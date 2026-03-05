 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Burlington Stores, Berkshire Hathaway, Bioventus
05/03/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 mars - Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en baisse jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient entrait dans sa sixième journée, soulevant des inquiétudes quant à de nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. .N

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les actions bondissent sur de fortes perspectives de revenus pour les puces d'intelligence artificielle

nL4N3ZT0W3

** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

BUZZ - L'action chute après un manque à gagner sur le chiffre d'affaires du 4ème trimestre nL6N3ZT0O9

** Veeva Systems Inc VEEV.N :

BUZZ - L'action bondit après avoir annoncé des résultats annuels optimistes nL6N3ZT0Q0

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - L'action monte après des informations selon lesquelles Open AI a eu des discussions préliminaires avec l'entreprise pour vendre des publicités nL4N3ZT0ZZ

** Grocery Outlet Holding Corp GO.O :

BUZZ - S'effondre après des prévisions à la baisse et de multiples dégradations nL6N3ZT0R7

** Canadian Natural Resources Ltd CNQ.N :

BUZZ - L'action remonte après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3ZT10M

** StubHub Holdings Inc STUB.N :

BUZZ - L'action chute après une perte au 4ème trimestre

nL4N3ZT110

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - L'action chute suite à un plan de vente d'actions pouvant atteindre 6 milliards de dollars nL4N3ZT0T4

** Fedex Corp FDX.N :

BUZZ - Bernstein relève le PT alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les tarifs du fret aérien nL4N3ZT132

** Lennox International Inc LII.N :

BUZZ - Oppenheimer relève le PT sur les perspectives de forte croissance nL4N3ZT13U

** Kroger Co KR.N :

BUZZ - Les actions baissent après des prévisions annuelles en demi-teinte nL6N3ZT0VN

** BioXcel Therapeutics Inc BTAI.O :

BUZZ - L'action est en hausse après qu'un essai à mi-parcours ait montré que le médicament atténue les symptômes de sevrage des opioïdes nL4N3ZT14Z

** Burlington Stores Inc BURL.N :

BUZZ - L'action bondit après une prévision de bénéfice annuel optimiste et les résultats du 4ème trimestre nL6N3ZT0WI

** Medline Inc MDLN.O :

BUZZ - L'action recule alors que les investisseurs privés réduisent leur participation dans la vente d'actions pour un montant de 3,1 milliards de dollars nL6N3ZT0UR

** Block Inc XYZ.N :

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

** Affirm Holdings Inc AFRM.O :

** Klarna Group PLC KLAR.N :

BUZZ - BofA voit les entreprises de paiement rebondir car les fondamentaux l'emportent sur l'anxiété liée à l'IA

nL4N3ZT17Q

** Invitation Homes Inc INVH.N :

BUZZ - Wells Fargo réduit le PT sur fond de ralentissement de la croissance des loyers nL4N3ZT15Q

** Berkshire Hathaway Inc BRKb.N :

BUZZ - L'action monte sur la reprise des rachats d'actions

nL6N3ZT0WG

** Public Storage PSA.N :

BUZZ - Barclays augmente le PT de Public Storage, voit une demande stable nL4N3ZT18X

** BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N :

BUZZ - L'action baisse après des prévisions de bénéfices décevantes pour l'exercice 26 nL6N3ZT0W8

** Victoria's Secret & Co VSCO.N :

BUZZ - L'entreprise lance un examen de sa marque non essentielle, ses actions chutent nL6N3ZT0YU

** Sotera Health Co SHC.O :

BUZZ - L'action chute alors que les bailleurs de fonds PE réduisent leurs participations nL6N3ZT0Z3

** Kura Oncology Inc KURA.O :

BUZZ - L'action chute après des résultats négatifs au quatrième trimestre nL4N3ZT0YW

** FTC Solar Inc FTCI.O :

BUZZ - L'action chute après des prévisions médiocres pour le premier trimestre nL4N3ZT19L

