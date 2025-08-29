information fournie par Reuters • 29/08/2025 à 13:38

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Caterpillar, Dell, Dollar Tree

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé vendredi, la prudence dominant l'humeur avant un rapport sur l'inflation très attendu qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt en septembre. .N

** Dell Technologies Inc < DELL.N >:

BUZZ - Les actions chutent malgré des perspectives optimistes sur la demande de serveurs d'intelligence artificielle

** Marvell Technology Inc < MRVL.O >:

BUZZ - Les actions plongent alors que les perspectives de revenus assombrissent le sentiment des investisseurs

nL4N3UL0JQ

** Gap Inc < GAP.N >:

BUZZ - Chute après que les ventes du T2 aient manqué les estimations, les tarifs douaniers vont affecter les marges de 2025

** Caterpillar Inc < CAT.N >:

BUZZ - Chute après avoir prévu des tarifs douaniers plus élevés en 2025

** SentinelOne Inc < S.N >:

BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel

nL4N3UL0MD

** Autodesk Inc < ADSK.O >:

BUZZ - Remonte après avoir relevé ses prévisions annuelles

nL6N3UL0FA

** Outlook Therapeutics Inc < OTLK.O >:

BUZZ - baisse après que Wainwright ait déclassé l'action après que la FDA américaine ait refusé d'approuver un médicament pour les yeux

** Dollar Tree Inc < DLTR.O >:

BUZZ - Hausse après que Telsey Advisory Group ait relevé le titre à "surperformer"