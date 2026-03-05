information fournie par Reuters • 05/03/2026 à 15:14

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Burlington Stores, Berkshire Hathaway, Bioventus

5 mars - Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en baisse jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa sixième journée, soulevant des inquiétudes quant à de nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. .N

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les actions bondissent sur de fortes perspectives de revenus pour les puces d'intelligence artificielle

** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

BUZZ - L'action chute après un manque à gagner sur le chiffre d'affaires du 4ème trimestre nL6N3ZT0O9

** Veeva Systems Inc VEEV.N :

BUZZ - L'action bondit après avoir annoncé des résultats annuels optimistes nL6N3ZT0Q0

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - L'action monte après des informations selon lesquelles Open AI a eu des discussions préliminaires avec l'entreprise pour vendre des publicités nL4N3ZT0ZZ

** Grocery Outlet Holding Corp GO.O :

BUZZ - S'effondre après des prévisions à la baisse et de multiples dégradations nL6N3ZT0R7

** Canadian Natural Resources Ltd CNQ.N :

BUZZ - L'action remonte après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3ZT10M

** StubHub Holdings Inc STUB.N :

BUZZ - L'action chute après une perte au 4ème trimestre

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - L'action chute suite à un plan de vente d'actions pouvant atteindre 6 milliards de dollars nL4N3ZT0T4

** Fedex Corp FDX.N :

BUZZ - Bernstein relève le PT alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les tarifs du fret aérien nL4N3ZT132

** Lennox International Inc LII.N :

BUZZ - Oppenheimer relève le PT sur les perspectives de forte croissance nL4N3ZT13U

** Kroger Co KR.N :

BUZZ - Les actions baissent après des prévisions annuelles en demi-teinte nL6N3ZT0VN

** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O :

BUZZ - L'action est en hausse après qu'un essai à mi-parcours ait montré que le médicament atténue les symptômes de sevrage des opioïdes nL4N3ZT14Z

** Burlington Stores Inc BURL.N :

BUZZ - L'action bondit après une prévision de bénéfice annuel optimiste et les résultats du 4ème trimestre nL6N3ZT0WI

** Medline Inc MDLN.O :

BUZZ - L'action recule alors que les investisseurs privés réduisent leur participation dans la vente d'actions pour un montant de 3,1 milliards de dollars nL6N3ZT0UR

** Block Inc XYZ.N :

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

** Affirm Holdings Inc AFRM.O :

** Klarna Group PLC KLAR.N :

BUZZ - BofA voit les entreprises de paiement rebondir car les fondamentaux l'emportent sur l'anxiété liée à l'IA

** Invitation Homes Inc INVH.N :

BUZZ - Wells Fargo réduit le PT sur fond de ralentissement de la croissance des loyers nL4N3ZT15Q

** Berkshire Hathaway Inc BRKb.N :

BUZZ - L'action monte sur la reprise des rachats d'actions

** Public Storage PSA.N :

BUZZ - Barclays augmente le PT de Public Storage, voit une demande stable nL4N3ZT18X

** BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N :

BUZZ - L'action baisse après des prévisions de bénéfices décevantes pour l'exercice 26 nL6N3ZT0W8

** Victoria's Secret & Co VSCO.N :

BUZZ - L'entreprise lance un examen de sa marque non essentielle, ses actions chutent nL6N3ZT0YU

** Sotera Health Co SHC.O :

BUZZ - L'action chute alors que les bailleurs de fonds PE réduisent leurs participations nL6N3ZT0Z3

** Kura Oncology Inc KURA.O :

BUZZ - L'action chute après des résultats négatifs au quatrième trimestre nL4N3ZT0YW

** FTC Solar Inc FTCI.O :

BUZZ - L'action chute après des prévisions médiocres pour le premier trimestre nL4N3ZT19L

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - Deutsche Bank relève son estimation de cours en raison d'une mise à niveau du moteur nL4N3ZT1A0

** Bioventus Inc BVS.O :

BUZZ - L'action monte après des résultats trimestriels meilleurs que prévu nL4N3ZT19O