ventes du T2 aient manqué les estimations, les tarifs douaniers vont affecter les marges de 2025 nL6N3UL0EU

** Caterpillar Inc < CAT.N >:

BUZZ - Chute après avoir prévu des tarifs douaniers plus élevés en 2025 nL4N3UL0OJ

** SentinelOne Inc < S.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel

nL4N3UL0MD

** Autodesk Inc < ADSK.O >:

BUZZ - Remonte après avoir relevé ses prévisions annuelles

nL6N3UL0FA

** Outlook Therapeutics Inc < OTLK.O >:

BUZZ - baisse après que Wainwright ait déclassé l'action après que la FDA américaine ait refusé d'approuver un médicament pour les yeux nL4N3UL0V4

** Dollar Tree Inc < DLTR.O >:

BUZZ - Hausse après que Telsey Advisory Group ait relevé le titre à "surperformer" nL4N3UL0SC

Valeurs associées

AUTODESK INC
288,4900 USD NASDAQ +0,89%
CATERPILLAR
435,010 USD NYSE +0,51%
DELL TECH RG-C
134,470 USD NYSE +1,53%
DOLLAR TREE
112,5000 USD NASDAQ -0,32%
MARVELL TECH
77,2300 USD NASDAQ +3,26%
OUTLOOK THRPTCS
1,0900 USD NASDAQ -54,11%
SENTINELONE RG-A
17,640 USD NYSE +2,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