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - Deutsche Bank relève son estimation de cours en raison d'une mise à niveau du moteur nL4N3ZT1A0

** Bioventus Inc BVS.O :

BUZZ - L'action monte après des résultats trimestriels meilleurs que prévu nL4N3ZT19O

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
51,8100 USD NASDAQ +2,15%
BIOVENTUS RG-A
9,2000 USD NASDAQ +8,62%
BIOXCEL THERPTC
1,7101 USD NASDAQ +3,64%
BJ WHSL CL HLDG
93,000 USD NYSE -6,96%
BLOCK RG-A
65,320 USD NYSE +0,11%
BROADCOM
325,7300 USD NASDAQ +2,58%
BURLINGTON STORE
314,080 USD NYSE +4,27%
FEDEX
384,000 USD NYSE -0,02%
FTC SOLAR
5,1300 USD NASDAQ -30,82%
GROCER OUTL HLDG
7,1500 USD NASDAQ -18,66%
INVITATION REIT
26,620 USD NYSE -0,78%
IREN LTD
40,8000 USD NASDAQ -6,93%
KROGER
67,850 USD NYSE -0,18%
KURA ONCOLOGY
7,9250 USD NASDAQ -7,31%
LENNOX INTL
550,760 USD NYSE 0,00%
MEDLINE RG-A
43,7300 USD NASDAQ +1,98%
PAYPAL HOLDINGS
47,3600 USD NASDAQ +1,30%
PUBLIC STOR REIT
306,830 USD NYSE -1,25%
RIGETTI COMPUTING
16,7605 USD NASDAQ -5,63%
RTX
209,070 USD NYSE +0,13%
SOTERA HEALTH
15,3200 USD NASDAQ -2,79%
THE TRADE DESK RG-A
31,9360 USD NASDAQ +26,88%
VEEVA SYSTEMS RG-A
200,000 USD NYSE +6,17%
VICTORIA'S SECRT
55,725 USD NYSE -7,14%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
A lire aussi

  • Un militaire chinois à Pékin, le 3 septembre 2025. ( AFP / PEDRO PARDO )
    276 milliards de dollars : la Chine annonce une nouvelle hausse de son budget militaire
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.03.2026 15:55 

    Selon plusieurs analystes ce budget doit servir à financer la hausse des salaires des militaires, les entraînements, les manœuvres autour de Taïwan, les capacités en cyberguerre et l'achat d'équipements plus avancés. C'est une décisions attendue et "proprotionnée". ... Lire la suite

  • Des démolisseurs démontent l'enseigne et la façade d'un restaurant à Rockville, dans le Maryland
    Etats-Unis: Hausse moins forte que prévu des inscriptions au chômage à 213.000
    information fournie par Reuters 05.03.2026 15:53 

    Les ‌inscriptions au chômage ont ​augmenté moins que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine ​au 28 février, à 213.000 contre ​213.000 (révisé) la semaine ⁠précédente, a annoncé jeudi le ‌département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne ​215.000 ‌inscriptions ... Lire la suite

  • Des prisonniers de guerre ukrainiens libérés le 5 mars 2026, en un lieu non spécifié ( TELEGRAM/@Volodymyr Zelensky official / HANDOUT )
    Kiev et Moscou échangent 200 prisonniers de guerre de chaque camp
    information fournie par AFP 05.03.2026 15:51 

    La Russie et l'Ukraine ont annoncé avoir échangé jeudi 200 prisonniers de guerre de chaque camp, première étape d'une opération plus large convenue lors de récentes négociations à Genève. La Russie a indiqué qu'un total de 1.000 personnes - 500 de chaque camp - ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall St. à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en baisse, les yeux rivés sur la guerre en Iran
    information fournie par Reuters 05.03.2026 15:49 

    La Bourse de New York a ‌ouvert en baisse jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient est entré dans son sixième ​jour, alimentant les craintes de pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ... Lire la suite

